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Política

Eleições 2026: o número de cada candidato ao Senado na Bahia

Dez candidatos disputam duas vagas pelo estado no Senado; veja os partidos e suplentes

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 out 2026, 07h20
CANADA - 2026/05/12: In this photo illustration, the Senado Federal do Brasil (Federal Senate of Brazil) logo is seen displayed on a smartphone screen. (Photo Illustration by Thomas Fuller/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)
Dois terços do Senado serão renovados em 2026 (Illustration by Thomas Fuller/SOPA Images/LightRocket/Getty Images)
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Neste domingo, 4 de outubro, dez candidatos vão disputar as duas vagas da Bahia no Senado nas eleições de 2026: Angelo Coronel, Carlos Sodré, Gregorio Gould, Jaques Wagner, João Roma, Marcelo Carvalho, Marcelo Millet, Marcelo Santtana, Professora Delliana e Rui Costa

Como funciona a votação para o Senado em 2026?

Nas eleições de 2026, cada eleitor terá direito a dois votos para senador. A razão é a renovação de dois terços das 81 cadeiras do Senado: serão escolhidos 54 senadores, dois por estado e dois pelo Distrito Federal. O mandato é de oito anos.

Na urna eletrônica, o eleitor votará para senador duas vezes, em telas consecutivas. O número para o cargo tem três dígitos. Os votos devem ser destinados a candidatos diferentes: caso o mesmo candidato seja escolhido nas duas telas, o primeiro voto será válido e o segundo, nulo. Não é necessário votar em candidatos do mesmo partido.

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Quais são os candidatos ao Senado pela Bahia e seus números?

Angelo Coronel

  • Partido: Republicanos (REPUBLICANOS)
  • Número: 100
  • 1º suplente: Marcelo Guimarães Filho, do Podemos (PODE)
  • 2ª suplente: Edylene Ferreira, do Republicanos (REPUBLICANOS)

Carlos Sodré

  • Partido: Mobilização Nacional (MOBILIZA)
  • Número: 333
  • 1º suplente: Marcos Espinheira, do Mobilização Nacional (MOBILIZA)
  • 2ª suplente: Lilian Cardoso, do Mobilização Nacional (MOBILIZA)

Gregorio Gould

  • Partido: Unidade Popular (UP)
  • Número: 800
  • 1ª suplente: Eliene Almeida Silva, da Unidade Popular (UP)
  • 2ª suplente: Arlania Gonçalves, da Unidade Popular (UP)
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Jaques Wagner

  • Partido: Partido dos Trabalhadores (PT)
  • Número: 130
  • 1º suplente: Edvaldo Brito, do Partido Social Democrático (PSD)
  • 2ª suplente: Aladilce, do Partido Comunista do Brasil (PCdoB)

João Roma

  • Partido: Partido Liberal (PL)
  • Número: 222
  • 1ª suplente: Suzana Ramos, do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB)
  • 2º suplente: Rodrigo Hagge, do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB)

Marcelo Carvalho

  • Partido: Rede Sustentabilidade (REDE)
  • Número: 180
  • 1º suplente: Zem Costa, do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL)
  • 2ª suplente: Cris Marques, do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL)
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Marcelo Millet

  • Partido: Partido da Causa Operária (PCO)
  • Número: 290
  • 1º suplente: Robson José Leal Lyra, do Partido da Causa Operária (PCO)
  • 2ª suplente: Maria do Carmo, do Partido da Causa Operária (PCO)

Silvano de Souza também aparece nos registros relacionados à primeira suplência, mas teve o pedido de registro indeferido. Robson José Leal Lyra consta com o registro deferido para a primeira suplência.

Marcelo Santtana

  • Partido: Democracia Cristã (DC)
  • Número: 277
  • 1ª suplente: Cinde Fatima, da Democracia Cristã (DC)
  • 2º suplente: Lazaro Leite, da Democracia Cristã (DC)
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Mauro Leme havia sido registrado como segundo suplente, mas renunciou. Lazaro Leite aparece na composição atual da chapa com o registro deferido.

Professora Delliana

  • Partido: Partido Socialismo e Liberdade (PSOL)
  • Número: 500
  • 1º suplente: Prof. Nilo Rosa, do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL)
  • 2ª suplente: Jeovane Marúsia, do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL)

Rui Costa

  • Partido: Partido dos Trabalhadores (PT)
  • Número: 133
  • 1º suplente: Ronaldo Carletto, do Avante (AVANTE)
  • 2ª suplente: Jailma, do Partido dos Trabalhadores (PT)
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Houve mudanças entre os candidatos a suplente?

Embora todos os dez candidatos ao Senado pela Bahia estejam com os registros deferidos, houve alterações em algumas chapas. Na candidatura de Marcelo Millet, Silvano de Souza teve o registro para a primeira suplência indeferido, enquanto Robson José Leal Lyra está deferido. Na chapa de Marcelo Santtana, Mauro Leme renunciou à segunda suplência, ocupada atualmente por Lazaro Leite, que está com o registro deferido.

Assim, dez candidatos disputam as duas vagas da Bahia no Senado: Angelo Coronel, Carlos Sodré, Gregorio Gould, Jaques Wagner, João Roma, Marcelo Carvalho, Marcelo Millet, Marcelo Santtana, Professora Delliana e Rui Costa. Todos aparecem com as candidaturas deferidas na relação do TSE.

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