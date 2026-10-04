Eleições 2026: o número de cada candidato ao Senado no Rio Grande do Sul

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Neste domingo, 4 de outubro, treze candidatos disputam as duas vagas do Rio Grande do Sul no Senado nas eleições de 2026. Doze estão com registros deferidos, e um recorre da decisão. Entenda as regras de votação, com direito a dois votos, e a importância de escolher candidatos distintos para evitar anulação.

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Neste domingo, 4 de outubro, treze candidatos vão disputar as duas vagas do Rio Grande do Sul no Senado nas eleições de 2026: Daniela Mulheres Socialistas, Frederico Antunes, Luciano do MLB, Manuela D’Ávila, Marcel van Hattem, Milton Cardoso, Pimenta, Regis Ethur, Renato Jaguarão, Ric Jones, Rigotto, Sanderson e Tania Peres.

Doze estão com os registros deferidos. Ric Jones, do Partido da Causa Operária (PCO), teve o pedido indeferido, mas recorre da decisão e permanece na relação enquanto a situação não é definida de forma definitiva.

Como funciona a votação para o Senado em 2026?

Nas eleições de 2026, cada eleitor terá direito a dois votos para senador. A razão é a renovação de dois terços das 81 cadeiras do Senado: serão escolhidos 54 senadores, dois por estado e dois pelo Distrito Federal. O mandato é de oito anos.

Na urna eletrônica, o eleitor votará para senador duas vezes, em telas consecutivas. O número para o cargo tem três dígitos. Os votos devem ser destinados a candidatos diferentes: caso o mesmo candidato seja escolhido nas duas telas, o primeiro voto será válido e o segundo, nulo. Não é necessário votar em candidatos do mesmo partido.

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Quais são os candidatos ao Senado pelo Rio Grande do Sul e seus números?

Daniela Mulheres Socialistas

Partido: Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU)

Número: 160

1ª suplente: Aitana, do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU)

2ª suplente: Marcela Azevedo, do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU)

Frederico Antunes

Partido: Partido Social Democrático (PSD)

Número: 555

1ª suplente: Paula Ioris, do Partido Social Democrático (PSD)

2ª suplente: Anna Beatriz, do Partido Social Democrático (PSD)

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Luciano do MLB

Partido: Unidade Popular (UP)

Número: 800

1º suplente: Enio Alves, da Unidade Popular (UP)

2ª suplente: Nanda do Jav, da Unidade Popular (UP)

Manuela D’Ávila

Partido: Partido Socialismo e Liberdade (PSOL)

Número: 500

1º suplente: Henrique Fontana, do Partido dos Trabalhadores (PT)

2º suplente: Lucas Caregnato, do Partido dos Trabalhadores (PT)

Marcel van Hattem

Partido: Partido Novo (NOVO)

Número: 300

1º suplente: Sérgio Turra, do Progressistas (PP)

2º suplente: Ricardo Jobim, do Partido Novo (NOVO)

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Milton Cardoso

Partido: Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB)

Número: 455

1ª suplente: Josi Martins, do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB)

2ª suplente: Dulce Lopes, do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB)

Pimenta

Partido: Partido dos Trabalhadores (PT)

Número: 131

1º suplente: Vieira da Cunha, do Partido Democrático Trabalhista (PDT)

2ª suplente: Tamyres Filgueira, do Partido dos Trabalhadores (PT)

Regis Ethur

Partido: Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU)

Número: 161

1º suplente: Denior Machado, do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU)

2º suplente: Adelar Cansi, do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU)

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Renato Jaguarão

Partido: Cidadania (CIDADANIA)

Número: 234

1º suplente: Paulo Coitinho, do Cidadania (CIDADANIA)

2º suplente: Cleiton Niesciur, do Cidadania (CIDADANIA)

Ric Jones

Partido: Partido da Causa Operária (PCO)

Número: 290

1º suplente: Domingos Alessandretti, do Partido da Causa Operária (PCO)

2º suplente: Abrão Rafael Spritzer, do Partido da Causa Operária (PCO)

Ric Jones e seus dois suplentes aparecem com os registros indeferidos em prazo recursal ou com recurso. Segundo a classificação da Justiça Eleitoral, o pedido foi rejeitado, mas há recurso contra a decisão aguardando análise de instância superior.

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Rigotto

Partido: Movimento Democrático Brasileiro (MDB)

Número: 151

1º suplente: Cairoli, do Movimento Democrático Brasileiro (MDB)

2º suplente: Antonio Hohlfeldt, do Movimento Democrático Brasileiro (MDB)

Sanderson

Partido: Partido Liberal (PL)

Número: 222

1º suplente: Ireneu Orth, do Progressistas (PP)

2º suplente: Ernani Mello, do Partido Liberal (PL)

Tania Peres

Partido: Unidade Popular (UP)

Número: 808

1ª suplente: Claudiane Lopes, da Unidade Popular (UP)

2ª suplente: Débora Bernardes, da Unidade Popular (UP)