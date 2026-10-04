Eleições 2026: o número de cada candidato ao governo da Bahia
Seis candidaturas estão deferidas na disputa pelo Palácio de Ondina; veja os nomes, partidos, números e vices
Seis candidatos estão com o registro deferido pela Justiça Eleitoral para disputar o governo da Bahia nas eleições de 2026: ACM Neto, Ariel Capistrano, Aroldo Felix, Jerônimo Rodrigues, Maria Bona e Ronaldo Mansur.
Quais são os candidatos ao governo da Bahia e seus números?
ACM Neto
- Partido: União Brasil (UNIÃO)
- Número: 44
- Vice: Zé Cocá, do Progressistas (PP)
Ariel Capistrano
- Partido: Democracia Cristã (DC)
- Número: 27
- Vice: Zé Augusto, do Democracia Cristã (DC)
Aroldo Felix
- Partido: Unidade Popular (UP)
- Número: 80
- Vice: Marilia do MLB, da Unidade Popular (UP)
Jerônimo Rodrigues
- Partido: Partido dos Trabalhadores (PT)
- Número: 13
- Vice: Geraldo Júnior, do Movimento Democrático Brasileiro (MDB)
Maria Bona
- Partido: Partido da Causa Operária (PCO)
- Número: 29
- Vice: Zé Ricardo, do Partido da Causa Operária (PCO)
Ronaldo Mansur
- Partido: Partido Socialismo e Liberdade (PSOL)
- Número: 50
- Vice: Prof. Meire Reis, do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL)
O que aconteceu com a candidatura de Estêvão?
Estêvão, do Democracia Cristã (DC), aparece na base da Justiça Eleitoral com o número 27, o mesmo da legenda, mas teve o pedido de registro indeferido. Neuzimar Camacam, que consta como candidata a vice vinculada à candidatura, também teve o registro negado.
Portanto, seis candidaturas ao governo da Bahia estão com registro deferido: ACM Neto, Ariel Capistrano, Aroldo Felix, Jerônimo Rodrigues, Maria Bona e Ronaldo Mansur. Os dados são do Portal de Dados Abertos do TSE.