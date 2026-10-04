Eleições 2026: o número de cada candidato ao Senado em Minas Gerais
Dezesseis candidatos disputam duas vagas pelo estado no Senado; veja os partidos e suplentes
Neste domingo, 4 de outubro, dezesseis candidatos vão disputar as duas vagas de Minas Gerais no Senado nas eleições de 2026: Aécio Neves, Ana Luiza do MLB, Arcanjo Pimenta, Áurea Carolina, Carlin Moura, Carlos Viana, Domingos Sávio, Fidélis Alcântara, Jordano Metalúrgico, Juíz Ramon Moreira, Manoel Carvalho, Marcelo Aro, Marco Antônio Superman, Marília Campos, Tião Pessoa e Victória Mello Vic.
Gustavo Galassi e Marcelo Heringer também chegaram a registrar candidaturas para o cargo, mas renunciaram.
Tião Pessoa, do Partido da Causa Operária (PCO), aparece com o registro indeferido em prazo recursal ou com recurso e permanece na relação de concorrentes enquanto a situação não tiver decisão definitiva.
Como funciona a votação para o Senado em 2026?
Nas eleições de 2026, cada eleitor terá direito a dois votos para senador. A razão é a renovação de dois terços das 81 cadeiras do Senado: serão escolhidos 54 senadores, dois por estado e dois pelo Distrito Federal. O mandato é de oito anos.
Na urna eletrônica, o eleitor votará para senador duas vezes, em telas consecutivas. O número para o cargo tem três dígitos. Os votos devem ser destinados a candidatos diferentes: caso o mesmo candidato seja escolhido nas duas telas, o primeiro voto será válido e o segundo, nulo. Não é necessário votar em candidatos do mesmo partido.
Quais são os candidatos ao Senado por Minas Gerais e seus números?
Aécio Neves
- Partido: Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB)
- Número: 456
- 1º suplente: Gustavo Galassi, do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB)
- 2º suplente: Marcelo Heringer, do Partido Democrático Trabalhista (PDT)
Ana Luiza do MLB
- Partido: Unidade Popular (UP)
- Número: 808
- 1º suplente: Sandro Alberto, da Unidade Popular (UP)
- 2º suplente: Christino Almeida, da Unidade Popular (UP)
Arcanjo Pimenta
- Partido: Movimento Democrático Brasileiro (MDB)
- Número: 155
- 1º suplente: Placidino Stábile, do Movimento Democrático Brasileiro (MDB)
- 2ª suplente: Nena Marchese, do Movimento Democrático Brasileiro (MDB)
Áurea Carolina
- Partido: Partido Socialismo e Liberdade (PSOL)
- Número: 500
- 1ª suplente: Raquell Guimarães, da Rede Sustentabilidade (REDE)
- 2º suplente: Felipe Fonseca, do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL)
Carlin Moura
- Partido: Avante (AVANTE)
- Número: 700
- 1º suplente: Edilson Nascimento, do Avante (AVANTE)
- 2º suplente: Tião Nara, do Avante (AVANTE)
Carlos Viana
- Partido: Partido Social Democrático (PSD)
- Número: 555
- 1º suplente: Misael Varella, do Partido Social Democrático (PSD)
- 2ª suplente: Ilce Rocha, do Partido Social Democrático (PSD)
Domingos Sávio
- Partido: Partido Liberal (PL)
- Número: 222
- 1º suplente: Braulio Braz, do Partido Liberal (PL)
- 2º suplente: Pablo Gontijo, do Partido Liberal (PL)
Fidélis Alcântara
- Partido: Unidade Popular (UP)
- Número: 800
- 1ª suplente: Karen Graciella, da Unidade Popular (UP)
- 2º suplente: Elson Violante, da Unidade Popular (UP)
Jordano Metalúrgico
- Partido: Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU)
- Número: 160
- 1º suplente: Oraldo Paiva, do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU)
- 2º suplente: José João, do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU)
Juíz Ramon Moreira
- Partido: Democracia Cristã (DC)
- Número: 277
- 1ª suplente: Rita de Cássia Alves Rezende D, da Democracia Cristã (DC)
- 2º suplente: Noel Gonçalves de Oliveira, da Democracia Cristã (DC)
Manoel Carvalho
- Partido: Movimento Democrático Brasileiro (MDB)
- Número: 150
- 1º suplente: Kelvin Faria, do Movimento Democrático Brasileiro (MDB)
- 2ª suplente: Ivanise, do Movimento Democrático Brasileiro (MDB)
Marcelo Aro
- Partido: Progressistas (PP)
- Número: 111
- 1ª suplente: Professora Marli, do Progressistas (PP)
- 2º suplente: Tileléo, do Progressistas (PP)
Marco Antônio Superman
- Partido: Partido Novo (NOVO)
- Número: 300
- 1º suplente: Diego Moreira, do Partido Novo (NOVO)
- 2º suplente: Bruno Lopes, do Partido Novo (NOVO)
Marília Campos
- Partido: Partido dos Trabalhadores (PT)
- Número: 131
- 1ª suplente: Luciana Costa, do Partido Socialista Brasileiro (PSB)
- 2º suplente: Laércio Cintra, do Partido Socialista Brasileiro (PSB)
Tião Pessoa
- Partido: Partido da Causa Operária (PCO)
- Número: 290
- 1ª suplente: Dalila de Almeida, do Partido da Causa Operária (PCO)
- 2º suplente: Fernando Lirio, do Partido da Causa Operária (PCO)
Tião Pessoa e seus dois suplentes aparecem com os registros indeferidos em prazo recursal ou com recurso. Isso significa que os pedidos de registro foram rejeitados, mas há recurso contra a decisão à espera de julgamento em instância superior.
Victória Mello Vic
- Partido: Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU)
- Número: 161
- 1ª suplente: Andrea Carla, do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU)
- 2º suplente: Israel Pinheiro, do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU)
Quem deixou a disputa?
Gustavo Galassi, do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), e Marcelo Heringer, do Partido Democrático Trabalhista (PDT), chegaram a constar como candidatos ao Senado por Minas Gerais, mas aparecem na base atualizada da Justiça Eleitoral com situação de renúncia. Os dois, no entanto, também constam na composição da chapa de Aécio Neves: Galassi como primeiro suplente e Heringer como segundo.
A relação do TSE registra ainda mudanças anteriores entre os suplentes de Aécio. Zelinho, inicialmente relacionado à primeira suplência, e Antônio Divino, à segunda, também aparecem com situação de renúncia.
Assim, dezesseis candidatos seguem na disputa pelas duas vagas de Minas Gerais no Senado: Aécio Neves, Ana Luiza do MLB, Arcanjo Pimenta, Áurea Carolina, Carlin Moura, Carlos Viana, Domingos Sávio, Fidélis Alcântara, Jordano Metalúrgico, Juíz Ramon Moreira, Manoel Carvalho, Marcelo Aro, Marco Antônio Superman, Marília Campos, Tião Pessoa e Victória Mello Vic. A relação está de acordo com os dados do TSE.