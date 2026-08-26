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Política

Eleições 2026: quando começa e até quando vai a propaganda eleitoral de rádio e TV

Pool de Mídia montado no TSE centraliza os materiais das campanhas e a geração do sinal

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 ago 2026, 11h53 | Atualizado em 27 ago 2026, 11h58
Propaganda eleitoral da TV
Propaganda eleitoral da TV (iStock/Getty Images)
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Eleições 2026: quando começa e até quando vai a propaganda eleitoral de rádio e TV Priorizar nos meus resultados Google

A propaganda eleitoral gratuita das Eleições 2026 começa nesta sexta-feira, 28 de agosto, no rádio e na televisão. A partir da data, candidatas e candidatos passam a ocupar os espaços reservados pelas emissoras para a apresentação das campanhas aos eleitores. No primeiro turno, a veiculação segue até 1º de outubro.

O início do horário eleitoral ocorre doze dias depois da liberação da propaganda eleitoral em geral. Desde 16 de agosto, campanhas já podem realizar atos e divulgar propaganda em diferentes meios, inclusive na internet. A exibição gratuita em rádio e televisão, porém, obedece ao calendário próprio da Justiça Eleitoral.

A transmissão será feita com o apoio do Pool de Mídia instalado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), estrutura responsável por centralizar o recebimento dos materiais enviados pelas campanhas e gerar o sinal que será distribuído às emissoras de todo o país.

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O sistema começou a funcionar na segunda-feira, 24, quatro dias antes do início do horário eleitoral. Montada pelas próprias emissoras em colaboração com o TSE, a estrutura permite que partidos e demais agremiações entreguem o material da propaganda em rede em um único ponto, sem a necessidade de encaminhá-lo separadamente às milhares de emissoras brasileiras.

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Como será a propaganda no rádio e na televisão?

Nas eleições gerais, o horário eleitoral contempla as disputas para presidente da República, governador, senador e deputados federais, estaduais e distritais. Os programas em rede são distribuídos em dias e horários definidos pela legislação eleitoral, de acordo com o cargo em disputa.

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Além dos programas em bloco, as emissoras devem reservar diariamente 70 minutos para inserções de 30 e 60 segundos, distribuídas ao longo da programação. O tempo destinado a partidos, federações e candidaturas segue os critérios de representatividade previstos na legislação e nas normas do Tribunal Superior Eleitoral.

Até quando vai o horário eleitoral no primeiro turno?

A propaganda gratuita referente ao primeiro turno poderá ser exibida até 1º de outubro, três dias antes da votação de 4 de outubro. O período previsto pelo calendário eleitoral compreende os 35 dias anteriores à antevéspera do primeiro turno.

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E se houver segundo turno?

Nos locais em que houver segundo turno para presidente da República ou governador, a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão será retomada no dia 9 de outubro. A veiculação poderá seguir até 23 de outubro, dois dias antes da votação marcada para 25 de outubro.

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Eleições 2026
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