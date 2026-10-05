Eleições: 2026: veja a lista dos senadores eleitos no Brasil

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As eleições de 2026 definiram os 54 senadores que ocuparão as vagas no Senado Federal a partir de 2027, com mandatos de oito anos. O PL foi a legenda que mais elegeu representantes, seguido por MDB e PT. O artigo detalha a lista completa dos eleitos por estado e explica o processo de renovação da Casa.

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As eleições de 2026 definiram neste domingo, 4, os 54 senadores que ocuparão as vagas em disputa no Senado Federal a partir de 2027. Como dois terços das 81 cadeiras da Casa foram renovados, cada estado e o Distrito Federal elegeram dois representantes. Os mandatos terão duração de oito anos, de 1º de fevereiro de 2027 a 31 de janeiro de 2035.

Entre os partidos, o PL foi a legenda que mais elegeu senadores nesta renovação, com 19 nomes. MDB aparece em seguida, com sete eleitos, e PT, com seis. PP, PSB, União Brasil e Novo conquistaram três vagas cada. Republicanos, PSDB, PSD e Podemos elegeram dois representantes cada, enquanto Rede e PDT ficaram com uma vaga cada.

Diferentemente das eleições para presidente e governador, a disputa para o Senado não tem segundo turno. Como duas cadeiras estavam em disputa em cada unidade da Federação, os dois candidatos mais votados foram eleitos.

Quem são os 54 senadores eleitos em 2026?

Acre

Marcio Bittar (PL)

Mara Rocha (Republicanos)

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Alagoas

Arthur Lira (PP)

Marina JHC (PSDB)

Amapá

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Rayssa Furlan (Podemos)

Lucas Barreto (PSD)

Amazonas

Eduardo Braga (MDB)

Plínio Valério (PSDB)

Bahia

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Rui Costa (PT)

Jaques Wagner (PT)

Ceará

Cid Gomes (PSB)

Luizianne Lins (Rede)

Distrito Federal

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Michelle Bolsonaro (PL)

Bia Kicis (PL)

Espírito Santo

Renato Casagrande (PSB)

Evair de Melo (Republicanos)

Goiás

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Gustavo Gayer (PL)

Gracinha Caiado (União)

Maranhão

André Fufuca (PP)

Lahesio Bonfim (Novo)

Mato Grosso

Mauro Mendes (União)

Zé Medeiros (PL)

Mato Grosso do Sul

Reinaldo Azambuja (PL)

Capitão Contar (PL)

Minas Gerais

Domingos Sávio (PL)

Marília Campos (PT)

Pará

Helder Barbalho (MDB)

Chicão (União)

Paraíba

João Azevêdo (PSB)

Veneziano Vital do Rêgo (MDB)

Paraná

Filipe Barros (PL)

Deltan Dallagnol (Novo)

Pernambuco

Humberto Costa (PT)

Marília Arraes (PDT)

Piauí

Marcelo Castro (MDB)

Júlio César (PSD)

Rio de Janeiro

Carlos Portinho (PL)

Carlos Jordy (PL)

Rio Grande do Norte

Styvenson Valentim (Podemos)

Samanda de Lula (PT)

Rio Grande do Sul

Ubiratan Sanderson (PL)

Marcel Van Hattem (Novo)

Rondônia

Fernando Máximo (PL)

Bruno Scheid (PL)

Roraima

Nicoletti (PL)

Teresa Surita (MDB)

Santa Catarina

Carol de Toni (PL)

Carlos Bolsonaro (PL)

São Paulo

Guilherme Derrite (PP)

André do Prado (PL)

Sergipe

Rogério Carvalho (PT)

Alessandro Vieira (MDB)

Tocantins

Eduardo Gomes (PL)

Alexandre Guimarães (MDB)

Como funciona a renovação do Senado?

O Senado Federal tem 81 integrantes, três para cada um dos 26 estados e para o Distrito Federal. Os mandatos duram oito anos, mas a Casa não é renovada integralmente em uma única eleição.

A cada quatro anos, a renovação alterna entre um terço e dois terços das cadeiras. Em 2026, estavam em disputa 54 vagas, equivalentes a dois terços do Senado. Por isso, cada eleitor pôde votar em dois candidatos, e os dois mais votados de cada unidade da Federação conquistaram os mandatos.