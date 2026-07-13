Eleitores avaliam vídeo de Michelle com críticas a Flávio Bolsonaro na nova pesquisa BTG/Nexus

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A pesquisa BTG/Nexus revela o impacto das críticas de Michelle Bolsonaro a Flávio e as chances para 2026. Com 35% dos eleitores desinformados, o levantamento projeta um empate técnico entre Lula (47%) e Flávio (44%) em um eventual segundo turno. Entenda os detalhes e a percepção pública.

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A pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta segunda-feira, 13, abordou as críticas feitas pela ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) ao senador Flávio Bolsonaro (PL) – em vídeo gravado no fim de junho.

Quando questionados sobre as falas, 35% dos eleitores disseram que não ouviram falar e que não sabem do que se trata. Já 20% disseram que conhecem bem e estão acompanhando; 17% ouviram falar e sabem do que se trata e 27% ouviram, mas sabem pouco sobre. Somente 1% não soube ou não quis responder.

Lula x Flávio: os eleitores que devem decidir a disputa

Dos eleitores ouvidos, 40% acreditam que as críticas não vão impactar na candidatura de Flávio à Presidência da República nas Eleições de 2026. Outros 27% acham que vai afetar muito negativamente, enquanto 19% acham que o impacto será pouco negativo. Cerca de 4% acreditam que será muito positivo e 3% acham que também vai ser positivamente, mas pouco. Por fim, 6% não souberam ou não quiseram responder.

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Lula x Flávio para a Presidência

A nova pesquisa BTG/Nexus mostra que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem 47% de intenções de voto contra 44% do senador Flávio Bolsonaro em um eventual segundo das Eleições de 2026. Os dois estão em um empate técnico dentro da margem de erro de dois pontos percentuais. Veja o levantamento completo e também quantos eleitores são anti-Lula e anti-Bolsonaro.

Como é organizado o questionário

O questionário tem 28 perguntas divididas entre o perfil do entrevistado e blocos sobre política, eleições, desempenho do governo e conjuntura econômica. A pesquisa também revelou o nível de interesse dos eleitores brasileiros nas Eleições de 2026.

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As entrevistas foram feitas por telefone, com pessoas acima de 16 anos e que tenham título de eleitor. Elas foram escolhidas de acordo com o DDD e por sorteio, a partir de telefones fixos e celulares registrados no banco de dados da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

Contratada pela BTG junto à Nexus Pesquisa e Inteligência de Dados, a pesquisa eleitoral custou R$ 164.888,89.

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A pesquisa BTG/Nexus ouviu 2.003 eleitores, entre os dias 10 e 12 de julho de 2026. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob o código BR-07981/2026.