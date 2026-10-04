Eleições 2026: o número de cada candidato ao Senado na Bahia
Dez candidatos disputam duas vagas pelo estado no Senado; veja os partidos e suplentes
Neste domingo, 4 de outubro, dez candidatos vão disputar as duas vagas da Bahia no Senado nas eleições de 2026: Angelo Coronel, Carlos Sodré, Gregorio Gould, Jaques Wagner, João Roma, Marcelo Carvalho, Marcelo Millet, Marcelo Santtana, Professora Delliana e Rui Costa.
Como funciona a votação para o Senado em 2026?
Nas eleições de 2026, cada eleitor terá direito a dois votos para senador. A razão é a renovação de dois terços das 81 cadeiras do Senado: serão escolhidos 54 senadores, dois por estado e dois pelo Distrito Federal. O mandato é de oito anos.
Na urna eletrônica, o eleitor votará para senador duas vezes, em telas consecutivas. O número para o cargo tem três dígitos. Os votos devem ser destinados a candidatos diferentes: caso o mesmo candidato seja escolhido nas duas telas, o primeiro voto será válido e o segundo, nulo. Não é necessário votar em candidatos do mesmo partido.
Quais são os candidatos ao Senado pela Bahia e seus números?
Angelo Coronel
- Partido: Republicanos (REPUBLICANOS)
- Número: 100
- 1º suplente: Marcelo Guimarães Filho, do Podemos (PODE)
- 2ª suplente: Edylene Ferreira, do Republicanos (REPUBLICANOS)
Carlos Sodré
- Partido: Mobilização Nacional (MOBILIZA)
- Número: 333
- 1º suplente: Marcos Espinheira, do Mobilização Nacional (MOBILIZA)
- 2ª suplente: Lilian Cardoso, do Mobilização Nacional (MOBILIZA)
Gregorio Gould
- Partido: Unidade Popular (UP)
- Número: 800
- 1ª suplente: Eliene Almeida Silva, da Unidade Popular (UP)
- 2ª suplente: Arlania Gonçalves, da Unidade Popular (UP)
Jaques Wagner
- Partido: Partido dos Trabalhadores (PT)
- Número: 130
- 1º suplente: Edvaldo Brito, do Partido Social Democrático (PSD)
- 2ª suplente: Aladilce, do Partido Comunista do Brasil (PCdoB)
João Roma
- Partido: Partido Liberal (PL)
- Número: 222
- 1ª suplente: Suzana Ramos, do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB)
- 2º suplente: Rodrigo Hagge, do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB)
Marcelo Carvalho
- Partido: Rede Sustentabilidade (REDE)
- Número: 180
- 1º suplente: Zem Costa, do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL)
- 2ª suplente: Cris Marques, do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL)
Marcelo Millet
- Partido: Partido da Causa Operária (PCO)
- Número: 290
- 1º suplente: Robson José Leal Lyra, do Partido da Causa Operária (PCO)
- 2ª suplente: Maria do Carmo, do Partido da Causa Operária (PCO)
Silvano de Souza também aparece nos registros relacionados à primeira suplência, mas teve o pedido de registro indeferido. Robson José Leal Lyra consta com o registro deferido para a primeira suplência.
Marcelo Santtana
- Partido: Democracia Cristã (DC)
- Número: 277
- 1ª suplente: Cinde Fatima, da Democracia Cristã (DC)
- 2º suplente: Lazaro Leite, da Democracia Cristã (DC)
Mauro Leme havia sido registrado como segundo suplente, mas renunciou. Lazaro Leite aparece na composição atual da chapa com o registro deferido.
Professora Delliana
- Partido: Partido Socialismo e Liberdade (PSOL)
- Número: 500
- 1º suplente: Prof. Nilo Rosa, do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL)
- 2ª suplente: Jeovane Marúsia, do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL)
Rui Costa
- Partido: Partido dos Trabalhadores (PT)
- Número: 133
- 1º suplente: Ronaldo Carletto, do Avante (AVANTE)
- 2ª suplente: Jailma, do Partido dos Trabalhadores (PT)
Houve mudanças entre os candidatos a suplente?
Embora todos os dez candidatos ao Senado pela Bahia estejam com os registros deferidos, houve alterações em algumas chapas. Na candidatura de Marcelo Millet, Silvano de Souza teve o registro para a primeira suplência indeferido, enquanto Robson José Leal Lyra está deferido. Na chapa de Marcelo Santtana, Mauro Leme renunciou à segunda suplência, ocupada atualmente por Lazaro Leite, que está com o registro deferido.
Assim, dez candidatos disputam as duas vagas da Bahia no Senado: Angelo Coronel, Carlos Sodré, Gregorio Gould, Jaques Wagner, João Roma, Marcelo Carvalho, Marcelo Millet, Marcelo Santtana, Professora Delliana e Rui Costa. Todos aparecem com as candidaturas deferidas na relação do TSE.