Eleições 2026: conheça todos os candidatos ao Senado no Rio de Janeiro

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O Rio de Janeiro terá dezesseis candidatos disputando as duas vagas no Senado nas eleições de 2026. Este ano, dois terços das cadeiras da Casa serão renovados, e cada eleitor poderá votar em dois nomes. Conheça os perfis e a trajetória política dos principais postulantes a um mandato de oito anos.

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O Rio de Janeiro terá dezesseis candidatos ao Senado nas eleições de 2026. Como dois terços das 81 cadeiras da Casa serão renovados neste ano, cada eleitor poderá votar em dois nomes. Os dois mais votados no estado serão eleitos para mandatos de oito anos.

A disputa pelo Senado é decidida em turno único. Assim, independentemente da realização de segundo turno para presidente ou governador, as duas vagas do Rio de Janeiro serão definidas pela votação no dia 4 de outubro.

A disputa reúne André Monteiro (Democrata), Benedita da Silva (PT), Carlos Jordy (PL), Carlos Portinho (PL), Helio Secco (Missão), Luciano Mattos (PRTB), Luiz Eugênio (PCO), Marcelo Crivella (Republicanos), Marcos Dias (Podemos), Michelly Xavier (UP), Monica Benício (PSOL), Ó Clemente (Democrata), Paula Falcão (PSTU), Pedro Paulo (PSD), Vinícius Benevides (UP) e Waguinho (Republicanos).

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Quem é Benedita da Silva (PT)?

Deputada federal, Benedita da Silva possui uma das trajetórias políticas mais longas entre os candidatos. Já exerceu mandato de senadora, foi governadora do Rio de Janeiro e ocupou cargos no governo federal. Em 2026, tenta retornar ao Senado pelo PT.

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Quem é Carlos Jordy (PL)?

Deputado federal pelo Rio de Janeiro, Carlos Jordy iniciou a trajetória eleitoral como vereador de Niterói antes de chegar à Câmara dos Deputados. Em 2026, disputa pela primeira vez uma vaga no Senado.

Quem é Carlos Portinho (PL)?

Senador pelo Rio, Carlos Portinho tenta permanecer na Casa. Advogado, assumiu o mandato no Senado durante a legislatura iniciada em 2019 e chega à eleição de 2026 como um dos dois candidatos do PL às vagas em disputa.

Quem é Marcelo Crivella (Republicanos)?

Ex-prefeito do Rio, ex-ministro e ex-senador, Marcelo Crivella tenta voltar à Casa pelo Republicanos. Também exerceu mandato de deputado federal.

Quem é Monica Benício (PSOL)?

Arquiteta e vereadora do Rio de Janeiro, Monica Benício disputa o Senado pelo PSOL. Eleita para a Câmara Municipal, construiu sua atuação política em pautas ligadas a direitos humanos e políticas urbanas.

Quem é Pedro Paulo (PSD)?

Economista e deputado federal, Pedro Paulo foi secretário municipal no Rio e integra a chapa política do PSD no estado. Em 2026, concorre a uma das vagas no Senado.

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Quem é Waguinho (Republicanos)?

Wagner dos Santos Carneiro, conhecido como Waguinho, é advogado e concorre ao Senado pelo Republicanos. O partido apresenta dois candidatos no estado nesta eleição.

Quem é André Monteiro (Democrata)?

Luiz André de Moura Monteiro é militar reformado e candidato ao Senado pelo Democrata.

Quem é Helio Secco (Missão)?

Empresário, Helio Kinast Cruz Secco representa o Missão na corrida por uma das duas cadeiras do Rio no Senado.

Quem é Luciano Mattos (PRTB)?

Advogado, Luciano Oliveira Mattos de Souza é o candidato do PRTB ao Senado pelo Rio de Janeiro.

Quem é Luiz Eugênio (PCO)?

Aposentado, Luiz Eugenio Honorato representa o PCO na disputa pelo Senado fluminense.

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Quem é Marcos Dias (Podemos)?

Vereador, Marcos Dias Pereira concorre a uma cadeira no Senado pelo Podemos.

Quem é Michelly Xavier (UP)?

Advogada, Michelly Xavier de Souza é uma das duas candidaturas da Unidade Popular ao Senado pelo Rio de Janeiro.

Quem é Vinícius Benevides (UP)?

Trabalhador da construção civil, Vinícius Benevides dos Santos Conceição é o segundo candidato da UP às duas vagas em disputa.

Quem é Ó Clemente (Democrata)?

Servidor público civil aposentado, Clemente Sebastião de Almeida Campos, conhecido como Ó Clemente, integra a dupla de candidatos do Democrata ao Senado.

Quem é Paula Falcão (PSTU)?

Professora do ensino médio, Paula Andreia Almeida Falcão concorre ao Senado pelo PSTU.