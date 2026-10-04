Eleições 2026: o número de cada candidato ao governo de Minas Gerais

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Saiba quem são os onze candidatos que disputam o governo de Minas Gerais nas eleições de 2026. Acompanhe a lista completa com partidos, números e vices de cada um dos concorrentes, além da situação de Henrique Áreas. Prepare-se para conhecer os nomes que prometem agitar a corrida eleitoral no estado.

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Onze candidatos concorrem ao governo de Minas Gerais nas eleições de 2026: Alexandre Kalil, Ben Mendes, Cleitinho Azevedo, Flávio Roscoe, Gabriel, Indira Xavier, Mateus Simões, Patrus Ananias, Professor Túlio Lopes e Rafael Duda.

Henrique Áreas também está concorrendo, mas está com o registro indeferido em prazo recursal ou com recurso.

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Quais são os candidatos ao governo de Minas Gerais e seus números?

Alexandre Kalil

Partido: Partido Democrático Trabalhista (PDT)

Número: 12

Vice: Carlos Mosconi, do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB)

Ben Mendes

Partido: Partido Missão (MISSÃO)

Número: 14

Vice: Cabo David Souza, do Partido Missão (MISSÃO)

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Cleitinho Azevedo

Partido: Republicanos (REPUBLICANOS)

Número: 10

Vice: Falcão, do Republicanos (REPUBLICANOS)

Flávio Roscoe

Partido: Partido Liberal (PL)

Número: 22

Vice: Ellen Miziara, do Partido Liberal (PL)

Gabriel

Partido: Movimento Democrático Brasileiro (MDB)

Número: 15

Vice: Maria Helena, do Movimento Democrático Brasileiro (MDB)

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Indira Xavier

Partido: Unidade Popular (UP)

Número: 80

Vice: Renato Campos, da Unidade Popular (UP)

Mateus Simões

Partido: Partido Social Democrático (PSD)

Número: 55

Vice: Danilo de Castro, do União Brasil (UNIÃO)

Patrus Ananias

Partido: Partido dos Trabalhadores (PT)

Número: 13

Vice: Jarbas Soares, do Partido Socialista Brasileiro (PSB)

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Professor Túlio Lopes

Partido: Partido Comunista Brasileiro (PCB)

Número: 21

Vice: Warlen Nunes, do Partido Comunista Brasileiro (PCB)

Rafael Duda

Partido: Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU)

Número: 16

Vice: Prof. Diana de Cássia, do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU)

O que aconteceu com a candidatura de Henrique Áreas?

Henrique Áreas, do Partido da Causa Operária (PCO) teve o pedido de registro indeferido e está em prazo recursal ou com recurso. Estevão Gomes, candidato a vice na chapa e também filiado ao PCO, encontra-se na mesma situação. Segundo a classificação da Justiça Eleitoral, o registro foi rejeitado, mas há recurso contra a decisão aguardando análise de instância superior.