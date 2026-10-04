Eleições 2026: o número de cada candidato ao governo do Rio de Janeiro
Nove candidaturas aparecem na disputa pelo Palácio Guanabara
Nove candidatos aparecem na relação da Justiça Eleitoral para a disputa pelo governo do Rio de Janeiro nas eleições de 2026: André Marinho, Coronel Busnello, Cyro Garcia, Douglas Ruas, Eduardo Paes, Garotinho, Juliete, Luan Monteiro e William Siri. Garotinho, do Republicanos, concorre com o número 10, mas seu registro aparece como indeferido em prazo recursal ou com recurso. Uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), porém, permite que ele siga em campanha e participe da eleição enquanto não houver julgamento definitivo sobre a candidatura.
Quais são os candidatos ao governo do Rio de Janeiro e seus números?
André Marinho
- Partido: Partido Novo (NOVO)
- Número: 30
- Vice: Tenente Coronel Erigreyce, do Partido Novo (NOVO)
Coronel Busnello
- Partido: Partido Missão (MISSÃO)
- Número: 14
- Vice: Rafa Luz, do Partido Missão (MISSÃO)
Cyro Garcia
- Partido: Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU)
- Número: 16
- Vice: Perciliana, do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU)
Douglas Ruas
- Partido: Partido Liberal (PL)
- Número: 22
- Vice: Fernanda Louback, do Partido Liberal (PL)
Eduardo Paes
- Partido: Partido Social Democrático (PSD)
- Número: 55
- Vice: Jane Reis, do Movimento Democrático Brasileiro (MDB)
Garotinho
- Partido: Republicanos (REPUBLICANOS)
- Número: 10
- Vice: André Monteiro, do Democrata (DEMOCRATA)
Juliete
- Partido: Unidade Popular (UP)
- Número: 80
- Vice: Bia Martins, da Unidade Popular (UP)
Luan Monteiro
- Partido: Partido da Causa Operária (PCO)
- Número: 29
- Vice: Caetano Albuquerque, do Partido da Causa Operária (PCO)
William Siri
- Partido: Partido Socialismo e Liberdade (PSOL)
- Número: 50
- Vice: Juliana Carvalho, do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL)