Eleições 2026: VEJA+TV transmite cobertura do 2º turno em sinal aberto nas 27 capitais

A VEJA+TV preparou uma cobertura histórica para o segundo turno das Eleições 2026, no domingo, 25. Além da presença consolidada há mais de um ano nos principais agregadores de canais gratuitos por streaming (FAST), a programação jornalística ao vivo do canal será transmitida também na TV aberta, por meio de uma parceria especial com a Rede Brasil de Televisão.

Com alcance que atinge milhões de telespectadores diariamente, a Rede Brasil retransmitirá a grade especial da VEJA+TV desde os primeiros minutos de votação até a confirmação do resultado final das urnas. A Rede Brasil cobre as 27 capitais brasileiras, além de 5 mil cidades: no total, chega a 140 milhões pelo sinal aberto, cabo (presente em todas as operadoras) e banda KU.

Para Marcelo Moreira, diretor da VEJA+TV, a ampliação da transmissão reforça o compromisso do canal com a agilidade e a profundidade jornalística em um momento decisivo para o país. “A VEJA+TV já se consolidou como uma referência na FAST TV, atingindo 20 milhões de aparelhos conectados mensalmente. Levar essa cobertura completa e ao vivo também para a TV aberta, em parceria com a Rede Brasil, permite que milhões de brasileiros em todas as capitais acompanhem as análises mais qualificadas e a apuração em tempo real com a credibilidade da nossa equipe”, destaca.

O empresário Marco Tolentino, dono da Rede Brasil de Televisão, também celebra a sinergia entre os veículos. “É uma satisfação enorme para a Rede Brasil unir forças novamente com a VEJA+TV em um momento de extrema relevância democrática. Depois do sucesso do debate no primeiro turno, levamos agora para as 27 capitais brasileiras uma transmissão de altíssimo nível técnico e editorial, garantindo informação de qualidade e gratuita para toda a população”, afirma.

Tarde de notícias, repórteres em campo e apuração em tempo real

A cobertura ao vivo começa às 8h com o Giro Especial de Abertura, apresentado por Livia Raick e comentários de Ricardo Ferraz. A atração trará os primeiros boletins do dia, a abertura oficial das seções eleitorais, o voto dos primeiros eleitores e a agenda dos candidatos à Presidência da República.

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Das 9h às 16h, entram no ar os Giros Especiais das Eleições. A cada 60 minutos, boletins de dez minutos ao vivo atualizarão o panorama nacional com o andamento da votação, entrevistas com cientistas políticos e o momento do voto dos presidenciáveis.

Durante todo o dia, repórteres de VEJA estarão mobilizados no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Brasília, trazendo informações detalhadas sobre como a votação está acontecendo em todo o Brasil.

‘VEJA em Foco Especial’: o nome do novo presidente ao vivo

A partir das 17h, com o encerramento da votação em todo o território nacional, entra no ar o VEJA em Foco Especial, sob a ancoragem de Marcela Rahal. A transmissão estendida só terminará depois que o Brasil conhecer oficialmente o presidente que vai comandar o país pelos próximos quatro anos.

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No estúdio principal, a bancada de analistas reunirá grandes nomes do jornalismo de VEJA:

Robson Bonin, titular da coluna Radar;

José Benedito da Silva, editor de política;

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Diogo Schelp, editor e colunista de VEJA;

Cientistas políticos e analistas convidados.

Em um set dedicado de apuração, a jornalista Laisa Dall’Agnol trará, voto a voto, a marcha da apuração em tempo real diretamente dos sistemas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Equipes de reportagem de campo acompanharão os candidatos Luiz Inácio Lula da Silva e Flávio Bolsonaro da votação matutina aos discursos da vitória e de encerramento do pleito.

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Serviço: Onde e como assistir à VEJA+TV

Na TV Aberta (Rede Brasil de Televisão)

Acompanhe a cobertura ao vivo nas 27 capitais brasileiras pela sintonia da Rede Brasil:

São Paulo (SP): Canal 10.1 (Digital) / 12.1

Rio de Janeiro (RJ): Canal 51.1

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Brasília (DF): Canal 40.1

Belo Horizonte (MG): Canal 44.1

Porto Alegre (RS): Canal 40.1

Salvador (BA): Canal 39.1

Recife (PE): Canal 28.1

Curitiba (PR): Canal 35.1

Fortaleza (CE): Canal 43.1

Manaus (AM): Canal 38.1

Goiânia (GO): Canal 24.1

Belém (PA): Canal 22.1

Florianópolis (SC): Canal 47.1

Vitória (ES): Canal 28.1

Natal (RN): Canal 42.1

João Pessoa (PB): Canal 32.1

Maceió (AL): Canal 36.1

Teresina (PI): Canal 29.1

Campo Grande (MS): Canal 41.1

Cuiabá (MT): Canal 45.1

São Luís (MA): Canal 34.1

Aracaju (SE): Canal 33.1

Porto Velho (RO): Canal 30.1

Macapá (AP): Canal 26.1

Boa Vista (RR): Canal 25.1

Palmas (TO): Canal 31.1

Rio Branco (AC): Canal 27.1 (Consulte também a numeração da sintonia digital local no seu município).

Nos Canais FAST (TVs Conectadas e Streaming)

Samsung TV Plus: Canal 2059

LG Channels: Canal 126

TCL Channel: Canal 10031

Roku: Canal 221

Na Internet e Redes Sociais

Site oficial: Home de VEJA

YouTube: Canal oficial da VEJA+TV no YouTube