Eleições 2026: o número de cada candidato ao governo da Bahia

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Seis candidatos estão com o registro deferido para disputar o governo da Bahia em 2026. Conheça os perfis de ACM Neto, Ariel Capistrano, Aroldo Felix, Jerônimo Rodrigues, Maria Bona e Ronaldo Mansur. Acompanhe os detalhes sobre partidos, números e vices de cada um, além de uma candidatura que foi indeferida pela Justiça Eleitoral.

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Seis candidatos estão com o registro deferido pela Justiça Eleitoral para disputar o governo da Bahia nas eleições de 2026: ACM Neto, Ariel Capistrano, Aroldo Felix, Jerônimo Rodrigues, Maria Bona e Ronaldo Mansur.

Quais são os candidatos ao governo da Bahia e seus números?

ACM Neto

Partido: União Brasil (UNIÃO)



Número: 44



Vice: Zé Cocá, do Progressistas (PP)

Ariel Capistrano

Partido: Democracia Cristã (DC)



Número: 27



Vice: Zé Augusto, do Democracia Cristã (DC)

Aroldo Felix

Partido: Unidade Popular (UP)



Número: 80



Vice: Marilia do MLB, da Unidade Popular (UP)

Jerônimo Rodrigues

Partido: Partido dos Trabalhadores (PT)



Número: 13



Vice: Geraldo Júnior, do Movimento Democrático Brasileiro (MDB)

Maria Bona

Partido: Partido da Causa Operária (PCO)



Número: 29



Vice: Zé Ricardo, do Partido da Causa Operária (PCO)

Ronaldo Mansur

Partido: Partido Socialismo e Liberdade (PSOL)



Número: 50



Vice: Prof. Meire Reis, do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL)

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O que aconteceu com a candidatura de Estêvão?

Estêvão, do Democracia Cristã (DC), aparece na base da Justiça Eleitoral com o número 27, o mesmo da legenda, mas teve o pedido de registro indeferido. Neuzimar Camacam, que consta como candidata a vice vinculada à candidatura, também teve o registro negado.

Portanto, seis candidaturas ao governo da Bahia estão com registro deferido: ACM Neto, Ariel Capistrano, Aroldo Felix, Jerônimo Rodrigues, Maria Bona e Ronaldo Mansur. Os dados são do Portal de Dados Abertos do TSE.