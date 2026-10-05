Eleições 2026: veja a lista dos deputados federais eleitos no Brasil
Eleitores escolheram os 513 integrantes da Câmara dos Deputados para a legislatura que começa em 2027
As eleições de 2026 definiram neste domingo, 4, os 513 deputados federais que ocuparão as cadeiras da Câmara dos Deputados a partir de fevereiro de 2027. Os parlamentares terão mandatos de quatro anos, até o início de 2031.
O PL elegeu a maior bancada da próxima legislatura, com 121 deputados. A federação formada por PT, PCdoB e PV aparece na sequência, com 82 representantes. Ao contrário das disputas para presidente e governador, a eleição para deputado federal é definida pelo sistema proporcional, que considera os votos recebidos pelos candidatos e também pelos partidos e federações na distribuição das vagas.
Quem são os 513 deputados federais eleitos em 2026?
A relação dos eleitos reúne representantes dos 26 estados e do Distrito Federal. São Paulo tem a maior bancada, com 70 cadeiras.
Acre
- Socorro Neri (PP)
- Dr. Fábio Rueda (União Brasil)
- Coronel Ulysses (União Brasil)
- Pedro Longo (MDB)
- Roberto Duarte (Republicanos)
- Zé Adriano (PP)
- Perpétua Almeida (PCdoB)
- Júnior Betão (PL)
Alagoas
- Alvinho Lira (PP)
- Delegado Fabio Costa (PP)
- Luciano Amaral (PSD)
- Rafael Brito (MDB)
- Isnaldo Bulhões Jr. (MDB)
- Daniel Barbosa (PP)
- Marx Beltrão (União Brasil)
- Julia Nunes (PSD)
- Gilvan Barros (PSDB)
Amapá
- Felipe Show (União Brasil)
- Josenildo (PDT)
- Aline Gurgel (União Brasil)
- Marcio Serrão (União Brasil)
- Vinicius Gurgel (PL)
- Dorinaldo Malafaia (PDT)
- Professora Marcivânia (PCdoB)
- Dra. Erica (Podemos)
Amazonas
- Sargento Salazar (PL)
- Sidney Leite (PSD)
- Adail Filho (MDB)
- Fausto Jr. (União Brasil)
- Amom Mandel (Republicanos)
- Saullo Vianna (MDB)
- Joana Darc (União Brasil)
- Alfredo Nascimento (PL)
Bahia
- Pastor Sargento Isidório (Avante)
- Antonio Brito (PSD)
- Neto Carletto (Avante)
- Daniel Alencar (PSD)
- Lucas Reis (PT)
- Sandro Filho (PP)
- Doutora Raissa Soares (PL)
- Ivoneide Caetano (PT)
- Roberta Roma (PL)
- Gabriel Nunes (PSD)
- Jorge Solla (PT)
- Valmir Assunção (PT)
- Sergio Brito (PSD)
- Ricardo Maia (MDB)
- Diego Coronel (Republicanos)
- Carlos Muniz (PSDB)
- Afonso Florence (PT)
- Elmar (União Brasil)
- Olivia (PCdoB)
- Dal Barreto (União Brasil)
- Adolfo Viana (PSDB)
- Daniel (PCdoB)
- Alice Portugal (PCdoB)
- Ditinho Avivip (União Brasil)
- Claudio Cajado (PP)
- Maria Marighella (PT)
- Leur Lomanto Junior (União Brasil)
- Joseildo (PT)
- João Bacelar (PL)
- Paulo Azi (União Brasil)
- Capitão Alden (PL)
- Manuel Rocha (União Brasil)
- Léo Prates (Republicanos)
- Raimundo Costa (PSD)
- Mario Negromonte Jr. (PSB)
- Márcio Marinho (Republicanos)
- Charles Fernandes (PSD)
- Elmo Vaz (Avante)
- Felix Mendonça (PDT)
Ceará
- André Fernandes (PL)
