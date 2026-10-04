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Política

Eleições 2026: O que preciso levar? Biometria é obrigatória? Tire as suas principais dúvidas antes de votar

Primeiro turno será neste domingo, 4 de outubro, das 8h às 17h; confira documentos, ordem de votação, biometria e outras regras

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 out 2026, 06h00
Eleitores encontrarão mudanças na urna
Urna eletrônica (TRE-SP/Divulgação)
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Os brasileiros vão às urnas neste domingo, 4 de outubro, para escolher presidente da República, governadores, senadores e deputados. A votação ocorre das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Se houver segundo turno para presidente ou governador, a nova votação será em 25 de outubro.

Quem é obrigado a votar?

O voto é obrigatório para brasileiros alfabetizados entre 18 e 69 anos. Para jovens de 16 e 17 anos, pessoas com 70 anos ou mais e analfabetos, o voto é facultativo.

O que é preciso levar?

É necessário apresentar um documento oficial com foto. O título de eleitor em papel não é obrigatório. O e-Título pode servir como identificação se apresentar a fotografia do eleitor.

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É preciso ter biometria?

Não. Quem não tem biometria cadastrada pode votar normalmente, desde que esteja com a situação eleitoral regular. Caso a leitura da digital falhe, também existe um procedimento alternativo de identificação.

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Qual é a ordem de votação?

O eleitor votará, nesta ordem, para deputado federal, deputado estadual ou distrital, senador (duas vezes), governador e presidente da República.

Por que são dois votos para senador?

Em 2026, serão renovados dois terços do Senado. Por isso, cada eleitor escolherá dois candidatos diferentes ao cargo. As duas escolhas precisam ser destinadas a candidatos distintos: se o eleitor repetir o mesmo candidato, o primeiro voto será computado e o segundo será considerado nulo Os dois mais votados em cada estado e no Distrito Federal serão eleitos. 

Celular pode entrar na cabine?

Não. O aparelho pode ser usado para apresentar o e-Título, mas deve ser deixado com os mesários antes de o eleitor entrar na cabine de votação. Anotações em papel com os números dos candidatos são permitidas.

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Qual é a diferença entre voto branco e nulo?

Na prática, ambos ficam fora do cálculo dos votos válidos. O voto em branco é registrado pela tecla específica da urna; para anular, o eleitor digita um número que não corresponde a nenhum candidato e confirma.

Quando haverá segundo turno?

O segundo turno só pode ocorrer nas eleições para presidente e governador, caso nenhum candidato obtenha mais da metade dos votos válidos. Para senadores e deputados, a eleição termina no primeiro turno.

Como justificar a ausência?

No dia da eleição, a justificativa pode ser feita pelo e-Título ou por meio do Requerimento de Justificativa Eleitoral, entregue nos locais definidos pela Justiça Eleitoral. A justificativa vale apenas para o turno em que o eleitor faltou.

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Quem não justificar no dia poderá regularizar a situação em até 60 dias após cada turno, pelo e-Título, pelo Autoatendimento Eleitoral ou em um cartório eleitoral. Nesse caso, será necessário apresentar documentos que comprovem o motivo da ausência. Para o primeiro turno, o prazo termina em 3 de dezembro de 2026; em caso de segundo turno, em 8 de janeiro de 2027.

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Eleições 2026
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