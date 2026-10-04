Eleições 2026: o número de cada candidato ao governo do Paraná

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Oito candidatos estão na corrida pelo governo do Paraná nas eleições de 2026. Conheça os nomes, seus respectivos partidos e números, além da situação particular de Adriano Funileiro, que, apesar do registro indeferido, continua na disputa com recurso pendente. Um guia rápido para entender o cenário eleitoral do estado.

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Oito candidatos estão concorrendo ao governo do Paraná nas eleições de 2026: Adriano Funileiro, Doutor Alexandre Salomão, Luiz França, Requião Filho, Samuel de Mattos, Sandro Alex, Sergio Moro e Tayná Miessa.

Adriano Funileiro, do Partido da Causa Operária (PCO), aparece na base da Justiça Eleitoral com o registro indeferido em prazo recursal ou com recurso, mas segue concorrendo enquanto a situação não é definida de forma definitiva.

Quais são os candidatos ao governo do Paraná e seus números?

Adriano Funileiro

Partido: Partido da Causa Operária (PCO)

Número: 29

Vice: Zé Carlos, do Partido da Causa Operária (PCO)

Doutor Alexandre Salomão

Partido: Mobilização Nacional (MOBILIZA)

Número: 33

Vice: Daiana Criminacio, do Mobilização Nacional (MOBILIZA)

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Luiz França

Partido: Partido Missão (MISSÃO)

Número: 14

Vice: João Adolfo, do Partido Missão (MISSÃO)

Requião Filho

Partido: Partido Democrático Trabalhista (PDT)

Número: 12

Vice: Michele Caputo, do Solidariedade (SOLIDARIEDADE)

Samuel de Mattos

Partido: Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU)

Número: 16

Vice: Helena Figueiredo, do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU)

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Sandro Alex

Partido: Partido Social Democrático (PSD)

Número: 55

Vice: Rafael Greca, do Movimento Democrático Brasileiro (MDB)

Sergio Moro

Partido: Partido Liberal (PL)

Número: 22

Vice: Edson Vasconcelos, do Partido Liberal (PL)

Tayná Miessa

Partido: Unidade Popular (UP)

Número: 80

Vice: Willian Araki, da Unidade Popular (UP)

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Qual é a situação da candidatura de Adriano Funileiro?

O candidato Adriano Funileiro, do PCO, aparece na base da Justiça Eleitoral com o número 29 e segue na disputa pelo governo do Paraná. O registro da candidatura foi indeferido, mas há recurso pendente, o que mantém seu nome entre os concorrentes enquanto a decisão não se torna definitiva.

Assim, oito candidatos concorrem ao governo do Paraná: Adriano Funileiro, Doutor Alexandre Salomão, Luiz França, Requião Filho, Samuel de Mattos, Sandro Alex, Sergio Moro e Tayná Miessa.