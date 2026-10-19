Eleições 2026: veja como consultar os locais de votação alterados para o segundo turno

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A Justiça Eleitoral alterou locais de votação para o 2º turno em 25 de outubro devido a problemas estruturais, reformas e danos. O TSE recomenda que eleitores confiram seus endereços pelo e-Título ou outros canais oficiais antes de sair de casa para evitar imprevistos.

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A Justiça Eleitoral alterou endereços de algumas seções eleitorais para o segundo turno das eleições de 2026, marcado para domingo, 25 de outubro. As mudanças foram motivadas por problemas estruturais, reformas em prédios públicos e danos provocados por chuvas em diferentes regiões do país. Diante das alterações, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) orienta os eleitores a conferir seus locais de votação antes de sair de casa, mesmo que tenham votado normalmente no primeiro turno.

As informações atualizadas podem ser consultadas pelo aplicativo e-Título e pelos serviços digitais da Justiça Eleitoral.

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Por que alguns locais de votação foram alterados?

Segundo o TSE, as transferências ocorreram principalmente para garantir a segurança dos eleitores e dos mesários. Entre os motivos estão reformas não concluídas em escolas públicas, problemas de acessibilidade, interrupções no fornecimento de energia elétrica e danos causados por eventos climáticos.

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Um dos casos ocorreu em Confresa, no interior de Mato Grosso. Após fortes chuvas e ventos registrados nos dias 9 e 10 de outubro, uma escola municipal utilizada como local de votação apresentou danos na cobertura, infiltrações e comprometimento de forros.

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Um laudo de engenharia emitido no dia 11 de outubro recomendou a interdição preventiva imediata do imóvel, levando à transferência emergencial das seções eleitorais para um endereço vizinho.

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O tribunal esclarece que as mudanças são decididas pelas zonas eleitorais, responsáveis por avaliar as condições dos prédios e a infraestrutura disponível em cada município. A transferência para outro imóvel não significa, necessariamente, redução do número de seções eleitorais.

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Como saber se o local de votação mudou?

Os eleitores podem verificar se houve alteração pelo aplicativo e-Título, disponível gratuitamente para celulares Android e iOS. Depois de acessar o aplicativo, basta selecionar a opção “Onde votar” para consultar o endereço, a zona e a seção eleitoral.

Outra possibilidade é utilizar o Autoatendimento Eleitoral, disponível nos portais do TSE e dos TREs. As informações também podem ser consultadas pelo ChatVote, assistente virtual da Justiça Eleitoral.

Para identificar especificamente quais seções foram transferidas entre o primeiro e o segundo turno, o TSE disponibiliza um painel em sua página de estatísticas eleitorais. No menu “Eleitorado da eleição”, o cidadão deve acessar a área “Capilaridade” e selecionar “Seções Eleitorais Alteradas no Segundo Turno”.

A ferramenta permite filtrar os dados por estado, município, zona eleitoral e local de votação.