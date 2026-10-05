Eleições: 2026: veja a lista dos senadores eleitos no Brasil
Eleitores escolheram 54 nomes para o Senado; PL elegeu a maior bancada, com 19 senadores
As eleições de 2026 definiram neste domingo, 4, os 54 senadores que ocuparão as vagas em disputa no Senado Federal a partir de 2027. Como dois terços das 81 cadeiras da Casa foram renovados, cada estado e o Distrito Federal elegeram dois representantes. Os mandatos terão duração de oito anos, de 1º de fevereiro de 2027 a 31 de janeiro de 2035.
Entre os partidos, o PL foi a legenda que mais elegeu senadores nesta renovação, com 19 nomes. MDB aparece em seguida, com sete eleitos, e PT, com seis. PP, PSB, União Brasil e Novo conquistaram três vagas cada. Republicanos, PSDB, PSD e Podemos elegeram dois representantes cada, enquanto Rede e PDT ficaram com uma vaga cada.
Diferentemente das eleições para presidente e governador, a disputa para o Senado não tem segundo turno. Como duas cadeiras estavam em disputa em cada unidade da Federação, os dois candidatos mais votados foram eleitos.
Quem são os 54 senadores eleitos em 2026?
Acre
- Marcio Bittar (PL)
- Mara Rocha (Republicanos)
Alagoas
- Arthur Lira (PP)
- Marina JHC (PSDB)
Amapá
- Rayssa Furlan (Podemos)
- Lucas Barreto (PSD)
Amazonas
- Eduardo Braga (MDB)
- Plínio Valério (PSDB)
Bahia
- Rui Costa (PT)
- Jaques Wagner (PT)
Ceará
- Cid Gomes (PSB)
- Luizianne Lins (Rede)
Distrito Federal
- Michelle Bolsonaro (PL)
- Bia Kicis (PL)
Espírito Santo
- Renato Casagrande (PSB)
- Evair de Melo (Republicanos)
Goiás
- Gustavo Gayer (PL)
- Gracinha Caiado (União)
Maranhão
- André Fufuca (PP)
- Lahesio Bonfim (Novo)
Mato Grosso
- Mauro Mendes (União)
- Zé Medeiros (PL)
Mato Grosso do Sul
- Reinaldo Azambuja (PL)
- Capitão Contar (PL)
Minas Gerais
- Domingos Sávio (PL)
- Marília Campos (PT)
Pará
- Helder Barbalho (MDB)
- Chicão (União)
Paraíba
- João Azevêdo (PSB)
- Veneziano Vital do Rêgo (MDB)
Paraná
- Filipe Barros (PL)
- Deltan Dallagnol (Novo)
Pernambuco
- Humberto Costa (PT)
- Marília Arraes (PDT)
Piauí
- Marcelo Castro (MDB)
- Júlio César (PSD)
Rio de Janeiro
- Carlos Portinho (PL)
- Carlos Jordy (PL)
Rio Grande do Norte
- Styvenson Valentim (Podemos)
- Samanda de Lula (PT)
Rio Grande do Sul
- Ubiratan Sanderson (PL)
- Marcel Van Hattem (Novo)
Rondônia
- Fernando Máximo (PL)
- Bruno Scheid (PL)
Roraima
- Nicoletti (PL)
- Teresa Surita (MDB)
Santa Catarina
- Carol de Toni (PL)
- Carlos Bolsonaro (PL)
São Paulo
- Guilherme Derrite (PP)
- André do Prado (PL)
Sergipe
- Rogério Carvalho (PT)
- Alessandro Vieira (MDB)
Tocantins
- Eduardo Gomes (PL)
- Alexandre Guimarães (MDB)
Como funciona a renovação do Senado?
O Senado Federal tem 81 integrantes, três para cada um dos 26 estados e para o Distrito Federal. Os mandatos duram oito anos, mas a Casa não é renovada integralmente em uma única eleição.
A cada quatro anos, a renovação alterna entre um terço e dois terços das cadeiras. Em 2026, estavam em disputa 54 vagas, equivalentes a dois terços do Senado. Por isso, cada eleitor pôde votar em dois candidatos, e os dois mais votados de cada unidade da Federação conquistaram os mandatos.