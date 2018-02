Eleitores se dividem sobre direito de Lula disputar eleição

Em pesquisa feita menos de uma semana depois da condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em segunda instância, os brasileiros se dividiram quando questionados pelo instituto Datafolha, em dados divulgados pelo jornal Folha de S.Paulo nesta quinta-feira (01), a respeito do direito do petista disputar a Presidência da República nas eleições de outubro.

Enquanto 51% acreditam que Lula não deveria poder ser candidato, outros 47% defendem a colocação do seu nome. A diferença entre os dois percentuais fica dentro da margem de erro do levantamento, que é de 2% para mais ou para menos.

Os números também mostram que o ex-presidente conta com um apoio, estimado em cerca de 10% do público total pesquisado, de eleitores que não pretendem escolhê-lo como candidato, mas apoiam seu direito de disputar. Líder nos cenários em que foi incluído pelo instituto, ele oscila entre 34% e 37% das intenções de voto.

Após o julgamento dos embargos de declaração a serem apresentados pelo petista ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), que tendem a ser recusados depois que sua condenação de primeira instância foi ampliada por 3 votos a 0, ele estaria enquadrado na Lei da Ficha Limpa e, portanto, inelegível. Para conseguir se candidatar, o ex-presidente deve apresentar seu registro na data prevista e buscar um efeito suspensivo nas cortes superiores para retardar o efeito da pena.

A expectativa da maior parte dos eleitores questionados é que o petista deve conseguir algum instrumento que o permita estar na disputa. Segundo o Datafolha, 32% afirmam que ele vai, “com certeza”, ser candidato, enquanto outros 21% dizem que Lula “talvez” disputará, somando 53% do eleitorado. Outros 43% acreditam que ele não vai concorrer e 4% não responderam.

Perfil

A pesquisa divulgada nesta quinta-feira mostra que o apoio ao ex-presidente oscila consideravelmente de acordo com a região e a classe social pesquisada. Na região Nordeste, o apoio ao seu direito de ser candidato chega a 73%, 26 pontos porcentuais acima da média nacional. No Norte, são 53% a favor da presença dele como presidenciável.

No restante do país, a situação se inverte e a defesa contra o registro de Lula passa a ser apoiada por mais de 60% dos eleitores. O indeferimento de uma candidatura do ex-presidente também tem mais apoio entre os mais ricos (70% entre os que ganham mais de dez salários mínimos) e índices educacionais mais elevados (67% entre os que têm ensino superior).

Na sua opinião, Lula deveria poder disputar a eleição?

Não: 51%

Sim: 47%

Na sua opinião, Lula vai disputar a eleição?

Não irá disputar: 43%

Sim, com certeza irá disputar: 32%

Sim, talvez irá disputar: 21%

Não sabe: 4%