🗳️ Fique por dentro das eleições, pesquisas e análises com Veja Digital por apenas R$ 1,99/mês. Assine agora!
Política

Eleições 2026: o número de cada candidato ao governo do Rio de Janeiro

Nove candidaturas aparecem na disputa pelo Palácio Guanabara

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 out 2026, 06h20
Os candidatos Douglas Ruas (PL), Eduardo Paes (PSD), William Siri (PSOL), André Marinho (NOVO) e Garotinho (Republicanos) no estúdio da TV Globo para participar do debate entre candidatos ao governo do Rio de Janeiro.
Os candidatos Douglas Ruas (PL), Eduardo Paes (PSD), William Siri (PSOL), André Marinho (Novo) e Garotinho (Republicanos) no estúdio da TV Globo antes do debate entre candidatos ao governo do Rio de Janeiro.  (Manoella Mello/TV Globo)
Continua após publicidade
Eleições 2026: o número de cada candidato ao governo do Rio de Janeiro Priorize VEJA no Google

Nove candidatos aparecem na relação da Justiça Eleitoral para a disputa pelo governo do Rio de Janeiro nas eleições de 2026: André Marinho, Coronel Busnello, Cyro Garcia, Douglas Ruas, Eduardo Paes, Garotinho, Juliete, Luan Monteiro e William Siri. Garotinho, do Republicanos, concorre com o número 10, mas seu registro aparece como indeferido em prazo recursal ou com recurso. Uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), porém, permite que ele siga em campanha e participe da eleição enquanto não houver julgamento definitivo sobre a candidatura.

Siga

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Quais são os candidatos ao governo do Rio de Janeiro e seus números?

André Marinho

  • Partido: Partido Novo (NOVO)
  • Número: 30
  • Vice: Tenente Coronel Erigreyce, do Partido Novo (NOVO)

Coronel Busnello

  • Partido: Partido Missão (MISSÃO)
  • Número: 14
  • Vice: Rafa Luz, do Partido Missão (MISSÃO)

Cyro Garcia

  • Partido: Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU)
  • Número: 16
  • Vice: Perciliana, do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU)

Douglas Ruas

  • Partido: Partido Liberal (PL)
  • Número: 22
  • Vice: Fernanda Louback, do Partido Liberal (PL)

Eduardo Paes

  • Partido: Partido Social Democrático (PSD)
  • Número: 55
  • Vice: Jane Reis, do Movimento Democrático Brasileiro (MDB)

Garotinho

  • Partido: Republicanos (REPUBLICANOS)
  • Número: 10
  • Vice: André Monteiro, do Democrata (DEMOCRATA)

Juliete

  • Partido: Unidade Popular (UP)
  • Número: 80
  • Vice: Bia Martins, da Unidade Popular (UP)

Luan Monteiro

  • Partido: Partido da Causa Operária (PCO)
  • Número: 29
  • Vice: Caetano Albuquerque, do Partido da Causa Operária (PCO)

William Siri

  • Partido: Partido Socialismo e Liberdade (PSOL)
  • Número: 50
  • Vice: Juliana Carvalho, do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL)
Publicidade
TAGS:
Eleições 2026
Rio de Janeiro
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA ELEIÇÕES - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA ELEIÇÕES

Assine a revista OFERTA ELEIÇÕES - A partir de R$ 1,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 2,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Multidão de pessoas em protesto na rua, com prédios e árvores ao fundo. À esquerda, texto branco UM PAÍS SE FORTALECE COM INFORMAÇÃO em fundo preto. À direita, texto Jornalismo de qualidade para entender o Brasil, o mundo e tomar decisões mais conscientes. e a palavra veja em vermelho, junto a várias capas da revista Veja em perspectivaMultidão de pessoas de costas, com braços levantados, em uma rua urbana com prédios altos e árvores. À direita, várias capas da revista Veja com diferentes manchetes e imagens.
OFERTA ESPECIAL ELEIÇÕES

Digital Eleições

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês*
ECONOMIZE R$ 325 - 45% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
ou
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).