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Política

Eleições 2026: o número de cada candidato ao Senado no Rio de Janeiro

Quinze candidatos disputam duas vagas pelo estado no Senado; veja os partidos e suplentes

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 out 2026, 07h10
CANADA - 2026/05/12: In this photo illustration, the Senado Federal do Brasil (Federal Senate of Brazil) logo is seen displayed on a smartphone screen. (Photo Illustration by Thomas Fuller/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)
Dois terços do Senado serão renovados em 2026 (Illustration by Thomas Fuller/SOPA Images/LightRocket/Getty Images)
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Neste domingo, 4 de outubro, quinze candidatos disputam duas vagas do Rio de Janeiro no Senado nas eleições de 2026. Ao todo, 17 candidaturas chegaram a ser registradas na Justiça Eleitoral, mas André Monteiro, do Democrata, renunciou, e Comandante Ribeiro Afonso, da mesma legenda, teve o registro indeferido.

Assim, concorrem Benedita da Silva, Carlos Jordy, Carlos Portinho, Helio Secco, Luciano Mattos, Luiz Eugenio, Marcelo Crivella, Marcos Dias, Michelly Xavier, Monica Benicio, Ó Clemente, Paula Falcão, Pedro Paulo, Vinicius Benevides e Waguinho.

Luiz Eugenio, do Partido da Causa Operária (PCO), está com o registro indeferido em prazo recursal ou com recurso e permanece concorrendo enquanto a situação estiver sub judice. A legislação eleitoral permite que candidatos nessa condição continuem na campanha e tenham o nome mantido na urna até uma decisão definitiva.

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Como funciona a votação para o Senado em 2026?

Nas eleições deste ano, cada eleitor poderá votar em dois candidatos diferentes para o Senado. Isso ocorre porque serão renovados dois terços das 81 cadeiras da Casa, 54 vagas ao todo, duas por estado e duas pelo Distrito Federal. Os mandatos têm duração de oito anos.

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Na urna eletrônica, serão apresentadas duas telas consecutivas para senador. Em cada uma, o eleitor deverá digitar os três números do candidato e confirmar. Se repetir o mesmo candidato nos dois momentos, apenas o primeiro voto será válido; o segundo será anulado.

A eleição para senador segue o sistema majoritário. Serão eleitos os dois candidatos mais votados, sem segundo turno.

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Quais são os candidatos ao Senado pelo Rio de Janeiro e seus números?

Benedita da Silva

  • Partido: Partido dos Trabalhadores (PT)
  • Número: 131
  • 1º suplente: Manoel Severino, do Partido dos Trabalhadores (PT)
  • 2º suplente: Kleber Lucas, do Partido dos Trabalhadores (PT)

Carlos Jordy

  • Partido: Partido Liberal (PL)
  • Número: 221
  • 1ª suplente: Lucimar Ferreira, do Partido Liberal (PL)
  • 2º suplente: Zé Augusto Nalin, do Partido Liberal (PL)
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Carlos Portinho

  • Partido: Partido Liberal (PL)
  • Número: 222
  • 1º suplente: Samuel Malafaia, do Partido Liberal (PL)
  • 2º suplente: Marcelinho, do Partido Liberal (PL)

Helio Secco

  • Partido: Partido Missão (MISSÃO)
  • Número: 144
  • 1º suplente: Moisés Queiroz, do Partido Missão (MISSÃO)
  • 2º suplente: Ramon Batista, do Partido Missão (MISSÃO)

Luciano Mattos

  • Partido: Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB)
  • Número: 280
  • 1º suplente: Murilo Romero, do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB)
  • 2º suplente: Ricardo Fernandes, do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB)
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Luiz Eugenio

  • Partido: Partido da Causa Operária (PCO)
  • Número: 290
  • 1º suplente: Antônio de Paula, do Partido da Causa Operária (PCO)
  • 2º suplente: Guilherme dos Santos, do Partido da Causa Operária (PCO)

Luiz Eugenio e seus suplentes aparecem com os registros indeferidos em prazo recursal ou com recurso. A condição permite que a candidatura permaneça na disputa enquanto o recurso não tiver decisão definitiva.

Marcelo Crivella

  • Partido: Republicanos (REPUBLICANOS)
  • Número: 100
  • 1ª suplente: Tania Bastos, do Republicanos (REPUBLICANOS)
  • 2º suplente: Francisco Eugenio, do Republicanos (REPUBLICANOS)
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Marcos Dias

  • Partido: Podemos (PODE)
  • Número: 200
  • 1ª suplente: Elaine Diniz, do Podemos (PODE)
  • 2º suplente: Rafael Jj, do Podemos (PODE)

Michelly Xavier

  • Partido: Unidade Popular (UP)
  • Número: 800
  • 1º suplente: Roberto Vasconcellos, da Unidade Popular (UP)
  • 2º suplente: Marcos Villela, da Unidade Popular (UP)

Monica Benicio

  • Partido: Partido Socialismo e Liberdade (PSOL)
  • Número: 500
  • 1ª suplente: Vanderlea Aguiar, do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL)
  • 2ª suplente: Maria dos Camelôs, do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL)

Ó Clemente

  • Partido: Democrata (DEMOCRATA)
  • Número: 355
  • 1º suplente: Alberto Pró Vida-Betinho, do Democrata (DEMOCRATA)
  • 2º suplente: Jorge Page, do Democrata (DEMOCRATA)

Paula Falcão

  • Partido: Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU)
  • Número: 160
  • 1ª suplente: Florinda Lombardi, do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU)
  • 2º suplente: Carlão Silveira, do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU)

Pedro Paulo

  • Partido: Partido Social Democrático (PSD)
  • Número: 555
  • 1º suplente: Miro Teixeira, do Partido Democrático Trabalhista (PDT)
  • 2º suplente: Savio Neves, do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB)

Vinicius Benevides

  • Partido: Unidade Popular (UP)
  • Número: 808
  • 1ª suplente: Gabriela Gonçalves, da Unidade Popular (UP)
  • 2º suplente: George Thompson, da Unidade Popular (UP)

Waguinho

  • Partido: Republicanos (REPUBLICANOS)
  • Número: 101
  • 1º suplente: Andre R.r Soares, do Republicanos (REPUBLICANOS)
  • 2ª suplente: Dra Renata, do Republicanos (REPUBLICANOS)

O que aconteceu com André Monteiro e Comandante Ribeiro Afonso?

André Monteiro, do Democrata, registrou candidatura ao Senado com o número 350, mas posteriormente renunciou. A Justiça Eleitoral registra oficialmente a situação como “Renúncia”.

Comandante Ribeiro Afonso, também do Democrata e com o número 350, chegou a ter pedido de candidatura registrado, mas a Justiça Eleitoral indeferiu o registro. Diferentemente de um caso de indeferimento ainda sob recurso, o registro não o apresenta entre as candidaturas que permanecem concorrendo.

Dessa forma, das 17 candidaturas registradas originalmente para o Senado no Rio de Janeiro, uma terminou em renúncia e outra foi indeferida. Quinze candidatos seguem na disputa pelas duas vagas no primeiro turno de domingo, 4 de outubro.

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