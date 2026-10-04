Eleições 2026: o número de cada candidato ao governo de São Paulo
Seis candidaturas estão na disputa pelo Palácio dos Bandeirantes
Seis candidaturas seguem na disputa pelo governo de São Paulo nas eleições de 2026. A relação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) reúne Carlos Machado, Fernando Haddad, Izadora Dias, Tarcísio de Freitas, Vera Lúcia e Vivian Mendes. Uma sétima candidatura, de Policial Edjane, foi indeferida pela Justiça Eleitoral.
O número do candidato a governador tem dois dígitos e é o mesmo usado para identificar a legenda da candidatura na urna. Abaixo, veja os concorrentes em ordem alfabética, com partido, número e candidato a vice-governador.
Quais são os candidatos ao governo de São Paulo e seus números?
Carlos Machado
- Partido: Partido Comunista Brasileiro (PCB)
- Número: 21
- Vice: Felipe Queiroz, do Partido Comunista Brasileiro (PCB)
Fernando Haddad
- Partido: Partido dos Trabalhadores (PT)
- Número: 13
- Vice: Márcio França, do Partido Socialista Brasileiro (PSB)
Izadora Dias
- Partido: Partido da Causa Operária (PCO)
- Número: 29
- Vice: Nivaldo Orlandi, do Partido da Causa Operária (PCO)
Tarcísio de Freitas
- Partido: Republicanos (REPUBLICANOS)
- Número: 10
- Vice: Felicio Ramuth, do Movimento Democrático Brasileiro (MDB)
Vera Lúcia
- Partido: Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU)
- Número: 16
- Vice: Fabio Bosco, do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU)
Vivian Mendes
- Partido: Unidade Popular (UP)
- Número: 80
- Vice: Cris Damasio, da Unidade Popular (UP)