Eleições de Renan Calheiros e Arthur Lira ao Senado por Alagoas é incerta, segundo pesquisa

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Pesquisa Real Time Big Data em Alagoas mostra empate técnico na corrida ao Senado. Renan Calheiros (MDB) e Arthur Lira (PP) aparecem próximos, com Marina JHC (PSDB) e Davi Davino Filho (Republicanos) também na disputa. Os números indicam alta incerteza sobre quem garantirá as vagas e como se dividem os votos.

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A reeleição do senador Renan Calheiros (MDB) por Alagoas e a eleição do deputado Arthur Lira (PP) a uma vaga correlata são situações das quais não se pode ter certeza neste momento, segundo aponta uma pesquisa do Real Time Big Data divulgada na manhã desta terça-feira, 15. Para fazer o levantamento, foram ouvidas 1.600 pessoas do estado entre os dias 10 e 14 de setembro, gerando um documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo índice de confiança é de 95%.

Inimigos figadais, Calheiros e Lira estão empatados tecnicamente na disputa eleitoral, o primeiro com vantagem numérica, chegando a 22% das intenções de votos; o segundo, com 19%. Além disso, a incerteza de suas vitórias se dá porque também há empates técnicos com mais dois candidatos: o ex-deputado estadual Davi Davi Filho (Republicanos), que tem 17%, e a ex-primeira-dama de Maceió Marina JHC, que tem 21%. Confira os números abaixo.

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número AL-09248/2026