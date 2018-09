A candidata Eliana Pedrosa, do Pros, cresceu nove pontos percentuais, chegou a 23% das preferências e assumiu a liderança na corrida pelo governo do Distrito Federal, segundo pesquisa Ibope divulgada nesta quarta-feira (12).

Com o desempenho da ex-deputada distrital, a disputa ficou menos embolada. No levantamento anterior, quatro candidatos estavam empatados em primeiro lugar dentro da margem de erro de três pontos percentuais.

O candidato Alberto Fraga (DEM), que aparecia em terceiro em agosto, com 10%, agora aparece em segundo, com 13%. Ele passou Rodrigo Rollemberg (PSB), atual governador do DF que concorre à reeleição –manteve os mesmos 12% da pesquisa anterior.

Rogério Rosso (PSD) continua em quarto lugar, mas passou dos 8% para 10%. O candidato Ibaneis, do MDB, pulou dos 2% em agosto para 7%. Nesse cenário, quatro candidatos estão tecnicamente empatados em segundo lugar.

Miragaya do PT marcou 4%, General Paulo Chagas (PRP), 3%, Alexandre Guerra (Novo) e Fátima Sousa (PSOL), 2%, cada um, e Renan Rosa (PCO), 1%. Guillen, do PSTU, não pontuou.

Brancos e nulos somaram 15%, contra 31% da pesquisa anterior; 8% não souberam ou não responderam, ante 12% de agosto.

A pesquisa, encomendada pela rede Globo, ouviu 1.204 eleitores, entre 9 e 11 de setembro. O nível de confiança é de 95%. O levantamento foi registrado sob os números DF-04805/2018 e BR-06394/2018.

Pesquisa Ibope/DF, divulgada em 12 de setembro

Eliana Pedrosa (Pros) – 23%

Alberto Fraga (DEM) – 13%

Rodrigo Rollemberg (PSB) – 12%

Rogério Rosso (PSD) – 10%

Ibaneis (MDB) – 7%

Miragaya (PT) – 4%

General Paulo Chagas (PRP) – 3%

Alexandre Guerra (Novo) – 2%

Fátima Sousa (PSOL) – 2%

Renan Rosa (PCO) – 1%

Guillen (PSTU) – 0%

Brancos/nulos – 15%

Não sabe – 8%