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Política

Eleições 2026: o número de cada candidato ao governo do Rio Grande do Sul

Sete candidatos estão na disputa pelo Palácio Piratini; veja os nomes, partidos, números e vices

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 out 2026, 06h55
FLORIANOPOLIS, BRAZIL - SEPTEMBER 22: Electoral authoritie tests an electronic voting machine during a sealing operation before being used in the first round of the upcoming Brazilian presidential elections at the Regional Electoral Court of Florianopolis on September 22, 2022 in Florianopolis, Brazil. (Photo by Heuler Andrey/Getty Images)
Demonstração da Urna Eletrônica (Heuler Andrey/Getty Images)
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Eleições 2026: o número de cada candidato ao governo do Rio Grande do Sul Priorize VEJA no Google

Sete candidatos estão na disputa do governo do Rio Grande do Sul nas eleições de 2026: Cesar Pontes, Gabriel Souza, Juliana Brizola, Marcelo Maranata, Priscila Voigt, Rejane de Oliveira e Zucco. O primeiro turno será realizado neste domingo, 4 de outubro. 

Seis estão com o registro deferido. Cesar Pontes, do Partido da Causa Operária (PCO), teve a candidatura indeferida, mas recorre da decisão e permanece na relação enquanto o processo não tiver uma definição definitiva.

Quais são os candidatos ao governo do Rio Grande do Sul e seus números?

Cesar Pontes

  • Partido: Partido da Causa Operária (PCO)
  • Número: 29
  • Vice: Tiago Nilo, do Partido da Causa Operária (PCO)

Cesar Pontes e Tiago Nilo aparecem na base da Justiça Eleitoral com os registros indeferidos em prazo recursal ou com recurso. Isso significa que os pedidos foram rejeitados, mas há recurso pendente de julgamento em instância superior.

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Gabriel Souza

  • Partido: Movimento Democrático Brasileiro (MDB)
  • Número: 15
  • Vice: Ernani Polo, do Partido Social Democrático (PSD)

Juliana Brizola

  • Partido: Partido Democrático Trabalhista (PDT)
  • Número: 12
  • Vice: Edegar Pretto, do Partido dos Trabalhadores (PT)

Marcelo Maranata

  • Partido: Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB)
  • Número: 45
  • Vice: Claudio Diaz, do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB)
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Priscila Voigt

  • Partido: Unidade Popular (UP)
  • Número: 80
  • Vice: Naf Nascimento, da Unidade Popular (UP)

Rejane de Oliveira

  • Partido: Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU)
  • Número: 16
  • Vice: Adão Lima, do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU)

Zucco

  • Partido: Partido Liberal (PL)
  • Número: 22
  • Vice: Silvana Covatti, do Progressistas (PP)

  • Como mudou o patrimônio dos deputados mais votados de 2022

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Qual é a situação da candidatura de Cesar Pontes?

Cesar Pontes, do PCO, está com a situação “indeferido em prazo recursal ou com recurso”. O candidato a vice, Tiago Nilo, está na mesma condição. O pedido de registro foi negado, mas a decisão é alvo de recurso e ainda aguarda julgamento em instância superior.

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