Eleições 2026: o número de cada candidato ao governo de Minas Gerais
Onze candidaturas estão na disputa pelo Palácio Tiradentes; veja os nomes, partidos, números e vices
Onze candidatos concorrem ao governo de Minas Gerais nas eleições de 2026: Alexandre Kalil, Ben Mendes, Cleitinho Azevedo, Flávio Roscoe, Gabriel, Indira Xavier, Mateus Simões, Patrus Ananias, Professor Túlio Lopes e Rafael Duda.
Henrique Áreas também está concorrendo, mas está com o registro indeferido em prazo recursal ou com recurso.
Quais são os candidatos ao governo de Minas Gerais e seus números?
Alexandre Kalil
- Partido: Partido Democrático Trabalhista (PDT)
- Número: 12
- Vice: Carlos Mosconi, do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB)
Ben Mendes
- Partido: Partido Missão (MISSÃO)
- Número: 14
- Vice: Cabo David Souza, do Partido Missão (MISSÃO)
Cleitinho Azevedo
- Partido: Republicanos (REPUBLICANOS)
- Número: 10
- Vice: Falcão, do Republicanos (REPUBLICANOS)
Flávio Roscoe
- Partido: Partido Liberal (PL)
- Número: 22
- Vice: Ellen Miziara, do Partido Liberal (PL)
Gabriel
- Partido: Movimento Democrático Brasileiro (MDB)
- Número: 15
- Vice: Maria Helena, do Movimento Democrático Brasileiro (MDB)
Indira Xavier
- Partido: Unidade Popular (UP)
- Número: 80
- Vice: Renato Campos, da Unidade Popular (UP)
Mateus Simões
- Partido: Partido Social Democrático (PSD)
- Número: 55
- Vice: Danilo de Castro, do União Brasil (UNIÃO)
Patrus Ananias
- Partido: Partido dos Trabalhadores (PT)
- Número: 13
- Vice: Jarbas Soares, do Partido Socialista Brasileiro (PSB)
Professor Túlio Lopes
- Partido: Partido Comunista Brasileiro (PCB)
- Número: 21
- Vice: Warlen Nunes, do Partido Comunista Brasileiro (PCB)
Rafael Duda
- Partido: Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU)
- Número: 16
- Vice: Prof. Diana de Cássia, do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU)
O que aconteceu com a candidatura de Henrique Áreas?
Henrique Áreas, do Partido da Causa Operária (PCO) teve o pedido de registro indeferido e está em prazo recursal ou com recurso. Estevão Gomes, candidato a vice na chapa e também filiado ao PCO, encontra-se na mesma situação. Segundo a classificação da Justiça Eleitoral, o registro foi rejeitado, mas há recurso contra a decisão aguardando análise de instância superior.