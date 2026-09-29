Eleições 2026: saiba como funciona a votação para o Senado

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Nas eleições de 2026, eleitores votarão em dois senadores por estado ou DF, renovando 54 cadeiras. Entenda o processo na urna eletrônica, as regras para escolher candidatos de partidos diferentes e a importância de anotar seus números para uma votação tranquila e informada. Prepare-se para exercer seu direito.

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Nas eleições de 2026, cada eleitor poderá votar em dois candidatos diferentes para o Senado. Isso acontece porque, neste ano, serão renovados dois terços das 81 cadeiras: 54 vagas estarão em disputa, duas em cada estado e no Distrito Federal. Os dois candidatos mais votados em cada unidade da Federação serão eleitos.

A votação para senador ocorre duas vezes na urna eletrônica. Depois de escolher deputado federal e deputado estadual ou distrital, o eleitor votará para a primeira vaga do Senado e, em seguida, para a segunda. Só depois fará as escolhas para governador e presidente da República.

Por que o eleitor votará em dois senadores?

A composição do Senado é renovada de forma alternada: em uma eleição, um terço das cadeiras é colocado em disputa; na eleição seguinte, dois terços. Em 2026, chegou a vez da renovação de dois terços, o que corresponde a 54 dos 81 senadores. Por isso, cada estado e o Distrito Federal escolherão dois representantes.

O mandato de senador dura oito anos. Cada integrante da Casa é eleito acompanhado de dois suplentes, cujos nomes e fotografias também aparecem na tela da urna durante a votação.

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Como votar para senador na urna eletrônica?

O número de um candidato ao Senado tem três dígitos. Na primeira tela destinada ao cargo, o eleitor digita o número de sua primeira escolha, confere na urna o nome, a fotografia e o partido do candidato e confirma o voto. O procedimento se repete na tela seguinte para a segunda vaga.

As duas escolhas precisam ser feitas para candidatos diferentes. Se o eleitor digitar o mesmo candidato nas duas etapas, o primeiro voto será computado normalmente, mas o segundo será considerado nulo.

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É preciso votar em candidatos do mesmo partido?

Não. O eleitor pode escolher dois candidatos de partidos diferentes. Na disputa pelo Senado, o voto é nominal, destinado diretamente a um candidato, e não há voto de legenda como nas eleições para deputado federal, estadual ou distrital.

Também não é necessário que as duas escolhas tenham qualquer vínculo entre si. Cada voto é registrado separadamente, desde que os números correspondam a candidatos distintos.

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Como são definidos os senadores eleitos?

A eleição para o Senado segue o sistema majoritário simples. Em 2026, os dois candidatos que receberem mais votos válidos em cada estado e no Distrito Federal conquistarão as duas vagas disponíveis. Diferentemente das eleições para presidente e governador, não há segundo turno na disputa para senador.

Votos em branco e nulos não são considerados votos válidos e não são atribuídos a nenhum candidato ou partido.

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Qual será a ordem de votação nas eleições de 2026?

O eleitor fará seis escolhas na urna no primeiro turno, marcado para 4 de outubro. A sequência começa por deputado federal, passa por deputado estadual ou distrital, primeira vaga para senador, segunda vaga para senador, governador e termina com presidente da República.

Como o Senado terá duas vagas em disputa, a recomendação da Justiça Eleitoral é que o eleitor anote previamente os números de seus candidatos. A chamada “colinha” de papel pode ser levada para a cabine de votação, enquanto o celular deve ficar fora dela.