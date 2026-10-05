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Política

Eleições 2026: quem não votou no primeiro turno pode votar no segundo? Veja as regras

Falta no primeiro turno deve ser justificada até o dia 3 de dezembro

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 out 2026, 12h20 | Atualizado em 6 out 2026, 09h42
FLORIANOPOLIS, BRAZIL - SEPTEMBER 22: Electoral authoritie tests an electronic voting machine during a sealing operation before being used in the first round of the upcoming Brazilian presidential elections at the Regional Electoral Court of Florianopolis on September 22, 2022 in Florianopolis, Brazil. (Photo by Heuler Andrey/Getty Images)
Demonstração da Urna Eletrônica (Heuler Andrey/Getty Images)
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Eleições 2026: quem não votou no primeiro turno pode votar no segundo? Veja as regras Priorize VEJA no Google

O eleitor que não votou no primeiro turno das eleições de 2026 pode votar normalmente no segundo turno, marcado para o dia 25 de outubro. Para a Justiça Eleitoral, cada turno é considerado uma eleição independente, o que significa que a ausência no primeiro turno não impede o comparecimento às urnas na segunda rodada, desde que o título eleitoral esteja em situação regular.

A regra também vale para quem ainda não apresentou a justificativa referente ao primeiro turno. O prazo para justificar a ausência na votação do primeiro turno termina no dia 3 de dezembro de 2026, mais de um mês depois do segundo turno.

É preciso justificar antes de votar no segundo turno?

Não. O eleitor que faltou ao primeiro turno não precisa apresentar a justificativa antes de comparecer ao segundo. A pendência referente à primeira votação não bloqueia automaticamente a participação na rodada seguinte.

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O segundo turno das eleições de 2026 será realizado no dia 25 de outubro, com votação das 8h às 17h pelo horário de Brasília. A nova rodada será destinada à escolha do presidente e do vice-presidente da República e, em sete estados, de governador e vice-governador.

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E quem também não votar no segundo turno?

Quem faltar novamente no segundo turno terá de apresentar uma segunda justificativa. Como cada turno é tratado de forma independente, uma justificativa não vale para as duas ausências.

Para o segundo turno de 2026, o prazo para justificar a ausência termina em 8 de janeiro de 2027. Assim, quem não votar em nenhuma das duas rodadas terá duas pendências diferentes e precisará regularizar cada uma separadamente.

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O que acontece se o eleitor não votar nem justificar?

Quem tem voto obrigatório e deixa de comparecer às urnas sem apresentar justificativa dentro do prazo fica sujeito ao pagamento de multa para regularizar a situação eleitoral. A falta em cada turno é contabilizada separadamente.

A Justiça Eleitoral também prevê que a ausência a três eleições consecutivas, considerando cada turno como uma eleição, sem justificativa aceita ou pagamento das multas correspondentes, pode levar ao cancelamento da inscrição eleitoral.

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Eleições 2026
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