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Política

Eleições 2026: o número de cada candidato à Presidência da República

TSE reúne treze candidaturas na disputa pelo Palácio do Planalto

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 out 2026, 06h00
Seis homens, políticos brasileiros, em close-up, falando em microfones. Da esquerda para a direita: Lula de chapéu de palha e camisa vermelha, Bolsonaro de camisa branca e blazer azul, um homem de óculos e camisa azul, um homem de cabelo grisalho e camisa branca, um homem de óculos e gravata listrada, e um homem de barba rala e camisa preta com um broche amarelo
Da esquerda para a direita: Lula, Flávio Bolsonaro, Augusto Cury, Ronaldo Caiado, Romeu Zema e Renan Santos (Reprodução/.)
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Eleições 2026: o número de cada candidato à Presidência da República Priorize VEJA no Google

A disputa pela Presidência da República nas eleições de 2026 tem 13 candidatos relacionados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A lista oficial reúne os nomes que estarão na urna eletrônica, os respectivos números e partidos.

Entre eles está Leonardo Avalanche, do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB), que passou a encabeçar a chapa da legenda após o indeferimento da candidatura de Pablo Marçal. Avalanche tem Silvia Hellen como candidata a vice.

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Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Quais são os candidatos, seus números e seus vices?

Clariana Barão

  • Partido: Democracia Cristã (DC)
  • Número: 27
  • Vice: Fabiana Torquato

Edmilson Costa

  • Partido: Partido Comunista Brasileiro (PCB)
  • Número: 21
  • Vice: Cleusa Santos

Escritor Augusto Cury

  • Partido: Avante (AVANTE)
  • Número: 70
  • Vice: Júlio Delgado

Flávio Bolsonaro

  • Partido: Partido Liberal (PL)
  • Número: 22
  • Vice: Alfredo Gaspar

Hertz Dias

  • Partido: Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU)
  • Número: 16
  • Vice: Vanessa Portugal

Leonardo Avalanche

  • Partido: Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB)
  • Número: 28
  • Vice: Silvia Hellen

Lula

  • Partido: Partido dos Trabalhadores (PT)
  • Número: 13
  • Vice: Geraldo Alckmin

Renan Santos

  • Partido: Partido Missão (MISSÃO)
  • Número: 14
  • Vice: Aroldo Medina

Ronaldo Caiado

  • Partido: Partido Social Democrático (PSD)
  • Número: 55
  • Vice: Gilberto Kassab

Rui Costa Pimenta

  • Partido: Partido da Causa Operária (PCO)
  • Número: 29
  • Vice: Antônio Carlos

Samara

  • Partido: Unidade Popular (UP)
  • Número: 80
  • Vice: Raquel Brício

Veterinário Wilson Grassi

  • Partido: Democrata (DEMOCRATA)
  • Número: 35
  • Vice: Suêd Haidar

Zema

  • Partido: Partido Novo (NOVO)
  • Número: 30
  • Vice: Eduardo Girão
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Eleições 2026
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