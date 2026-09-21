Elmano de Freitas ataca Ciro Gomes por ‘aliança bolsonarista’: ‘Mudou de lado’

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Elmano de Freitas, candidato do PT ao governo do Ceará, é o entrevistado da série de sabatinas de VEJA para as eleições de 2026. Acompanhe a transmissão ao vivo às 14h no site e canais digitais da revista para saber sobre sua gestão e propostas. Não perca os destaques da sabatina.

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O candidato do PT ao governo do Ceará, Elmano de Freitas, é o entrevistado desta segunda-feira, 21, da série de sabatinas promovida por VEJA para as eleições de 2026. A iniciativa reúne candidatos aos governos estaduais e integra a cobertura especial da revista para o pleito.

A entrevista será realizada às 14h, com transmissão ao vivo pela VEJA+ TV, pelo site de VEJA e pelos canais digitais da revista. A sabatina será conduzida pela colunista Marcela Rahal, com participação do editor de Política, José Benedito, e do colunista Diogo Schelp.

Atual governador do Ceará, Elmano de Freitas disputa a reeleição pelo PT. Na sabatina, deverá responder a perguntas sobre sua gestão, suas propostas para o estado e os principais temas da eleição cearense.