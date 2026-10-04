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Política

Eleições 2026: o número de cada candidato ao Senado no Rio Grande do Sul

Treze candidatos disputam duas vagas pelo estado no Senado; veja os partidos e suplentes

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 out 2026, 07h50
CANADA - 2026/05/12: In this photo illustration, the Senado Federal do Brasil (Federal Senate of Brazil) logo is seen displayed on a smartphone screen. (Photo Illustration by Thomas Fuller/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)
Dois terços do Senado serão renovados em 2026 (Illustration by Thomas Fuller/SOPA Images/LightRocket/Getty Images)
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Neste domingo, 4 de outubro, treze candidatos vão disputar as duas vagas do Rio Grande do Sul no Senado nas eleições de 2026: Daniela Mulheres Socialistas, Frederico Antunes, Luciano do MLB, Manuela D’Ávila, Marcel van Hattem, Milton Cardoso, Pimenta, Regis Ethur, Renato Jaguarão, Ric Jones, Rigotto, Sanderson e Tania Peres.

Doze estão com os registros deferidos. Ric Jones, do Partido da Causa Operária (PCO), teve o pedido indeferido, mas recorre da decisão e permanece na relação enquanto a situação não é definida de forma definitiva.

Como funciona a votação para o Senado em 2026?

Nas eleições de 2026, cada eleitor terá direito a dois votos para senador. A razão é a renovação de dois terços das 81 cadeiras do Senado: serão escolhidos 54 senadores, dois por estado e dois pelo Distrito Federal. O mandato é de oito anos.

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Na urna eletrônica, o eleitor votará para senador duas vezes, em telas consecutivas. O número para o cargo tem três dígitos. Os votos devem ser destinados a candidatos diferentes: caso o mesmo candidato seja escolhido nas duas telas, o primeiro voto será válido e o segundo, nulo. Não é necessário votar em candidatos do mesmo partido.

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Quais são os candidatos ao Senado pelo Rio Grande do Sul e seus números?

Daniela Mulheres Socialistas

  • Partido: Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU)
  • Número: 160
  • 1ª suplente: Aitana, do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU)
  • 2ª suplente: Marcela Azevedo, do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU)

Frederico Antunes

  • Partido: Partido Social Democrático (PSD)
  • Número: 555
  • 1ª suplente: Paula Ioris, do Partido Social Democrático (PSD)
  • 2ª suplente: Anna Beatriz, do Partido Social Democrático (PSD)
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Luciano do MLB

  • Partido: Unidade Popular (UP)
  • Número: 800
  • 1º suplente: Enio Alves, da Unidade Popular (UP)
  • 2ª suplente: Nanda do Jav, da Unidade Popular (UP)

Manuela D’Ávila

  • Partido: Partido Socialismo e Liberdade (PSOL)
  • Número: 500
  • 1º suplente: Henrique Fontana, do Partido dos Trabalhadores (PT)
  • 2º suplente: Lucas Caregnato, do Partido dos Trabalhadores (PT)

Marcel van Hattem

  • Partido: Partido Novo (NOVO)
  • Número: 300
  • 1º suplente: Sérgio Turra, do Progressistas (PP)
  • 2º suplente: Ricardo Jobim, do Partido Novo (NOVO)
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Milton Cardoso

  • Partido: Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB)
  • Número: 455
  • 1ª suplente: Josi Martins, do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB)
  • 2ª suplente: Dulce Lopes, do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB)

Pimenta

  • Partido: Partido dos Trabalhadores (PT)
  • Número: 131
  • 1º suplente: Vieira da Cunha, do Partido Democrático Trabalhista (PDT)
  • 2ª suplente: Tamyres Filgueira, do Partido dos Trabalhadores (PT)

Regis Ethur

  • Partido: Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU)
  • Número: 161
  • 1º suplente: Denior Machado, do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU)
  • 2º suplente: Adelar Cansi, do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU)
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Renato Jaguarão

  • Partido: Cidadania (CIDADANIA)
  • Número: 234
  • 1º suplente: Paulo Coitinho, do Cidadania (CIDADANIA)
  • 2º suplente: Cleiton Niesciur, do Cidadania (CIDADANIA)

Ric Jones

  • Partido: Partido da Causa Operária (PCO)
  • Número: 290
  • 1º suplente: Domingos Alessandretti, do Partido da Causa Operária (PCO)
  • 2º suplente: Abrão Rafael Spritzer, do Partido da Causa Operária (PCO)

Ric Jones e seus dois suplentes aparecem com os registros indeferidos em prazo recursal ou com recurso. Segundo a classificação da Justiça Eleitoral, o pedido foi rejeitado, mas há recurso contra a decisão aguardando análise de instância superior.

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Rigotto

  • Partido: Movimento Democrático Brasileiro (MDB)
  • Número: 151
  • 1º suplente: Cairoli, do Movimento Democrático Brasileiro (MDB)
  • 2º suplente: Antonio Hohlfeldt, do Movimento Democrático Brasileiro (MDB)

Sanderson

  • Partido: Partido Liberal (PL)
  • Número: 222
  • 1º suplente: Ireneu Orth, do Progressistas (PP)
  • 2º suplente: Ernani Mello, do Partido Liberal (PL)

Tania Peres

  • Partido: Unidade Popular (UP)
  • Número: 808
  • 1ª suplente: Claudiane Lopes, da Unidade Popular (UP)
  • 2ª suplente: Débora Bernardes, da Unidade Popular (UP)
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TAGS:
Eleições 2026
Rio Grande do Sul
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