- Matheus Noronha (PL)
- Dr. Jaziel (PL)
- Carmelo Neto (PL)
- Tainah Marinho (PSB)
- Robério Monteiro (PSB)
- Idilvan (PSB)
- Dr. Acilon (PSB)
- Domingos Neto (PSD)
- Fernanda Pessoa (PSD)
- Célio Studart (PSD)
- Fernando Santana (PT)
- Raimundo Martins (PT)
- Luisa Cela (PT)
- Yury do Paredão (MDB)
- Nenen Coelho (MDB)
- Danilo Forte (PP)
- AJ Albuquerque (PP)
- Giordanna Mano (PRD)
- Erika Amorim (Republicanos)
- Emanuel Acrizio (Solidariedade)
- Moses Rodrigues (União Brasil)
Distrito Federal
- Fábio Felix (PSOL)
- Rafael Prudente (MDB)
- Alberto Fraga (PL)
- Thiago Manzoni (PL)
- Julio Cesar (Republicanos)
- Izalci Lucas (PL)
- Agnelo Queiroz (PT)
- Prof. Reginaldo Veras (PV)
Espírito Santo
- Lucas Polese (PL)
- Jack Rocha (PT)
- Dr. Bruno Resende (União Brasil)
- Gilson Daniel (Podemos)
- Da Vitória (PP)
- Marcelo Santos (União Brasil)
- João Coser (PT)
- Manu (PSB)
- Coronel Ramalho (Republicanos)
- Lucas O Federal da Direita (PL)
Goiás
- Bruno Peixoto (União Brasil)
- Delegada Adriana Accorsi (PT)
- Fred Rodrigues (PL)
- Flávia Morais (MDB)
- Magda Mofatto (PL)
- Lucas do Vale (PSD)
- Adriano do Baldy (PP)
- Daniel Agrobom (PSD)
- José Nelto (União Brasil)
- Lucas Calil (PRD)
- Célio Silveira (MDB)
- Major Vitor Hugo (PL)
- Rubens Otoni (PT)
- Glaustin da Fokus (Podemos)
- Marussa Boldrin (Republicanos)
- Silvye Alves (União Brasil)
- Fábio Sousa (PL)
Maranhão
- Vinicius Ferro (MDB)
- Iracema Vale (MDB)
- Larissa DP (MDB)
- Hildo Rocha (MDB)
- Júnior Lourenço (MDB)
- Fabiana (PL)
- Aldir Jr. (PL)
- Mariana Carvalho (PL)
- Dr. Orlando (PL)
- Pedro Lucas (União Brasil)
- Amanda Gentil (PP)
- Josivaldo JP (PP)
- Rubens Júnior (PT)
- Marcio Jerry (PCdoB)
- Erlânio Xavier (PDT)
- Aluísio Mendes (Republicanos)
- Juscelino Filho (PSDB)
- Marreca Filho (PRD)
Mato Grosso
- Coronel Fernanda (PL)
- Professora Rosa Neide (PT)
- Fábio Garcia (União Brasil)
- Coronel Assis (PL)
- Virginia Mendes (União Brasil)
- Juarez Costa (Republicanos)
- Thiago Boava Hey Roy (PL)
- Coronel Roveri (Podemos)
Mato Grosso do Sul
- Camila Jara (PT)
- Marcos Pollon (PL)
- Rose Modesto (União Brasil)
- Mara Caseiro (PL)
- Rodolfo Nogueira (PL)
- Beto Pereira (Republicanos)
- Isa Marcondes (Republicanos)
- Dagoberto Nogueira (PP)
Minas Gerais
- Nikolas Ferreira (PL)
- Ana Elisa (PT)
- Duda Salabert (PSOL)
- Reginaldo Lopes (PT)
- Rogério Correia (PT)
- Pinheirinho (PP)
- Zé Vitor (PL)
- Ana Pimentel (PT)
- Gleide Andrade (PT)
- Weliton Prado (PSD)
- Paulo Guedes (PT)
- Gleidson Azevedo (Republicanos)
- Pedro Rousseff (PT)
- Bruno Farias (Republicanos)
- Miguel Ângelo (PT)
- Diego Andrade (PSD)
- Dandara (PT)
- Lohanna (PV)
- Rodrigo de Castro (União Brasil)
- Delegado Marcelo Freitas (União Brasil)
- Fred Costa (PRD)
- Bella Gonçalves (PT)
- Gilberto Abramo (Republicanos)
- Emidinho Madeira (PL)
- Newton Cardoso Jr. (MDB)
- Dimas Fabiano (PP)
- Padre João (PT)
- Luis Tibé (Avante)
