Eleições 2026: os estados que vão ter segundo turno
Eleitores voltam às urnas no dia 25 para definir governos que não foram decididos neste domingo, 4
Sete unidades da Federação terão a disputa pelo governo definida no segundo turno das eleições de 2026. Acre, Amazonas, Distrito Federal, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Tocantins voltarão às urnas no dia 25 de outubro, depois de nenhum candidato alcançar mais de 50% dos votos válidos no primeiro turno.
A segunda votação será disputada pelos dois candidatos mais votados em cada uma dessas unidades da Federação. Entre as disputas que seguirão abertas está a do Distrito Federal, onde a governadora Celina Leão (PP) chegou a 49,93% dos votos e ficou próxima de encerrar a eleição já no primeiro turno.
Quem disputa o segundo turno no Rio de Janeiro e no Espírito Santo?
No Rio de Janeiro, o segundo turno será disputado por Douglas Ruas (PL) e Eduardo Paes (PSD). Nenhum dos dois conseguiu ultrapassar a metade dos votos válidos na primeira votação, o que levou a definição do próximo governador para 25 de outubro.
No Espírito Santo, os dois candidatos que avançaram foram o ex-deputado Lorenzo Pazolini (Republicanos) e Ricardo Ferraço (MDB). Eles também voltam a se enfrentar na segunda rodada da eleição.
Como ficou a disputa no Distrito Federal?
A eleição no Distrito Federal será decidida entre Celina Leão (PP) e Leandro Grass (PT). Celina chegou a 49,93% dos votos no primeiro turno, mas não alcançou a maioria absoluta necessária para vencer sem uma nova votação.
Com isso, os eleitores do Distrito Federal terão de escolher entre os dois candidatos no dia 25.
Quem avançou no Rio Grande do Norte e no Tocantins?
No Rio Grande do Norte, Allyson (União) e Cadu de Lula (PT) disputarão o governo no segundo turno. Os dois terminaram a primeira etapa da eleição nas posições que garantem participação na votação decisiva.
No Tocantins, a disputa será entre a senadora Professora Dorinha (União Brasil) e o deputado federal Vicentinho Júnior (PSDB). Assim como nos demais casos, nenhum candidato obteve mais de 50% dos votos válidos no primeiro turno.
Quais serão as disputas no Acre e no Amazonas?
No Amazonas, Omar Aziz (PSD) e a professora Maria do Carmo avançaram para o segundo turno e voltarão a se enfrentar nas urnas em 25 de outubro.
No Acre, a definição do governo ficará entre Mailza Assis (PP) e Alan Rick (Republicanos). Os dois foram os candidatos mais votados na primeira rodada e seguem na disputa.
Quando acontece o segundo turno?
O segundo turno das eleições de 2026 está marcado para um domingo, 25 de outubro.