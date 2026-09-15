Eleições de Renan Calheiros e Arthur Lira ao Senado por Alagoas é incerta, segundo pesquisa
Candidatos são dois dos maiores caciques políticos do estado, mas enfrentam empates técnicos com outros nomes relevantes
A reeleição do senador Renan Calheiros (MDB) por Alagoas e a eleição do deputado Arthur Lira (PP) a uma vaga correlata são situações das quais não se pode ter certeza neste momento, segundo aponta uma pesquisa do Real Time Big Data divulgada na manhã desta terça-feira, 15. Para fazer o levantamento, foram ouvidas 1.600 pessoas do estado entre os dias 10 e 14 de setembro, gerando um documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo índice de confiança é de 95%.
Inimigos figadais, Calheiros e Lira estão empatados tecnicamente na disputa eleitoral, o primeiro com vantagem numérica, chegando a 22% das intenções de votos; o segundo, com 19%. Além disso, a incerteza de suas vitórias se dá porque também há empates técnicos com mais dois candidatos: o ex-deputado estadual Davi Davi Filho (Republicanos), que tem 17%, e a ex-primeira-dama de Maceió Marina JHC, que tem 21%. Confira os números abaixo.
- Renan Calheiros (MDB): 22%
- Marina JHC (PSDB): 21%
- Arthur Lira (PP): 19%
- Davi Davino Filho (Republicanos): 17%
- Dr. Wanderley (MDB): 6%
- Alexandre Fleming (UP): 1%
- Mariedson (Democrata): 0%
- Nulo/Branco: 7%
- NS/NR: 7%
Os números acima são uma média entre as opções de primeiro e segundo voto, visto que, neste ano, os eleitores deverão escolher dois candidatos para votar para o Senado. Confira abaixo como se dividem os votos entre as duas opções.
Primeiro voto:
- Renan Calheiros (MDB): 30%
- Arthur Lira (PP): 21%
- Marina JHC (PSDB): 20%
- Davi Davino Filho (Republicanos): 17%
- Dr. Wanderley (MDB): 5%
- Alexandre Fleming (UP): 1%
- Mariedson (Democrata): 0%
- Nulo/Branco: 3%
- NS/NR: 3%
Segundo voto:
- Marina JHC (PSDB): 22%
- Arthur Lira (PP): 17%
- Davi Davino Filho (Republicanos): 17%
- Renan Calheiros (MDB): 13%
- Dr. Wanderley (MDB): 7%
- Alexandre Fleming (UP): 1%
- Mariedson (Democrata): 1%
- NS/NR: 12%
- Nulo/Branco: 10%
A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número AL-09248/2026