Eleições 2026: Veja+ TV fará cobertura especial do 1º turno

Mais de 158 milhões de eleitores vão às urnas neste domingo para eleger governadores, deputados estaduais, federais, senadores e o presidente da República. Para registrar cada momento desse primeiro turno, a Veja+ TV preparou uma cobertura multitela, ao vivo, com mais de 12 horas de duração. Nas ruas, repórteres nos maiores colégios eleitorais vão acompanhar os principais candidatos. Nos estúdios, apresentadores e colunistas de VEJA receberão convidados para análises aprofundadas.

A transmissão especial começa às 8h com o Giro Especial de Abertura da Votação, apresentado por Livia Raick com comentários de Ricardo Ferraz. Das 9h às 16h, entram no ar os Giros de Hora em Hora, com a movimentação dos eleitores, a votação dos presidenciáveis e flashes ao vivo direto de Portugal e da Alemanha, registrando o voto da comunidade brasileira na Europa.

Apuração ao vivo e análises no ‘VEJA em Foco’

A partir das 17h, com o encerramento da votação em todo o país, entra no ar o programa especial VEJA em Foco: Apuração & Resultados. Marcela Rahal comanda a transmissão ao lado de uma bancada de analistas formada pelos colunistas de VEJA Robson Bonin, Diogo Schelp, José Benedito e cientistas políticos convidados. Na Central de Apuração, Laisa Dall’Agnol acompanha a contagem voto a voto, em tempo real, e também realiza entrevistas exclusivas.

Programação de pós-eleição na segunda-feira

A cobertura continua na segunda-feira, 5 de outubro, para desdobrar os resultados das urnas e desenhar os cenários do segundo turno. Às 9h, começa o Ponto de Vista Especial Eleições, apresentado por Laisa Dall’Agnol, com análises detalhadas do cientista político e jornalista de dados Fábio Vasconcelos. Ao meio-dia, tem o Giro Especial Eleições 2026: Edição especial pós-eleitoral, também sob o comando de Laisa Dall’Agnol, com balanço final das bancadas eleitas no Congresso e disputas estaduais.

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