- Rafael Simões (União Brasil)
- Samuel Viana (União Brasil)
- Eros Biondini (PL)
- Vinicius Diniz (PL)
- Leonardo Monteiro (PT)
- André Janones (Rede)
- Nely Aquino (Podemos)
- Igor Santos (PL)
- Paulo Abi-Ackel (PSDB)
- Dr. Marcos Vinicius (PL)
- Greyce Elias (PL)
- Lafayette Andrada (PL)
- Dr. Frederico (PL)
- Caporezzo (PL)
- Rosangela Reis (PL)
- Marcelo Álvaro Antônio (PL)
- Duarte Júnior (PSB)
- Fabinho Ramalho (PL)
- Thiago Ganem (PL)
- Delegada Ione (PL)
- Rodrigo Tavares (PL)
- Lincoln Portela (PL)
- Subtenente Gonzaga (PL)
- Junio Amaral (PL)
- Sargento Mello-Casal (PL)
Pará
- Delegado Caveira (PL)
- Jader Filho (MDB)
- Dra. Alessandra Haber (Podemos)
- Júnior Ferrari (PSD)
- Renilce Nicodemos (MDB)
- Dilvanda Faro (PT)
- Priante (MDB)
- Andréia Siqueira (PSB)
- Joaquim Passarinho (PL)
- Lu Ogawa (PP)
- Adriano Coelho (MDB)
- Antonio Doido (MDB)
- Cássio Andrade (MDB)
- Airton Faleiro (PT)
- Rogério Barra (PL)
- Raimundo Santos (PSD)
- Bob Fllay (Podemos)
Paraíba
- Cabo Gilberto (PL)
- Aguinaldo Ribeiro (PP)
- Ricardo Coutinho (PT)
- Murilo Galdino (Republicanos)
- Hugo Motta (Republicanos)
- Wilson Santiago (Republicanos)
- Ruy Carneiro (Podemos)
- Gervásio Maia (PV)
- Wellington Roberto (PSD)
- Dr. Damião (União Brasil)
- George Morais (PL)
- Pollyanna Werton (PP)
Paraná
- Jeffrey Chiquini (Novo)
- Guilherme Kilter (Novo)
- Sargento Fahur (PL)
- Ana Júlia (PT)
- Beto Preto (PSD)
- Zeca Dirceu (PT)
- Rosangela Moro (PL)
- Aliel Machado (PV)
- Renato Freitas (PT)
- Delegado Matheus Laiola (União Brasil)
- Pedro Lupion (Republicanos)
- Felipe Francischini (Podemos)
- Carol Dartora (PT)
- Paranhos (PSD)
- Ricardo Barros (PP)
- Leandre (PSD)
- Paulo Litro (União Brasil)
- Toninho Wandscheer (PP)
- Da Costa do Perdeu Piá (Podemos)
- Tião Medeiros (PP)
- Marcelo Belinati (PP)
- Arilson Chiorato (PT)
- Vermelho (PL)
- Sergio Souza (MDB)
- Henrique Mecabô (Novo)
- Luizão Goulart (PSD)
- Newton Bonin (Republicanos)
- Delegado Francischini (PL)
- Ricardo Arruda (PL)
- Paulo Martins (Novo)
Pernambuco
- Pedro Campos (PSB)
- Jones Manoel (PSOL)
- Anderson Ferreira (PL)
- Marcelo Gouveia (Podemos)
- Juliana de Chaparral (União Brasil)
- Silvio Costa Filho (Republicanos)
- Gilson Machado (Podemos)
- Felipe Carreras (PSB)
- Lula da Fonte (PP)
- Rosa Amorim (PT)
- Carlos Veras (PT)
- Fernando Filho (União Brasil)
- Gabriel Porto (PSB)
- Fernando Monteiro (PSB)
- Eduardo Moura (Novo)
- Clarissa Tércio (PP)
- Iza Arruda (MDB)
- Eliane Soares (PSB)
- Guilherme Uchoa Junior (PSD)
- Waldemar Oliveira (Avante)
- Augusto Coutinho (Republicanos)
- Clodoaldo Magalhães (PV)
- Thiago Medina (PL)
- Liana Cirne (PL)
- Ricardo Teobaldo (Podemos)
Piauí
- Georgiano (PSD)
- Delegado Charles (PV)
- Castro Neto (MDB)
- Zé Santana (PT)
- Dr. Francisco (PT)
- Jadyel (Republicanos)
- Julio Arcoverde (PP)
- Marcos Aurélio (MDB)
- Flávio Nogueira (PT)
- Wilson Martins (PSD)
