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Política

Eleições 2026: saiba como consultar o local de votação

Primeiro turno será realizado no dia 4 de outubro

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 set 2026, 09h33 | Atualizado em 21 set 2026, 11h14
Urna eletrônica
Urna eletrônica (./Divulgação)
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Eleições 2026: saiba como consultar o local de votação Priorizar nos meus resultados Google

A menos de duas semanas do primeiro turno das Eleições 2026, os eleitores já podem consultar o endereço onde deverão votar. A Justiça Eleitoral disponibiliza a informação pelo aplicativo e-Título e pelo portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A consulta também contempla quem solicitou transferência temporária de seção.

O primeiro turno será realizado no dia 4 de outubro. Um eventual segundo turno, para as disputas de presidente da República e governador, está marcado para 25 de outubro. A votação ocorrerá das 8h às 17h, pelo horário de Brasília.

Como consultar o local de votação pelo e-Título?

No aplicativo e-Título, a informação pode ser encontrada na opção “Onde Votar”. O serviço mostra o local de votação e permite consultar a rota até o endereço por meio de aplicativos de GPS instalados no celular. O título digital também reúne dados como zona e seção eleitoral.

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A Justiça Eleitoral recomenda manter o aplicativo atualizado. Na tela inicial, o eleitor pode atualizar os dados cadastrais para visualizar o endereço da seção e a zona eleitoral em que deverá votar.

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Como fazer a consulta pelo site do TSE?

Quem preferir fazer a consulta pela internet pode acessar o Autoatendimento Eleitoral, no portal do TSE, e selecionar a opção “Onde votar”, disponível na área de consultas.

Para localizar a seção, é possível informar o CPF ou o número do título eleitoral, além da data de nascimento e do nome da mãe. Os dados precisam coincidir com aqueles registrados no Cadastro Eleitoral para que o sistema apresente o resultado.

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Quem pediu transferência temporária deve conferir o endereço?

Sim. A consulta disponível para as Eleições 2026 já considera os pedidos de transferência temporária feitos dentro dos prazos do calendário eleitoral. O TSE recomenda que esses eleitores verifiquem o endereço com antecedência, assim como aqueles que tiveram a zona eleitoral alterada pelo Tribunal Regional Eleitoral.

O eleitor transferido temporariamente fica habilitado a votar na seção definida para essa modalidade e não poderá votar em sua seção de origem. A regra consta da resolução do TSE que disciplina os atos gerais das Eleições 2026.

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Quando serão as Eleições 2026?

Mais de 158,7 milhões de eleitores estão aptos a participar do pleito. No primeiro turno, em 4 de outubro, estarão em disputa os cargos de presidente e vice-presidente da República, governador e vice-governador, senador, deputado federal e deputado estadual ou distrital. Caso seja necessário, o segundo turno ocorrerá em 25 de outubro para presidente e governador.

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A orientação da Justiça Eleitoral é conferir previamente o local de votação para evitar dúvidas ou deslocamentos desnecessários no dia do pleito. A consulta permanece disponível tanto pelo e-Título quanto pelos serviços eleitorais oferecidos no portal do TSE.

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Eleições 2026
Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
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