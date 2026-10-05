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Política

Eleições: 2026: veja a lista dos senadores eleitos no Brasil

Eleitores escolheram 54 nomes para o Senado; PL elegeu a maior bancada, com 19 senadores

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 out 2026, 08h47 | Atualizado em 6 out 2026, 10h11
Plenário do Senado Federal vazio, com cadeiras de couro preto e mesas de madeira escura. Telões exibem informações e o teto abobadado tem iluminação pontilhada.
Plenário do Senado Federal (Ton Molina/Agência Senado)
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As eleições de 2026 definiram neste domingo, 4, os 54 senadores que ocuparão as vagas em disputa no Senado Federal a partir de 2027. Como dois terços das 81 cadeiras da Casa foram renovados, cada estado e o Distrito Federal elegeram dois representantes. Os mandatos terão duração de oito anos, de 1º de fevereiro de 2027 a 31 de janeiro de 2035.

Entre os partidos, o PL foi a legenda que mais elegeu senadores nesta renovação, com 19 nomes. MDB aparece em seguida, com sete eleitos, e PT, com seis. PP, PSB, União Brasil e Novo conquistaram três vagas cada. Republicanos, PSDB, PSD e Podemos elegeram dois representantes cada, enquanto Rede e PDT ficaram com uma vaga cada.

Diferentemente das eleições para presidente e governador, a disputa para o Senado não tem segundo turno. Como duas cadeiras estavam em disputa em cada unidade da Federação, os dois candidatos mais votados foram eleitos.

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Quem são os 54 senadores eleitos em 2026?

Acre

  • Marcio Bittar (PL)
  • Mara Rocha (Republicanos)
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Alagoas

  • Arthur Lira (PP)
  • Marina JHC (PSDB)

Amapá

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  • Rayssa Furlan (Podemos)
  • Lucas Barreto (PSD)

Amazonas

  • Eduardo Braga (MDB)
  • Plínio Valério (PSDB)

Bahia

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  • Rui Costa (PT)
  • Jaques Wagner (PT)

Ceará

  • Cid Gomes (PSB)
  • Luizianne Lins (Rede)

Distrito Federal

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  • Michelle Bolsonaro (PL)
  • Bia Kicis (PL)

Espírito Santo

  • Renato Casagrande (PSB)
  • Evair de Melo (Republicanos)

Goiás

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  • Gustavo Gayer (PL)
  • Gracinha Caiado (União)

Maranhão

  • André Fufuca (PP)
  • Lahesio Bonfim (Novo)

Mato Grosso

  • Mauro Mendes (União)
  • Zé Medeiros (PL)

Mato Grosso do Sul

  • Reinaldo Azambuja (PL)
  • Capitão Contar (PL)

Minas Gerais

  • Domingos Sávio (PL)
  • Marília Campos (PT)

Pará

  • Helder Barbalho (MDB)
  • Chicão (União)

Paraíba

  • João Azevêdo (PSB)
  • Veneziano Vital do Rêgo (MDB)

Paraná

  • Filipe Barros (PL)
  • Deltan Dallagnol (Novo)

Pernambuco

  • Humberto Costa (PT)
  • Marília Arraes (PDT)

Piauí

  • Marcelo Castro (MDB)
  • Júlio César (PSD)

Rio de Janeiro

  • Carlos Portinho (PL)
  • Carlos Jordy (PL)

Rio Grande do Norte

  • Styvenson Valentim (Podemos)
  • Samanda de Lula (PT)

Rio Grande do Sul

  • Ubiratan Sanderson (PL)
  • Marcel Van Hattem (Novo)

Rondônia

  • Fernando Máximo (PL)
  • Bruno Scheid (PL)

Roraima

  • Nicoletti (PL)
  • Teresa Surita (MDB)

Santa Catarina

  • Carol de Toni (PL)
  • Carlos Bolsonaro (PL)

São Paulo

  • Guilherme Derrite (PP)
  • André do Prado (PL)

Sergipe

  • Rogério Carvalho (PT)
  • Alessandro Vieira (MDB)

Tocantins

  • Eduardo Gomes (PL)
  • Alexandre Guimarães (MDB)

Como funciona a renovação do Senado?

O Senado Federal tem 81 integrantes, três para cada um dos 26 estados e para o Distrito Federal. Os mandatos duram oito anos, mas a Casa não é renovada integralmente em uma única eleição.

A cada quatro anos, a renovação alterna entre um terço e dois terços das cadeiras. Em 2026, estavam em disputa 54 vagas, equivalentes a dois terços do Senado. Por isso, cada eleitor pôde votar em dois candidatos, e os dois mais votados de cada unidade da Federação conquistaram os mandatos.

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TAGS:
Eleições 2026
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