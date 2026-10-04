Eleições 2026: o número de cada candidato ao Senado no Rio Grande do Sul
Treze candidatos disputam duas vagas pelo estado no Senado; veja os partidos e suplentes
Neste domingo, 4 de outubro, treze candidatos vão disputar as duas vagas do Rio Grande do Sul no Senado nas eleições de 2026: Daniela Mulheres Socialistas, Frederico Antunes, Luciano do MLB, Manuela D’Ávila, Marcel van Hattem, Milton Cardoso, Pimenta, Regis Ethur, Renato Jaguarão, Ric Jones, Rigotto, Sanderson e Tania Peres.
Doze estão com os registros deferidos. Ric Jones, do Partido da Causa Operária (PCO), teve o pedido indeferido, mas recorre da decisão e permanece na relação enquanto a situação não é definida de forma definitiva.
Como funciona a votação para o Senado em 2026?
Nas eleições de 2026, cada eleitor terá direito a dois votos para senador. A razão é a renovação de dois terços das 81 cadeiras do Senado: serão escolhidos 54 senadores, dois por estado e dois pelo Distrito Federal. O mandato é de oito anos.
Na urna eletrônica, o eleitor votará para senador duas vezes, em telas consecutivas. O número para o cargo tem três dígitos. Os votos devem ser destinados a candidatos diferentes: caso o mesmo candidato seja escolhido nas duas telas, o primeiro voto será válido e o segundo, nulo. Não é necessário votar em candidatos do mesmo partido.
Quais são os candidatos ao Senado pelo Rio Grande do Sul e seus números?
Daniela Mulheres Socialistas
- Partido: Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU)
- Número: 160
- 1ª suplente: Aitana, do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU)
- 2ª suplente: Marcela Azevedo, do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU)
Frederico Antunes
- Partido: Partido Social Democrático (PSD)
- Número: 555
- 1ª suplente: Paula Ioris, do Partido Social Democrático (PSD)
- 2ª suplente: Anna Beatriz, do Partido Social Democrático (PSD)
Luciano do MLB
- Partido: Unidade Popular (UP)
- Número: 800
- 1º suplente: Enio Alves, da Unidade Popular (UP)
- 2ª suplente: Nanda do Jav, da Unidade Popular (UP)
Manuela D’Ávila
- Partido: Partido Socialismo e Liberdade (PSOL)
- Número: 500
- 1º suplente: Henrique Fontana, do Partido dos Trabalhadores (PT)
- 2º suplente: Lucas Caregnato, do Partido dos Trabalhadores (PT)
Marcel van Hattem
- Partido: Partido Novo (NOVO)
- Número: 300
- 1º suplente: Sérgio Turra, do Progressistas (PP)
- 2º suplente: Ricardo Jobim, do Partido Novo (NOVO)
Milton Cardoso
- Partido: Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB)
- Número: 455
- 1ª suplente: Josi Martins, do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB)
- 2ª suplente: Dulce Lopes, do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB)
Pimenta
- Partido: Partido dos Trabalhadores (PT)
- Número: 131
- 1º suplente: Vieira da Cunha, do Partido Democrático Trabalhista (PDT)
- 2ª suplente: Tamyres Filgueira, do Partido dos Trabalhadores (PT)
Regis Ethur
- Partido: Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU)
- Número: 161
- 1º suplente: Denior Machado, do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU)
- 2º suplente: Adelar Cansi, do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU)
Renato Jaguarão
- Partido: Cidadania (CIDADANIA)
- Número: 234
- 1º suplente: Paulo Coitinho, do Cidadania (CIDADANIA)
- 2º suplente: Cleiton Niesciur, do Cidadania (CIDADANIA)
Ric Jones
- Partido: Partido da Causa Operária (PCO)
- Número: 290
- 1º suplente: Domingos Alessandretti, do Partido da Causa Operária (PCO)
- 2º suplente: Abrão Rafael Spritzer, do Partido da Causa Operária (PCO)
Ric Jones e seus dois suplentes aparecem com os registros indeferidos em prazo recursal ou com recurso. Segundo a classificação da Justiça Eleitoral, o pedido foi rejeitado, mas há recurso contra a decisão aguardando análise de instância superior.
Rigotto
- Partido: Movimento Democrático Brasileiro (MDB)
- Número: 151
- 1º suplente: Cairoli, do Movimento Democrático Brasileiro (MDB)
- 2º suplente: Antonio Hohlfeldt, do Movimento Democrático Brasileiro (MDB)
Sanderson
- Partido: Partido Liberal (PL)
- Número: 222
- 1º suplente: Ireneu Orth, do Progressistas (PP)
- 2º suplente: Ernani Mello, do Partido Liberal (PL)
Tania Peres
- Partido: Unidade Popular (UP)
- Número: 808
- 1ª suplente: Claudiane Lopes, da Unidade Popular (UP)
- 2ª suplente: Débora Bernardes, da Unidade Popular (UP)