Rio de Janeiro
- Altineu Cortes (PL)
- Anielle Franco (PT)
- Aureo Ribeiro (Solidariedade)
- Bebeto (PP)
- Chris Tonietto (PL)
- Dani Cunha (PL)
- Daniel Soranz (PSD)
- Delegado Felipe Curi (PP)
- Diego Quaqua (PT)
- Diogo Balieiro Diniz (PL)
- Douglas Gomes (PL)
- Dr. Luizinho (PP)
- Elias Jabbour (PCdoB)
- Fabiano Horta (PT)
- Freixo (PT)
- General Pazuello (PL)
- Glauber Braga (PSOL)
- Gutemberg Reis (MDB)
- Jandira Feghali (PCdoB)
- Jorge Miranda (PL)
- Julia de Castro (PL)
- Juninho do Pneu (PSDB)
- Leniel Borel (PP)
- Lindbergh (PT)
- Luciano Vieira (PSDB)
- Luis Carlos Gomes (Republicanos)
- Luiz Lima (Novo)
- Manoela Peres (PL)
- Marcelo Queiroz (PSDB)
- Márcio Rezende (PSD)
- Marcio Ribeiro (PSD)
- Marcos Tavares (PDT)
- Nísia Trindade (PT)
- Pastor Henrique Vieira (PSOL)
- Poubel (PL)
- Rafael Satiê (PL)
- Renan Ferreirinha (PSD)
- Renato Cozzolino (PP)
- Rick Azevedo (PSOL)
- Rueda (União Brasil)
- Soraya Santos (PL)
- Sóstenes Cavalcante (PL)
- Talíria Petrone (PSOL)
- Talita Galhardo (PSDB)
- Thiago Gagliasso (PL)
- Wladimir Garotinho (PL)
Rio Grande do Norte
- Natália Bonavides (PT)
- Benes Leocádio (União Brasil)
- Fernando Mineiro (PT)
- General Girão (PL)
- João Maia (PP)
- Robinson Faria (PL)
- Sargento Gonçalves (PL)
- Carla Dickson (União Brasil)
Rio Grande do Sul
- Maurício Marcon (PL)
- Fernanda Melchionna (PSOL)
- Giovani Cherini (PL)
- Rony Gabriel (Podemos)
- Alceu Moreira (MDB)
- Maria do Rosário (PT)
- Afonso Hamm (PP)
- Any Ortiz (PP)
- Pedro Westphalen (PP)
- Covatti Filho (PP)
- Osmar Terra (PL)
- Daiana Santos (PCdoB)
- Bohn Gass (PT)
- Danrlei (PSD)
- Marcelo Moraes (PL)
- Denise Pessôa (PT)
- Lucas Redecker (PSD)
- Marcon (PT)
- Jessé Sangalli (PL)
- Gustavo Victorino (Republicanos)
- Valdeci Oliveira (PT)
- Diogo Siqueira (PL)
- Felipe Camozzato (Novo)
- Pompeo de Mattos (PDT)
- Carlos Gomes (Republicanos)
- Juvir Costella (MDB)
- Bibo Nunes (PL)
- Perondi (PL)
- Busato (União Brasil)
- Sergio Zambiasi (Podemos)
- Vilmar Zanchin (MDB)
Rondônia
- Lucio Mosquini (PL)
- Coronel Chrisóstomo (PL)
- Thiago Flores (União Brasil)
- Joliane Furia (PSD)
- Sofia Andrade (PL)
- Cristiane Lopes (Podemos)
- Maurício Carvalho (União Brasil)
- Dr. Jaime Gazola (Podemos)
Roraima
- Marcos Jorge (Republicanos)
- Ítalo Otávio (Republicanos)
- Rodrigo Mesquita (Podemos)
- Daniel Trindade (PL)
- Duda Ramos (Podemos)
- Zé Haroldo Cathedral (União Brasil)
- Joner Chagas (Republicanos)
- Defensor Stélio Dener (União Brasil)
Santa Catarina
- Julia Zanatta (PL)
- Ana Paula Lima (PT)
- Professor Pedro Uczai (PT)
- Jair Bolsonaro (PL)
- Sargento Lima (PL)
- Pezenti (MDB)
- Gilson Marques (Novo)
- Giovana Mondardo (PCdoB)
- Julio Garcia (PSD)
- Daniela Reinehr (PL)
- Zé Milton (PP)
- Paulinha (Podemos)
- Zé Trovão (PL)
- Ricardo Guidi (PL)
- Daniel Freitas (PL)
- Geovania de Sá (Republicanos)
São Paulo
- Lucas Pavanato (PL)
- Erika Hilton (PSOL)
