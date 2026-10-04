Elmano de Freitas se reelege em primeiro turno no Ceará
Ele derrota Ciro Gomes, que teve 46,55%
O atual governador do Ceará Elmano de Freitas (PT) levou a reeleição no primeiro turno. Com 96,71% das urnas apuradas, ele teve 52,87% dos votos, contra 46,53% de Ciro Gomes (PSDB).
Pesquisas
As últimas pesquisas presidenciais vinham mostrando um embate apertado entre Ciro e Elmano. A pesquisa Quaest divulgada na véspera do primeiro turno, 3, apontava o petista com 50% dos votos válidos, contra 49% do tucano — na prática, um empate técnico por conta da margem de erro. O levantamento do Datafolha do sábado mostrava um cenário similar: 50% a 47% dos votos válidos para Elmano e Ciro, respectivamente.