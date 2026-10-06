Eleições 2026: veja a agenda de debates do segundo turno
Dois encontros entre Lula e Flávio foram confirmados para a última semana da campanha presidencial
Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) têm dois debates confirmados na reta final do segundo turno das eleições presidenciais de 2026. A Band marcou seu encontro para o domingo, 18 de outubro, uma semana antes da votação, enquanto a TV Globo vai realizar o último confronto da campanha na sexta-feira, 23, dois dias antes de os eleitores voltarem às urnas.
Os dois candidatos não participaram de nenhum debate durante o primeiro turno. Agora, com a disputa presidencial acirrada, as emissoras preparam confrontos diretos antes do segundo turno, marcado para o dia 25 de outubro.
Quando será o debate da Band?
A Band marcou o debate entre Lula e Flávio Bolsonaro para domingo, 18 de outubro, às 20h. A definição ocorreu após reuniões da direção de jornalismo do Grupo Bandeirantes com representantes das campanhas.
O encontro terá transmissão ao vivo pela Band, BandNews TV, rádios BandNews FM e Bandeirantes, canal do Band Jornalismo no YouTube, Band.com.br e Bandplay. Também haverá transmissão por um pool formado por TV Gazeta, TV Cultura, Jovem Pan e O Estado de S. Paulo.
A emissora informou ainda que está em contato com as campanhas para definir as regras e o formato do debate.
Quando será o debate da Globo?
A TV Globo prevê realizar seu debate presidencial no dia 23 de outubro, uma sexta-feira. O encontro ocorrerá dois dias antes do segundo turno e será o último confronto televisivo entre os candidatos antes da votação. O horário ainda não foi informado.
Quando será o segundo turno?
Lula e Flávio Bolsonaro disputam o segundo turno da eleição presidencial no penúltimo domingo do mês, dia 25 de outubro. Antes da votação, a agenda confirmada até agora inclui o debate da Band no dia 18, às 20h, e o encontro previsto pela Globo para o dia 23.