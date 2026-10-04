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Política

Eleições 2026: o número de cada candidato ao Senado em São Paulo

Quatorze candidatos disputam duas vagas pelo estado no Senado; veja os partidos e suplentes

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 out 2026, 07h00
CANADA - 2026/05/12: In this photo illustration, the Senado Federal do Brasil (Federal Senate of Brazil) logo is seen displayed on a smartphone screen. (Photo Illustration by Thomas Fuller/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)
Dois terços do Senado serão renovados em 2026 (Illustration by Thomas Fuller/SOPA Images/LightRocket/Getty Images)
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Neste domingo, 4 de outubro, quatorze candidatos estarão na disputa pelas duas vagas de São Paulo no Senado nas eleições de 2026: André do Prado, Dra. Eliana Ferreira, Ednelson Cesaretti, Geraldo Rufino, Guilherme Derrite, Guto Schiavetto, Maíra de Souza, Marcio Alves, Marina Silva, Petter Maahs, Simone Tebet, Soninha Francine, Weller Gonçalves e William Teixeira. 

Ednelson Cesaretti, do Partido da Causa Operária (PCO), aparece com o registro indeferido em prazo recursal ou com recurso. Ricardo Salles, do Novo, anunciou em 28 de setembro a desistência da disputa, mas ainda consta na relação do TSE com o registro deferido e permanecerá na urna eletrônica.

Como funciona a votação para o Senado em 2026?

Nas eleições de 2026, cada eleitor terá dois votos para senador. Isso ocorre porque serão renovados dois terços das 81 cadeiras do Senado, o equivalente a 54 vagas, duas para cada estado e duas para o Distrito Federal. O mandato dos senadores é de oito anos.

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Na urna eletrônica, a votação para o Senado ocorre em duas etapas. O eleitor digita primeiro o número de três dígitos de um candidato, confere nome, fotografia e partido e confirma. Em seguida, a urna apresenta uma nova tela para a escolha do segundo candidato.

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Os dois votos precisam ser destinados a candidatos diferentes. Caso o eleitor digite o mesmo número nas duas telas, o primeiro voto será contabilizado normalmente, mas o segundo será considerado nulo. Também não é necessário escolher candidatos do mesmo partido: cada voto para senador é nominal e registrado separadamente.

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Quais são os candidatos ao Senado por São Paulo e seus números?

André do Prado

  • Partido: Partido Liberal (PL)
  • Número: 222
  • 1º suplente: Fernando Godoy, do Partido Liberal (PL)
  • 2ª suplente: Rute Costa, do Partido Liberal (PL)

Dra. Eliana Ferreira

  • Partido: Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU)
  • Número: 161
  • 1º suplente: Claudio Donizete, do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU)
  • 2ª suplente: Veruska Tenório, do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU)

Ednelson Cesaretti

  • Partido: Partido da Causa Operária (PCO)
  • Número: 290
  • 1º suplente: Carlos Augusto, do Partido da Causa Operária (PCO)
  • 2º suplente: André Amado, do Partido da Causa Operária (PCO)
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Ednelson Cesaretti e seus dois suplentes aparecem com os registros indeferidos em prazo recursal ou com recurso.

Geraldo Rufino

  • Partido: Podemos (PODE)
  • Número: 200
  • 1ª suplente: Luciana Felix, do Podemos (PODE)
  • 2º suplente: Jason Albuquerque, do Podemos (PODE)

Guilherme Derrite

  • Partido: Progressistas (PP)
  • Número: 111
  • 1º suplente: Vicente Santini, do Republicanos (REPUBLICANOS)
  • 2º suplente: Julio Serson, do Progressistas (PP)
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Guto Schiavetto

  • Partido: Partido Missão (MISSÃO)
  • Número: 144
  • 1º suplente: Medon, do Partido Missão (MISSÃO)
  • 2º suplente: Fabio Rodrigues, do Partido Missão (MISSÃO)

Maíra de Souza

  • Partido: Unidade Popular (UP)
  • Número: 808
  • 1º suplente: Renato Melo, da Unidade Popular (UP)
  • 2ª suplente: Penha Daolio, da Unidade Popular (UP)

Marcio Alves

  • Partido: Unidade Popular (UP)
  • Número: 800
  • 1º suplente: Manoel Pereira, da Unidade Popular (UP)
  • 2ª suplente: Allana Mattos, da Unidade Popular (UP)
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Marina Silva

  • Partido: Rede Sustentabilidade (REDE)
  • Número: 180
  • 1º suplente: Djalma Nery, do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL)
  • 2º suplente: Antonio Neto, do Partido Democrático Trabalhista (PDT)

Petter Maahs

  • Partido: Partido Comunista Brasileiro (PCB)
  • Número: 211
  • 1ª suplente: Olga Soares, do Partido Comunista Brasileiro (PCB)
  • 2º suplente: Vinicius Jardim, do Partido Comunista Brasileiro (PCB)

Simone Tebet

  • Partido: Partido Socialista Brasileiro (PSB)
  • Número: 400
  • 1º suplente: Laio Morais, do Partido dos Trabalhadores (PT)
  • 2º suplente: Marcelo Barbieri, do Partido Democrático Trabalhista (PDT)

Soninha Francine

  • Partido: Cidadania (CIDADANIA)
  • Número: 232
  • 1º suplente: Dr. Fabio Lopes, do Cidadania (CIDADANIA)
  • 2º suplente: Shell Gomes, do Cidadania (CIDADANIA)

Weller Gonçalves

  • Partido: Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU)
  • Número: 160
  • 1ª suplente: Maria Guilherme, do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU)
  • 2º suplente: Bruno Teixeira, do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU)

William Teixeira

  • Partido: Agir (AGIR)
  • Número: 360
  • 1º suplente: Toninho Serapião Tubarão, do Agir (AGIR)
  • 2º suplente: José Vaz, do Agir (AGIR)

William Teixeira aparece com o registro deferido, enquanto seus dois suplentes estão com os pedidos indeferidos em prazo recursal ou com recurso.

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