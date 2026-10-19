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Política

Eleições no Brasil, Israel e EUA viram pauta de gravação especial do podcast Levante

Evento da StandWithUs Brasil no Clube Hebraica reunirá jornalistas e cientistas políticos em novembro

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 out 2026, 18h30
Benjamin Netanyahu, de terno azul-marinho e gravata azul, e Donald Trump, de terno azul-marinho e gravata vermelha, posam sorrindo em um ambiente formal com paredes claras e detalhes dourados
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recebe na Casa Branca o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu - 28/07/2026 (Maâayan Toaf (GPO)/Handout/Anadolu/Getty Images)
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No próximo domingo (25), o Brasil realiza o segundo turno das eleições presidenciais, abrindo uma trinca de pleitos decisivos pelo mundo. Dois dias depois, os israelenses definem o novo governo do país e, em 3 de novembro, os norte-americanos renovam a composição do Congresso.

As escolhas nos três países serão analisadas pelos jornalistas Caio Blinder e Felipe Moura Brasil e pelos cientistas políticos Samuel Feldberg e André Lajst em uma edição especial do podcast Levante, no dia 4 de novembro.

O episódio será gravado com plateia no Clube Hebraica. Mas os ouvintes também poderão acompanhar análises ao vivo da eleição em Israel nos dias 27 e 28 de outubro, às 19h e às 10h, respectivamente, no canal da StandWithUs Brasil.

A cobertura conjunta tem como objetivo mapear como os resultados das urnas nos três países redesenharão as alianças e os rumos da política internacional.

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