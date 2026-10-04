Eleições 2026: o número de cada candidato ao Senado em São Paulo
Quatorze candidatos disputam duas vagas pelo estado no Senado; veja os partidos e suplentes
Neste domingo, 4 de outubro, quatorze candidatos estarão na disputa pelas duas vagas de São Paulo no Senado nas eleições de 2026: André do Prado, Dra. Eliana Ferreira, Ednelson Cesaretti, Geraldo Rufino, Guilherme Derrite, Guto Schiavetto, Maíra de Souza, Marcio Alves, Marina Silva, Petter Maahs, Simone Tebet, Soninha Francine, Weller Gonçalves e William Teixeira.
Ednelson Cesaretti, do Partido da Causa Operária (PCO), aparece com o registro indeferido em prazo recursal ou com recurso. Ricardo Salles, do Novo, anunciou em 28 de setembro a desistência da disputa, mas ainda consta na relação do TSE com o registro deferido e permanecerá na urna eletrônica.
Como funciona a votação para o Senado em 2026?
Nas eleições de 2026, cada eleitor terá dois votos para senador. Isso ocorre porque serão renovados dois terços das 81 cadeiras do Senado, o equivalente a 54 vagas, duas para cada estado e duas para o Distrito Federal. O mandato dos senadores é de oito anos.
Na urna eletrônica, a votação para o Senado ocorre em duas etapas. O eleitor digita primeiro o número de três dígitos de um candidato, confere nome, fotografia e partido e confirma. Em seguida, a urna apresenta uma nova tela para a escolha do segundo candidato.
Os dois votos precisam ser destinados a candidatos diferentes. Caso o eleitor digite o mesmo número nas duas telas, o primeiro voto será contabilizado normalmente, mas o segundo será considerado nulo. Também não é necessário escolher candidatos do mesmo partido: cada voto para senador é nominal e registrado separadamente.
Quais são os candidatos ao Senado por São Paulo e seus números?
André do Prado
- Partido: Partido Liberal (PL)
- Número: 222
- 1º suplente: Fernando Godoy, do Partido Liberal (PL)
- 2ª suplente: Rute Costa, do Partido Liberal (PL)
Dra. Eliana Ferreira
- Partido: Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU)
- Número: 161
- 1º suplente: Claudio Donizete, do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU)
- 2ª suplente: Veruska Tenório, do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU)
Ednelson Cesaretti
- Partido: Partido da Causa Operária (PCO)
- Número: 290
- 1º suplente: Carlos Augusto, do Partido da Causa Operária (PCO)
- 2º suplente: André Amado, do Partido da Causa Operária (PCO)
Ednelson Cesaretti e seus dois suplentes aparecem com os registros indeferidos em prazo recursal ou com recurso.
Geraldo Rufino
- Partido: Podemos (PODE)
- Número: 200
- 1ª suplente: Luciana Felix, do Podemos (PODE)
- 2º suplente: Jason Albuquerque, do Podemos (PODE)
Guilherme Derrite
- Partido: Progressistas (PP)
- Número: 111
- 1º suplente: Vicente Santini, do Republicanos (REPUBLICANOS)
- 2º suplente: Julio Serson, do Progressistas (PP)
Guto Schiavetto
- Partido: Partido Missão (MISSÃO)
- Número: 144
- 1º suplente: Medon, do Partido Missão (MISSÃO)
- 2º suplente: Fabio Rodrigues, do Partido Missão (MISSÃO)
Maíra de Souza
- Partido: Unidade Popular (UP)
- Número: 808
- 1º suplente: Renato Melo, da Unidade Popular (UP)
- 2ª suplente: Penha Daolio, da Unidade Popular (UP)
Marcio Alves
- Partido: Unidade Popular (UP)
- Número: 800
- 1º suplente: Manoel Pereira, da Unidade Popular (UP)
- 2ª suplente: Allana Mattos, da Unidade Popular (UP)
Marina Silva
- Partido: Rede Sustentabilidade (REDE)
- Número: 180
- 1º suplente: Djalma Nery, do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL)
- 2º suplente: Antonio Neto, do Partido Democrático Trabalhista (PDT)
Petter Maahs
- Partido: Partido Comunista Brasileiro (PCB)
- Número: 211
- 1ª suplente: Olga Soares, do Partido Comunista Brasileiro (PCB)
- 2º suplente: Vinicius Jardim, do Partido Comunista Brasileiro (PCB)
Simone Tebet
- Partido: Partido Socialista Brasileiro (PSB)
- Número: 400
- 1º suplente: Laio Morais, do Partido dos Trabalhadores (PT)
- 2º suplente: Marcelo Barbieri, do Partido Democrático Trabalhista (PDT)
Soninha Francine
- Partido: Cidadania (CIDADANIA)
- Número: 232
- 1º suplente: Dr. Fabio Lopes, do Cidadania (CIDADANIA)
- 2º suplente: Shell Gomes, do Cidadania (CIDADANIA)
Weller Gonçalves
- Partido: Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU)
- Número: 160
- 1ª suplente: Maria Guilherme, do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU)
- 2º suplente: Bruno Teixeira, do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU)
William Teixeira
- Partido: Agir (AGIR)
- Número: 360
- 1º suplente: Toninho Serapião Tubarão, do Agir (AGIR)
- 2º suplente: José Vaz, do Agir (AGIR)
William Teixeira aparece com o registro deferido, enquanto seus dois suplentes estão com os pedidos indeferidos em prazo recursal ou com recurso.