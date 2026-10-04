Eleições 2026: o número de cada candidato à Presidência da República
TSE reúne treze candidaturas na disputa pelo Palácio do Planalto
A disputa pela Presidência da República nas eleições de 2026 tem 13 candidatos relacionados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A lista oficial reúne os nomes que estarão na urna eletrônica, os respectivos números e partidos.
Entre eles está Leonardo Avalanche, do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB), que passou a encabeçar a chapa da legenda após o indeferimento da candidatura de Pablo Marçal. Avalanche tem Silvia Hellen como candidata a vice.
Quais são os candidatos, seus números e seus vices?
Clariana Barão
- Partido: Democracia Cristã (DC)
- Número: 27
- Vice: Fabiana Torquato
Edmilson Costa
- Partido: Partido Comunista Brasileiro (PCB)
- Número: 21
- Vice: Cleusa Santos
Escritor Augusto Cury
- Partido: Avante (AVANTE)
- Número: 70
- Vice: Júlio Delgado
Flávio Bolsonaro
- Partido: Partido Liberal (PL)
- Número: 22
- Vice: Alfredo Gaspar
Hertz Dias
- Partido: Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU)
- Número: 16
- Vice: Vanessa Portugal
Leonardo Avalanche
- Partido: Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB)
- Número: 28
- Vice: Silvia Hellen
Lula
- Partido: Partido dos Trabalhadores (PT)
- Número: 13
- Vice: Geraldo Alckmin
Renan Santos
- Partido: Partido Missão (MISSÃO)
- Número: 14
- Vice: Aroldo Medina
Ronaldo Caiado
- Partido: Partido Social Democrático (PSD)
- Número: 55
- Vice: Gilberto Kassab
Rui Costa Pimenta
- Partido: Partido da Causa Operária (PCO)
- Número: 29
- Vice: Antônio Carlos
Samara
- Partido: Unidade Popular (UP)
- Número: 80
- Vice: Raquel Brício
Veterinário Wilson Grassi
- Partido: Democrata (DEMOCRATA)
- Número: 35
- Vice: Suêd Haidar
Zema
- Partido: Partido Novo (NOVO)
- Número: 30
- Vice: Eduardo Girão