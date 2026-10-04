Eleições 2026: O balanço das primeiras horas da operação de segurança no país

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O primeiro boletim do Relatório Operacional da Segurança das Eleições 2026 revela a mobilização de 321.701 profissionais em todo o país. Entre 6h e 9h, foram registradas 107 ocorrências ilícitas, incluindo 86 crimes eleitorais. A região Nordeste lidera em infrações. O relatório, consolidado pela Senasp, será atualizado.

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O primeiro boletim do Relatório Operacional da Segurança das Eleições 2026 aponta que 321.701 profissionais foram mobilizados em todo o país. O efetivo reúne agentes de forças estaduais, Polícia Federal, Tropa de Contingência, Polícia Rodoviária Federal e Força Nacional.

Entre 6h e 9h da manhã, o relatório contabilizou 107 ocorrências de atividades ilícitas, sendo 86 crimes eleitorais, quatro infrações comuns e um crime contra candidato. No período, também foram apreendidos 108.560 reais em espécie, 5.557 itens de propaganda irregular e 13 veículos. A região Nordeste lidera o número de ocorrências (58), seguida pelo Sul (23) e Norte (21).

Os dados do boletim são consolidados pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) e serão atualizados ao longo da votação.