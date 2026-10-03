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Política

Eleições 2026: por que as últimas pesquisas consideram os votos válidos

Na apuração oficial, votos brancos e nulos não entram no cálculo que define o vencedor

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 out 2026, 10h00
Eleitores encontrarão mudanças na urna
Urna eletrônica (TRE-SP/Divulgação)
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A poucos dias do primeiro turno das eleições de 2026, marcado para este domingo, 4 de outubro, os votos válidos ganharam espaço na divulgação das pesquisas eleitorais. O cálculo é importante nas disputas para presidente e governador porque permite verificar se um candidato alcançaria a maioria necessária para vencer já no primeiro turno.

Na apuração oficial, votos brancos e nulos não entram no cálculo que define o vencedor. Para presidente, governador e prefeito de municípios com mais de 200.000 eleitores, é necessário obter mais da metade dos votos válidos para encerrar a disputa no primeiro turno.

O que muda quando a pesquisa calcula os votos válidos?

Na intenção de voto tradicional, os percentuais são calculados sobre o conjunto dos entrevistados e podem incluir respostas como branco, nulo e indecisão. Na apresentação em votos válidos, essas respostas que não representam escolha por uma candidatura são retiradas da base de cálculo, e os percentuais dos candidatos são recalculados.

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Por isso, todos os candidatos passam a aparecer com índices proporcionalmente maiores, embora nenhum entrevistado tenha mudado de opção.

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Um levantamento que registre, por exemplo, 45% para um candidato no total de entrevistados pode mostrar esse mesmo candidato acima de 50% dos votos válidos caso haja uma parcela suficientemente grande de respostas que fique fora desse cálculo. A forma exata de fazer essa conversão deve ser observada na metodologia de cada instituto, sobretudo no tratamento dado aos eleitores que ainda não escolheram candidato.

Quanto mais próxima está a votação, maior é o interesse em comparar o cenário captado pelas pesquisas com o critério efetivamente utilizado nas urnas.

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Voto válido é a mesma coisa que intenção de voto?

Não. Os dois números retratam o mesmo levantamento, mas usam bases de cálculo diferentes.

A intenção de voto sobre o total dos entrevistados mostra também o peso de brancos, nulos e da indefinição existente naquele momento. Já o percentual de votos válidos redistribui a base apenas entre as candidaturas consideradas no cálculo.

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Por isso, uma pesquisa não se torna necessariamente mais favorável a determinado candidato quando publica os votos válidos. O que muda é o denominador usado para calcular os percentuais.

Como será feita a conta na eleição?

Na urna, votos brancos e nulos serão registrados, mas não participarão da definição do resultado. O Tribunal Superior Eleitoral afirma que eles não são contabilizados como votos válidos nem transferidos para candidatos ou partidos.

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VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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