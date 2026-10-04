Eleições 2026: o número de cada candidato ao governo do Rio Grande do Sul
Sete candidatos estão na disputa pelo Palácio Piratini; veja os nomes, partidos, números e vices
Sete candidatos estão na disputa do governo do Rio Grande do Sul nas eleições de 2026: Cesar Pontes, Gabriel Souza, Juliana Brizola, Marcelo Maranata, Priscila Voigt, Rejane de Oliveira e Zucco. O primeiro turno será realizado neste domingo, 4 de outubro.
Seis estão com o registro deferido. Cesar Pontes, do Partido da Causa Operária (PCO), teve a candidatura indeferida, mas recorre da decisão e permanece na relação enquanto o processo não tiver uma definição definitiva.
Quais são os candidatos ao governo do Rio Grande do Sul e seus números?
Cesar Pontes
- Partido: Partido da Causa Operária (PCO)
- Número: 29
- Vice: Tiago Nilo, do Partido da Causa Operária (PCO)
Cesar Pontes e Tiago Nilo aparecem na base da Justiça Eleitoral com os registros indeferidos em prazo recursal ou com recurso. Isso significa que os pedidos foram rejeitados, mas há recurso pendente de julgamento em instância superior.
Gabriel Souza
- Partido: Movimento Democrático Brasileiro (MDB)
- Número: 15
- Vice: Ernani Polo, do Partido Social Democrático (PSD)
Juliana Brizola
- Partido: Partido Democrático Trabalhista (PDT)
- Número: 12
- Vice: Edegar Pretto, do Partido dos Trabalhadores (PT)
Marcelo Maranata
- Partido: Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB)
- Número: 45
- Vice: Claudio Diaz, do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB)
Priscila Voigt
- Partido: Unidade Popular (UP)
- Número: 80
- Vice: Naf Nascimento, da Unidade Popular (UP)
Rejane de Oliveira
- Partido: Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU)
- Número: 16
- Vice: Adão Lima, do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU)
Zucco
- Partido: Partido Liberal (PL)
- Número: 22
- Vice: Silvana Covatti, do Progressistas (PP)
Qual é a situação da candidatura de Cesar Pontes?
Cesar Pontes, do PCO, está com a situação “indeferido em prazo recursal ou com recurso”. O candidato a vice, Tiago Nilo, está na mesma condição. O pedido de registro foi negado, mas a decisão é alvo de recurso e ainda aguarda julgamento em instância superior.