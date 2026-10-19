Novas Revelações: Acesse com exclusividade novas revelações de Vorcaro. Assine Agora!
Política

Eleições 2026: veja como consultar os locais de votação alterados para o segundo turno

TSE afirma que reformas, problemas de acessibilidade e danos causados pelas chuvas motivaram as mudanças

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 out 2026, 10h04 | Atualizado em 19 out 2026, 11h45
eleições municipais
Seção eleitoral durante votação, em São Paulo  (Kaio Lakaio/VEJA)
Continua após publicidade
Eleições 2026: veja como consultar os locais de votação alterados para o segundo turno Priorize VEJA no Google

A Justiça Eleitoral alterou endereços de algumas seções eleitorais para o segundo turno das eleições de 2026, marcado para domingo, 25 de outubro. As mudanças foram motivadas por problemas estruturais, reformas em prédios públicos e danos provocados por chuvas em diferentes regiões do país. Diante das alterações, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) orienta os eleitores a conferir seus locais de votação antes de sair de casa, mesmo que tenham votado normalmente no primeiro turno.

As informações atualizadas podem ser consultadas pelo aplicativo e-Título e pelos serviços digitais da Justiça Eleitoral.

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Continua após a publicidade

Por que alguns locais de votação foram alterados?

Segundo o TSE, as transferências ocorreram principalmente para garantir a segurança dos eleitores e dos mesários. Entre os motivos estão reformas não concluídas em escolas públicas, problemas de acessibilidade, interrupções no fornecimento de energia elétrica e danos causados por eventos climáticos.

Siga
Continua após a publicidade

Um dos casos ocorreu em Confresa, no interior de Mato Grosso. Após fortes chuvas e ventos registrados nos dias 9 e 10 de outubro, uma escola municipal utilizada como local de votação apresentou danos na cobertura, infiltrações e comprometimento de forros.

Continua após a publicidade

Um laudo de engenharia emitido no dia 11 de outubro recomendou a interdição preventiva imediata do imóvel, levando à transferência emergencial das seções eleitorais para um endereço vizinho.

Continua após a publicidade

O tribunal esclarece que as mudanças são decididas pelas zonas eleitorais, responsáveis por avaliar as condições dos prédios e a infraestrutura disponível em cada município. A transferência para outro imóvel não significa, necessariamente, redução do número de seções eleitorais.

Continua após a publicidade

Como saber se o local de votação mudou?

Os eleitores podem verificar se houve alteração pelo aplicativo e-Título, disponível gratuitamente para celulares Android e iOS. Depois de acessar o aplicativo, basta selecionar a opção “Onde votar” para consultar o endereço, a zona e a seção eleitoral.

Outra possibilidade é utilizar o Autoatendimento Eleitoral, disponível nos portais do TSE e dos TREs. As informações também podem ser consultadas pelo ChatVote, assistente virtual da Justiça Eleitoral.

Para identificar especificamente quais seções foram transferidas entre o primeiro e o segundo turno, o TSE disponibiliza um painel em sua página de estatísticas eleitorais. No menu “Eleitorado da eleição”, o cidadão deve acessar a área “Capilaridade” e selecionar “Seções Eleitorais Alteradas no Segundo Turno”.

A ferramenta permite filtrar os dados por estado, município, zona eleitoral e local de votação.

Publicidade
TAGS:
Eleições 2026
Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo o site da revista, sobre fundo preto com texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).