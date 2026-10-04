Eleições 2026: o número de cada candidato ao governo do Paraná
Oito candidaturas estão na disputa pelo Palácio Iguaçu; veja os nomes, partidos, números e vices
Oito candidatos estão concorrendo ao governo do Paraná nas eleições de 2026: Adriano Funileiro, Doutor Alexandre Salomão, Luiz França, Requião Filho, Samuel de Mattos, Sandro Alex, Sergio Moro e Tayná Miessa.
Adriano Funileiro, do Partido da Causa Operária (PCO), aparece na base da Justiça Eleitoral com o registro indeferido em prazo recursal ou com recurso, mas segue concorrendo enquanto a situação não é definida de forma definitiva.
Quais são os candidatos ao governo do Paraná e seus números?
Adriano Funileiro
- Partido: Partido da Causa Operária (PCO)
- Número: 29
- Vice: Zé Carlos, do Partido da Causa Operária (PCO)
Doutor Alexandre Salomão
- Partido: Mobilização Nacional (MOBILIZA)
- Número: 33
- Vice: Daiana Criminacio, do Mobilização Nacional (MOBILIZA)
Luiz França
- Partido: Partido Missão (MISSÃO)
- Número: 14
- Vice: João Adolfo, do Partido Missão (MISSÃO)
Requião Filho
- Partido: Partido Democrático Trabalhista (PDT)
- Número: 12
- Vice: Michele Caputo, do Solidariedade (SOLIDARIEDADE)
Samuel de Mattos
- Partido: Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU)
- Número: 16
- Vice: Helena Figueiredo, do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU)
Sandro Alex
- Partido: Partido Social Democrático (PSD)
- Número: 55
- Vice: Rafael Greca, do Movimento Democrático Brasileiro (MDB)
Sergio Moro
- Partido: Partido Liberal (PL)
- Número: 22
- Vice: Edson Vasconcelos, do Partido Liberal (PL)
Tayná Miessa
- Partido: Unidade Popular (UP)
- Número: 80
- Vice: Willian Araki, da Unidade Popular (UP)
Qual é a situação da candidatura de Adriano Funileiro?
O candidato Adriano Funileiro, do PCO, aparece na base da Justiça Eleitoral com o número 29 e segue na disputa pelo governo do Paraná. O registro da candidatura foi indeferido, mas há recurso pendente, o que mantém seu nome entre os concorrentes enquanto a decisão não se torna definitiva.
Assim, oito candidatos concorrem ao governo do Paraná: Adriano Funileiro, Doutor Alexandre Salomão, Luiz França, Requião Filho, Samuel de Mattos, Sandro Alex, Sergio Moro e Tayná Miessa.