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O Tribunal Superior Eleitoral marcou eleições suplementares em sete municípios de São Paulo, Minas Gerais e Maranhão após cassações de mandatos e renúncias. Entenda os motivos que levaram a Justiça Eleitoral a convocar novas votações e veja quais cidades irão às urnas.

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O TSE anunciou para o primeiro domingo de dezembro, 6, a realização de eleições suplementares em sete municípios brasileiros, localizados nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Maranhão.

De acordo com a instância máxima da Justiça Eleitoral no país, os motivos para a convocação dos novos pleitos variam de município para município. Em São Paulo, os eleitores de Conchas vão às urnas após a cassação do mandato do prefeito pela Câmara Municipal e a renúncia do vice. Já em Sarutaiá, também no território paulista, foi o próprio TSE que cassou a chapa eleita.

Em Minas Gerais, quatro cidades terão novas votações. Os pouco mais de 1 000 cidadãos de Grupiara escolherão o próximo chefe do Executivo municipal após o TRE-MG manter a decisão que cassou o prefeito e o vice em 2024. De toda a lista das cidades que vão escolher novos representantes no mês que vem, a mineira Buritis reúne o maior número de habitantes: 24.030, de acordo com o IBGE. Por lá, o tribunal regional local também manteve a cassação da chapa que venceu o pleito há dois anos.

Em Francisco Sá, no norte mineiro, a Justiça Eleitoral indeferiu o registro da candidatura vencedora, e em Santo Antônio do Rio Abaixo, na região sudeste do estado, a eleição foi marcada em razão da cassação dos diplomas do prefeito e do vice-prefeito. Já no território maranhense, o município de Nova Olinda do Maranhão terá novo pleito porque a chapa eleita em 2024 também foi cassada.

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Para 2027, o TSE já prevê uma nova votação em Antonina (PR), agendada para 7 de março.