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Política

Eleições de Renan Calheiros e Arthur Lira ao Senado por Alagoas é incerta, segundo pesquisa

Candidatos são dois dos maiores caciques políticos do estado, mas enfrentam empates técnicos com outros nomes relevantes

Por Pedro Jordão Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 set 2026, 10h20 | Atualizado em 15 set 2026, 10h26
Dois homens brancos, um à esquerda com óculos e polegar para cima, e outro à direita com barba grisalha e microfone à frente, ambos em trajes sociais
Inimigos figadais: o senador Renan Calheiros (MDB-AL) tenta a reeleição, enquanto o deputado federal Arthur Lira (PP-AL) quer mudar de casa no Congresso Nacional (Carlos Moura/Agência Senado/Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados)
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A reeleição do senador Renan Calheiros (MDB) por Alagoas e a eleição do deputado Arthur Lira (PP) a uma vaga correlata são situações das quais não se pode ter certeza neste momento, segundo aponta uma pesquisa do Real Time Big Data divulgada na manhã desta terça-feira, 15. Para fazer o levantamento, foram ouvidas 1.600 pessoas do estado entre os dias 10 e 14 de setembro, gerando um documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo índice de confiança é de 95%.

Inimigos figadais, Calheiros e Lira estão empatados tecnicamente na disputa eleitoral, o primeiro com vantagem numérica, chegando a 22% das intenções de votos; o segundo, com 19%. Além disso, a incerteza de suas vitórias se dá porque também há empates técnicos com mais dois candidatos: o ex-deputado estadual Davi Davi Filho (Republicanos), que tem 17%, e a ex-primeira-dama de Maceió Marina JHC, que tem 21%. Confira os números abaixo.

  • Renan Calheiros (MDB): 22%
  • Marina JHC (PSDB): 21%
  • Arthur Lira (PP): 19%
  • Davi Davino Filho (Republicanos): 17%
  • Dr. Wanderley (MDB): 6%
  • Alexandre Fleming (UP): 1%
  • Mariedson (Democrata): 0%
  • Nulo/Branco: 7%
  • NS/NR: 7%

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Os números acima são uma média entre as opções de primeiro e segundo voto, visto que, neste ano, os eleitores deverão escolher dois candidatos para votar para o Senado. Confira abaixo como se dividem os votos entre as duas opções.

Siga

Primeiro voto:

  • Renan Calheiros (MDB): 30%
  • Arthur Lira (PP): 21%
  • Marina JHC (PSDB): 20%
  • Davi Davino Filho (Republicanos): 17%
  • Dr. Wanderley (MDB): 5%
  • Alexandre Fleming (UP): 1%
  • Mariedson (Democrata): 0%
  • Nulo/Branco: 3%
  • NS/NR: 3%
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Segundo voto:

  • Marina JHC (PSDB): 22%
  • Arthur Lira (PP): 17%
  • Davi Davino Filho (Republicanos): 17%
  • Renan Calheiros (MDB): 13%
  • Dr. Wanderley (MDB): 7%
  • Alexandre Fleming (UP): 1%
  • Mariedson (Democrata): 1%
  • NS/NR: 12%
  • Nulo/Branco: 10%
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A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número AL-09248/2026

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