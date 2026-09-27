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Política

Eleições podem consolidar a família Barbalho como a maior oligarquia do país

Além da força política, o clã está espalhado em vários cargos na administração do Pará

Por Hugo Marques Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 set 2026, 11h38
Mosaico de seis políticos brasileiros: três homens e três mulheres. Em cima, da esquerda para a direita: um homem de óculos e terno escuro com expressão séria; um homem sorrindo, de terno azul e gravata azul-clara; um homem sorrindo, de terno azul, gravata azul e faixa presidencial verde, branca e vermelha. Embaixo, da esquerda para a direita: uma mulher loira com colar de pérolas falando ao microfone; uma mulher de cabelo preso e camiseta azul em evento ao ar livre; uma mulher de cabelo castanho-claro falando ao microfone em ambiente interno
O senador Jader Barbalho, o ex-governador Helder Barbalho, o ex-ministro Jader Filho, a deputada Elcione Barbalho, a vereadora Nay Barbalho e a conselheira Daniela Barbalho -  (./Reprodução)
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As pesquisas mostram que as eleições de outubro podem consolidar a família do senador Jader Barbalho (MDB-PA) como a maior oligarquia política do país. Enquanto os Sarney já não controlam mais o Maranhão, os Arraes não governam Pernambuco e ACM Neto tenta recuperar o poder na Bahia, os Barbalho se preparam para expandir o raio de influência no Executivo, Legislativo e Judiciário do Pará.

A oligarquia nasceu com o deputado estadual Laércio Barbalho (PSD) no final da década de 60. Irmão do ator Lúcio Mauro, Laércio teve sete filhos e apenas um deles, Jader Barbalho, decidiu seguir a carreira política. Jader foi vereador, deputado estadual, deputado federal, governador duas vezes, ministro duas vezes e é senador pela terceira vez.

Jader e família sobreviveram a diversas denúncias de corrupção. Em 2001, o senador foi preso em função de desvios de verbas públicas na Sudam, Banpará e Incra.

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Ao todo, hoje são seis pessoas da família Barbalho disputando cargos eletivos e um já ocupando a prefeitura da capital. O deputado José Priante (MDB), primo de Helder, vai disputar o oitavo mandato de deputado. A vereadora Nay Barbalho (MDB), sobrinha de Jader, disputa vaga de deputada estadual. O prefeito de Belém, Igor Normando (MDB), é sobrinho de Elcione Barbalho, ex-mulher do senador, mãe de Helder e de Jader Filho, disputa vaga de deputada estadual.

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O ex-governador Helder Barbalho (MDB) foi o filho escolhido por Jader para dar sequência ao projeto de poder da família. Levantamento da Real Time Big Data da semana passada mostra que ele lidera a eleição para o Senado com 36% das intenções de votos, seguido pelo delegado Éder Mauro (PL), que tem 16%. O candidato a primeiro suplente de Helder é o próprio Jader.

Os Barbalho também se fazem presente nos órgão públicos do Pará. A esposa de Helder, Daniela Baralho, é conselheira do Tribunal de Contas do Estado. Mara Lúcia Barbalho, tia de Helder, é conselheira do Tribunal de Contas dos Municípios. Alex Centeno, desembargador do Tribunal de Justiça do Pará, é primo de Helder.

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O Pará tem hoje a pior qualidade de vida entre todas as unidades da federação, conforme o Índice de Progresso Social de 2026, divulgado em maio. Esse índice acompanha mais de 50 indicadores em 5.570 municípios, como moradia, inclusão social e acesso à educação.

“O clã Barbalho é a velha política regionalista que se fixou dentro dos espaços da redemocratização do país”, diz o cientista político Alberto Aggio, da Universidade Estadual de São Paulo.

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