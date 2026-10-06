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Política

Eleições 2026: veja a agenda de debates do segundo turno

Dois encontros entre Lula e Flávio foram confirmados para a última semana da campanha presidencial

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 out 2026, 11h34 | Atualizado em 7 out 2026, 14h21
Lula, de chapéu de palha e camisa vermelha, fala ao microfone apontando o dedo, e Flávio Bolsonaro, de camisa clara, gesticula com as mãos segurando um microfone, com balões amarelos e verdes ao fundo
O presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro  (Douglas Magno e Gledston Tavares/AFP)
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Eleições 2026: veja a agenda de debates do segundo turno Priorize VEJA no Google

Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) têm dois debates confirmados na reta final do segundo turno das eleições presidenciais de 2026. A Band marcou seu encontro para o domingo, 18 de outubro, uma semana antes da votação, enquanto a TV Globo vai realizar o último confronto da campanha na sexta-feira, 23, dois dias antes de os eleitores voltarem às urnas.

Os dois candidatos não participaram de nenhum debate durante o primeiro turno. Agora, com a disputa presidencial acirrada, as emissoras preparam confrontos diretos antes do segundo turno, marcado para o dia 25 de outubro.

Quando será o debate da Band?

A Band marcou o debate entre Lula e Flávio Bolsonaro para domingo, 18 de outubro, às 20h. A definição ocorreu após reuniões da direção de jornalismo do Grupo Bandeirantes com representantes das campanhas.

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O encontro terá transmissão ao vivo pela Band, BandNews TV, rádios BandNews FM e Bandeirantes, canal do Band Jornalismo no YouTube, Band.com.br e Bandplay. Também haverá transmissão por um pool formado por TV Gazeta, TV Cultura, Jovem Pan e O Estado de S. Paulo.

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A emissora informou ainda que está em contato com as campanhas para definir as regras e o formato do debate.

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Quando será o debate da Globo?

A TV Globo prevê realizar seu debate presidencial no dia 23 de outubro, uma sexta-feira. O encontro ocorrerá dois dias antes do segundo turno e será o último confronto televisivo entre os candidatos antes da votação. O horário ainda não foi informado.

Quando será o segundo turno?

Lula e Flávio Bolsonaro disputam o segundo turno da eleição presidencial no penúltimo domingo do mês, dia 25 de outubro. Antes da votação, a agenda confirmada até agora inclui o debate da Band no dia 18, às 20h, e o encontro previsto pela Globo para o dia 23.

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TAGS:
debate
Eleições 2026
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