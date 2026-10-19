Eleições no Brasil, Israel e EUA viram pauta de gravação especial do podcast Levante

No próximo domingo (25), o Brasil realiza o segundo turno das eleições presidenciais, abrindo uma trinca de pleitos decisivos pelo mundo. Dois dias depois, os israelenses definem o novo governo do país e, em 3 de novembro, os norte-americanos renovam a composição do Congresso.

As escolhas nos três países serão analisadas pelos jornalistas Caio Blinder e Felipe Moura Brasil e pelos cientistas políticos Samuel Feldberg e André Lajst em uma edição especial do podcast Levante, no dia 4 de novembro.

O episódio será gravado com plateia no Clube Hebraica. Mas os ouvintes também poderão acompanhar análises ao vivo da eleição em Israel nos dias 27 e 28 de outubro, às 19h e às 10h, respectivamente, no canal da StandWithUs Brasil.

A cobertura conjunta tem como objetivo mapear como os resultados das urnas nos três países redesenharão as alianças e os rumos da política internacional.