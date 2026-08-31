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Política

Eleições 2026: o que é empate técnico nas pesquisas eleitorais

Entenda como a margem de erro interfere na leitura dos levantamentos

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 31 ago 2026, 13h27
Dedo com esmalte vermelho pressionando o botão verde CONFIRMA de uma urna eletrônica. Acima, teclado numérico com números em braile. À esquerda, botões BRANCO e CORRIGE
Urna eletrônica utilizada nas eleições brasileiras (Roberto Jayme/TSE)
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Com a aproximação das eleições de 2026 e a multiplicação das pesquisas sobre a corrida presidencial, uma expressão passa a aparecer com frequência no noticiário: empate técnico. O termo é usado quando a diferença registrada entre dois ou mais candidatos é pequena o suficiente para que, considerada a margem de erro do levantamento, não seja possível afirmar com segurança que um deles esteja efetivamente à frente do outro.

Isso significa que um candidato pode aparecer numericamente em primeiro lugar e, ainda assim, dividir uma situação de empate técnico com o adversário. Ou seja, a leitura correta de uma pesquisa não depende apenas dos percentuais apresentados na tabela. A margem de erro informada pelo instituto também precisa ser considerada.

Como funciona a margem de erro?

A margem de erro indica o intervalo dentro do qual o resultado estimado pela pesquisa pode variar. Em um levantamento com margem de erro de dois pontos percentuais, por exemplo, um candidato que aparece com 40% pode ter um resultado compatível, dentro dos parâmetros da pesquisa, com valores próximos de 38% a 42%.

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Da mesma forma, um adversário registrado com 38% poderia estar em um intervalo aproximado de 36% a 40%. Como esses intervalos se sobrepõem, os dois podem ser descritos como tecnicamente empatados, embora um deles apareça numericamente à frente.

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A margem de erro integra a avaliação estatística do levantamento e ajuda a determinar até que ponto as diferenças observadas são suficientes para sustentar uma afirmação de vantagem.

Empate técnico significa que os candidatos têm exatamente o mesmo apoio?

Não. O empate técnico não significa que os candidatos necessariamente possuem o mesmo percentual de votos.

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A expressão indica apenas que a diferença observada entre eles não é suficiente, diante dos parâmetros estatísticos do levantamento, para estabelecer uma vantagem segura. Por isso, dois candidatos podem aparecer com percentuais diferentes e ainda assim estar tecnicamente empatados.

Também é possível que mais de dois concorrentes estejam envolvidos nessa situação, dependendo dos resultados e da margem de erro da pesquisa.

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Uma diferença dentro da margem de erro significa crescimento ou queda?

Não necessariamente. O mesmo cuidado vale para a comparação entre pesquisas realizadas em momentos diferentes.

Se um candidato passa de 30% para 31%, por exemplo, essa oscilação isolada não deve ser automaticamente apresentada como crescimento. É preciso considerar a margem de erro de cada levantamento, além da compatibilidade entre metodologia, amostra, período de coleta e cenário apresentado aos entrevistados.

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Pequenas variações podem representar apenas oscilações estatísticas. Da mesma forma, a estabilidade dos percentuais ao longo de várias rodadas também pode ser uma informação relevante sobre a disputa.

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Por que o empate técnico será importante nas eleições de 2026?

À medida que novas pesquisas forem divulgadas, diferenças pequenas entre os principais candidatos poderão se tornar frequentes, especialmente em cenários de segundo turno ou em disputas estaduais mais equilibradas.

Por isso, a posição numérica na tabela não deve ser analisada isoladamente. Para saber se existe uma liderança efetiva, é necessário observar a margem de erro, o tamanho da amostra, o período de coleta e as demais informações metodológicas divulgadas pelo instituto.

Em pesquisas eleitorais, estar numericamente na frente e liderar fora de uma situação de empate técnico não são necessariamente a mesma coisa.

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