- Sâmia Bomfim (PSOL)
- Kim Kataguiri (Missão)
- Tabata Amaral (PSB)
- Renato Bolsonaro (PL)
- Sargento Nantes (PP)
- Delegado Palumbo (Podemos)
- Guilherme Cortez (PSOL)
- Mauricio Neves (PP)
- Marcio Alvino (PL)
- Professora Luciene Cavalcante (PSOL)
- Ana Carolina Oliveira (Podemos)
- Baleia Rossi (MDB)
- Luna Zarattini (PT)
- Marina Helena (Novo)
- Delegado Bruno Lima (Podemos)
- Rosana Valle (PL)
- Renata Abreu (Podemos)
- Marcos Pereira (Republicanos)
- Luiz Philippe de Orleans e Bragança (PL)
- Guilherme Piai (Republicanos)
- Igor Soares (PSD)
- Paulo Alexandre Barbosa (PSD)
- Felipe Becari (Podemos)
- Thiago Surfista (PL)
- Alencar Santana (PT)
- Capitão Augusto (PL)
- Jilmar Tatto (PT)
- Celso Russomanno (Republicanos)
- Thiago dos Reis (PT)
- Paulo Serra (PSDB)
- Sidney Cruz (MDB)
- João Cury (MDB)
- Luiz Fernando Machado (PL)
- Arlindo Chinaglia (PT)
- Pastor Marco Feliciano (PL)
- Ney Santos (Republicanos)
- Carlos Zarattini (PT)
- Edinho Silva (PT)
- Nilto Tatto (PT)
- Natália Boulos (PSOL)
- Kiko Celeguim (PT)
- Motta (PL)
- Juliana Cardoso (PT)
- João Paulo Cunha (PT)
- Rodrigo Gambale (Podemos)
- Dra. Sandra Tadeu (PL)
- Enrico Misasi (MDB)
- Coronel Telhada (PP)
- Paulo Freire (PL)
- Marcos Neves (PSD)
- Jonas Donizette (PSB)
- Miguel Lombardi (PL)
- Saulo Pedroso (PSD)
- Altair Moraes (Republicanos)
- Jefferson Campos (PL)
- Carlos Sampaio (PSD)
- Maria Rosas (Republicanos)
- Mario Frias (PL)
- Delegado Paulo Bilynskyj (PL)
- Carlos Bezerra Jr. (PSD)
- Sirlange Manga (União Brasil)
- Milton Leite Filho (União Brasil)
- Adriana Ventura (Novo)
- Eduardo Cury (MDB)
- Wesley Cezar Lelinho (PL)
- Gil Diniz (PL)
- Edinho Araújo (PRD)
- Sônia Guajajara (PSOL)
Sergipe
- Yandra Moura (União Brasil)
- Claudio Mitidieri (PSB)
- João Daniel (PT)
- Fábio Reis (PSD)
- Delegada Katarina (PSD)
- Icaro de Valmir (Republicanos)
- Capitão Samuel (União Brasil)
- Gustinho Ribeiro (PP)
Tocantins
- Professora Janad Valcari (PP)
- Jair Farias (União Brasil)
- Lucas Campelo (Republicanos)
- Ricardo Ayres (Republicanos)
- Fabio Vaz (Republicanos)
- Filipe Martins (PL)
- Sandoval Cardoso (Podemos)
- Iratã Abreu (PSDB)
Como funciona a eleição para deputado federal?
A eleição para a Câmara dos Deputados segue o sistema proporcional. Isso significa que a definição das cadeiras não depende apenas da votação individual de cada candidato. Os votos dados aos candidatos e às legendas são considerados para determinar quantas vagas caberão a cada partido ou federação. Depois, as cadeiras são preenchidas pelos nomes mais votados dentro de cada grupo, conforme as regras eleitorais.
Os 513 deputados federais eleitos em 2026 tomarão posse em 1º de fevereiro de 2027 e exercerão mandato de quatro anos. A Câmara representa a população dos estados e do Distrito Federal, com bancadas que variam de oito a 70 parlamentares conforme a representação definida para cada unidade da Federação.