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Política

Eleições 2026: o número de cada candidato ao Senado no Paraná

Nove candidatos disputam duas vagas pelo estado no Senado; veja os partidos e suplentes

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 out 2026, 07h40
CANADA - 2026/05/12: In this photo illustration, the Senado Federal do Brasil (Federal Senate of Brazil) logo is seen displayed on a smartphone screen. (Photo Illustration by Thomas Fuller/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)
Dois terços do Senado serão renovados em 2026 (Illustration by Thomas Fuller/SOPA Images/LightRocket/Getty Images)
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Neste domingo, 4 de outubro, nove candidatos vão disputar as duas vagas do Paraná no Senado nas eleições de 2026: Alexandre Curi, Cristina Graeml, Deltan Dallagnol, Dr Rosinha, Filipe Barros, Gleisi, Joaquim do MLB, Karen Guerreiro e Marcelo Marcelino.

Oito tiveram o registro deferido, embora o de Deltan esteja sob recurso. Marcelo Marcelino, do Partido da Causa Operária (PCO), teve o pedido indeferido, mas recorre da decisão.

Como funciona a votação para o Senado em 2026?

Nas eleições de 2026, cada eleitor terá direito a dois votos para senador. A razão é a renovação de dois terços das 81 cadeiras do Senado: serão escolhidos 54 senadores, dois por estado e dois pelo Distrito Federal. O mandato é de oito anos.

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Na urna eletrônica, o eleitor votará para senador duas vezes, em telas consecutivas. O número para o cargo tem três dígitos. Os votos devem ser destinados a candidatos diferentes: caso o mesmo candidato seja escolhido nas duas telas, o primeiro voto será válido e o segundo, nulo. Não é necessário votar em candidatos do mesmo partido.

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Quais são os candidatos ao Senado pelo Paraná e seus números?

Alexandre Curi

  • Partido: Republicanos (REPUBLICANOS)
  • Número: 100
  • 1º suplente: Dudu Potencial, do Republicanos (REPUBLICANOS)
  • 2º suplente: Nelson Padovani, do Progressistas (PP)

Cristina Graeml

  • Partido: Partido Social Democrático (PSD)
  • Número: 555
  • 1º suplente: Jackson André, do Partido Social Democrático (PSD)
  • 2º suplente: Marcos Baumgart, do Partido Social Democrático (PSD)
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A composição da chapa sofreu alterações. Marcos Baumgart havia aparecido como primeiro suplente e renunciou à posição antes de constar como segundo suplente. Jackson André dos Santos também aparece nos registros anteriores com renúncia à segunda suplência. Na relação atualizada, Jackson André ocupa a primeira suplência e Baumgart, a segunda.

Deltan Dallagnol

  • Partido: Partido Novo (NOVO)
  • Número: 300
  • 1º suplente: Professor Picler, do Partido Liberal (PL)
  • 2º suplente: Markenson Marques dos Santos, do Partido Novo (NOVO)

Deltan aparece com o registro deferido com recurso. O TRE-PR autorizou sua candidatura, mas a decisão é contestada no TSE. Enquanto o recurso não é julgado, uma decisão da Corte impediu o ex-procurador de pedir votos, participar de debates, usar recursos públicos de campanha e veicular propaganda eleitoral no rádio e na televisão.

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Dr Rosinha

  • Partido: Partido dos Trabalhadores (PT)
  • Número: 132
  • 1ª suplente: Cris Wainer, do Partido dos Trabalhadores (PT)
  • 2ª suplente: Tia Celina, do Partido dos Trabalhadores (PT)

Filipe Barros

  • Partido: Partido Liberal (PL)
  • Número: 222
  • 1º suplente: Paulo Base, do Partido Liberal (PL)
  • 2º suplente: Sergio Domingues, do Partido Liberal (PL)

Gleisi

  • Partido: Partido dos Trabalhadores (PT)
  • Número: 131
  • 1º suplente: Assis Gurgacz Neto, do Partido Democrático Trabalhista (PDT)
  • 2º suplente: Prof Aldair Rizzi, da Rede Sustentabilidade (REDE)
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Joaquim do MLB

  • Partido: Unidade Popular (UP)
  • Número: 800
  • 1ª suplente: Paty Cota, da Unidade Popular (UP)
  • 2º suplente: Fernando Dornellas, da Unidade Popular (UP)

Karen Guerreiro

  • Partido: Partido Missão (MISSÃO)
  • Número: 144
  • 1º suplente: Sonni Rezini, do Partido Missão (MISSÃO)
  • 2º suplente: Renato Scarante, do Partido Missão (MISSÃO)

Marcelo Marcelino

  • Partido: Partido da Causa Operária (PCO)
  • Número: 290
  • 1º suplente: João Paulo, do Partido da Causa Operária (PCO)
  • 2º suplente: Alexandre Radde Kranen, do Partido da Causa Operária (PCO)
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Marcelo Marcelino e seus dois suplentes aparecem com os registros indeferidos em prazo recursal ou com recurso. A classificação indica que os pedidos foram rejeitados pela Justiça Eleitoral, mas há recurso pendente de análise em instância superior.

Qual é a situação de Deltan Dallagnol?

Deltan Dallagnol teve o registro da candidatura ao Senado deferido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR), mas a decisão é questionada no TSE. O sistema da Justiça Eleitoral o apresenta como “deferido com recurso”, condição em que o registro foi aprovado, mas ainda existe recurso aguardando julgamento em instância superior.

Enquanto o mérito não é julgado, Deltan ficou impedido de realizar atos de campanha por decisão do TSE. A restrição alcança pedidos de voto, participação em debates, propaganda no rádio e na televisão e utilização de recursos públicos de campanha. 

Assim, nove nomes aparecem na relação da Justiça Eleitoral para a disputa pelas duas vagas do Paraná no Senado: Alexandre Curi, Cristina Graeml, Deltan Dallagnol, Dr Rosinha, Filipe Barros, Gleisi, Joaquim do MLB, Karen Guerreiro e Marcelo Marcelino. Os dados das candidaturas foram extraídos do Portal de Divulgação de Candidaturas e Contas do TSE.

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