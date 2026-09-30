Eleições 2026: transporte público será gratuito no RJ nos dias de votação

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O transporte público no Rio de Janeiro será gratuito nos dias de votação das Eleições 2026. A medida, válida das 6h às 20h, abrange ônibus intermunicipais, trens, metrô e barcas, seguindo determinações da Justiça Eleitoral para facilitar o acesso dos eleitores. Empresas devem manter frota e horários de dias úteis.

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O transporte público sob responsabilidade do governo do Rio de Janeiro terá tarifa zero nos dias de votação das Eleições 2026. A gratuidade será válida das 6h às 20h e abrangerá ônibus intermunicipais urbanos, trens, metrô e barcas. No primeiro turno, o benefício será concedido neste domingo, 4. Se houver segundo turno, em 25 de outubro, os passageiros também poderão utilizar os serviços sem pagar passagem.

A isenção não contempla ônibus intermunicipais rodoviários ou executivos quando houver linhas urbanas disponíveis para o mesmo trajeto. Segundo o governo estadual, a medida segue determinações da Justiça Eleitoral para facilitar o deslocamento dos eleitores até os locais de votação.

Durante o período de gratuidade, as empresas responsáveis pelo transporte deverão manter a operação com frota, horários e itinerários equivalentes aos dos dias úteis, sem redução da oferta de viagens. A previsão é atender ao aumento da demanda de passageiros nos dias de eleição.