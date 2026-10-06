Eleito, Cleitinho mostra PM na porta de casa e diz que vai estender segurança a todos

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Cleitinho Azevedo, recém-eleito governador de Minas Gerais, revela que sua vida mudou com a vitória, recebendo escolta policial. Ele assume o compromisso público de estender a segurança, que agora tem, a todos os mineiros. Sua eleição no 1º turno surpreendeu pesquisas, e ele promete focar na segurança pública.

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O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos), governador eleito de Minas Gerais em primeiro turno, no último domingo, 4, afirmou que a vida dele mudou desde sua vitória há dois dias e que já passou a ter uma escolta da Polícia Militar a partir da porta da sua casa, em Divinópolis (MG). Citando a nova realidade, ele se comprometeu a estender a segurança para todos os habitantes do estado.

“A Polícia Militar está aqui na porta de casa para fazer a minha segurança. Assim que eu ganhei a eleição, no domingo, já tinha uma escolta para mim, para fazer essa segurança. A minha vida se transformou. Isso é institucional. Qualquer outro também teria esse direito se tivesse ganhado a eleição. Vocês têm direito à segurança? Não. Mas o governador tem. A minha vida se transformou e, agora, eu tenho a obrigação de transformar a vida de vocês. E é isso que eu vou fazer para cada mineiro”, declarou o político, assumindo o compromisso publicamente.

Cleitinho foi eleito governador de Minas Gerais no último domingo, surpreendendo a maioria dos institutos de pesquisa, que previam um segundo turno no estado, pelo fato de haver muitas candidaturas ao governo, onze ao todo. Ele conquistou 6. 321. 590 votos válidos, o equivalente a 55,40%, mais do que o dobro do que teve seu principal adversário, o deputado Patrus Ananias (PT-MG).

O problema da segurança pública é considerado um dos principais assuntos para a população brasileira, que não se sente devidamente protegida. Minas Gerais ocupa a 23ª posição no ranking das maiores taxas de mortes violentas intencionais (MVI) entre os estados brasileiros, figurando entre os estados com menor índice de violência letal do país.

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