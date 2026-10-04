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Política

Eleições 2026: o número de cada candidato ao governo da Bahia

Seis candidaturas estão deferidas na disputa pelo Palácio de Ondina; veja os nomes, partidos, números e vices

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 out 2026, 06h30
FLORIANOPOLIS, BRAZIL - SEPTEMBER 22: Electoral authoritie tests an electronic voting machine during a sealing operation before being used in the first round of the upcoming Brazilian presidential elections at the Regional Electoral Court of Florianopolis on September 22, 2022 in Florianopolis, Brazil. (Photo by Heuler Andrey/Getty Images)
Demonstração da Urna Eletrônica (Heuler Andrey/Getty Images)
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Eleições 2026: o número de cada candidato ao governo da Bahia Priorize VEJA no Google

Seis candidatos estão com o registro deferido pela Justiça Eleitoral para disputar o governo da Bahia nas eleições de 2026: ACM Neto, Ariel Capistrano, Aroldo Felix, Jerônimo Rodrigues, Maria Bona e Ronaldo Mansur.

Quais são os candidatos ao governo da Bahia e seus números?

ACM Neto

  • Partido: União Brasil (UNIÃO)
  • Número: 44
  • Vice: Zé Cocá, do Progressistas (PP)

Ariel Capistrano

  • Partido: Democracia Cristã (DC)
  • Número: 27
  • Vice: Zé Augusto, do Democracia Cristã (DC)

Aroldo Felix

  • Partido: Unidade Popular (UP)
  • Número: 80
  • Vice: Marilia do MLB, da Unidade Popular (UP)

Jerônimo Rodrigues

  • Partido: Partido dos Trabalhadores (PT)
  • Número: 13
  • Vice: Geraldo Júnior, do Movimento Democrático Brasileiro (MDB)

Maria Bona

  • Partido: Partido da Causa Operária (PCO)
  • Número: 29
  • Vice: Zé Ricardo, do Partido da Causa Operária (PCO)

Ronaldo Mansur

  • Partido: Partido Socialismo e Liberdade (PSOL)
  • Número: 50
  • Vice: Prof. Meire Reis, do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL)

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O que aconteceu com a candidatura de Estêvão?

Estêvão, do Democracia Cristã (DC), aparece na base da Justiça Eleitoral com o número 27, o mesmo da legenda, mas teve o pedido de registro indeferido. Neuzimar Camacam, que consta como candidata a vice vinculada à candidatura, também teve o registro negado.

Portanto, seis candidaturas ao governo da Bahia estão com registro deferido: ACM Neto, Ariel Capistrano, Aroldo Felix, Jerônimo Rodrigues, Maria Bona e Ronaldo Mansur. Os dados são do Portal de Dados Abertos do TSE.

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Eleições 2026
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