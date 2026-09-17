Eleições 2026: conheça todos os candidatos ao Senado em São Paulo

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A eleição para o Senado em São Paulo em 2026 terá quinze candidatos disputando duas vagas. Diferente do pleito anterior, os eleitores escolherão dois nomes para mandatos de oito anos. Conheça a lista completa de parlamentares, ex-ministros e empresários que concorrem à Casa, sem segundo turno.

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São Paulo terá quinze candidatos na eleição para o Senado em 2026. Diferentemente da eleição de 2022, quando apenas uma cadeira de cada estado estava em disputa, neste ano serão renovados dois terços da Casa. Por isso, cada eleitor poderá escolher dois candidatos ao Senado.

Os dois candidatos mais votados serão eleitos para mandatos de oito anos. Não há segundo turno na disputa pelo Senado: a definição das duas vagas ocorre no dia 4 de outubro.

Entre os concorrentes estão parlamentares, ex-ministros, empresários, professores e nomes que já ocuparam postos no Executivo federal. A relação registrada reúne André do Prado (PL), Dra. Eliana Ferreira (PSTU), Ednelson Cesaretti (PCO), Geraldo Rufino (Podemos), Guilherme Derrite (PP), Guto Schiavetto (Missão), Maíra de Souza (UP), Márcio Alves (UP), Marina Silva (Rede), Petter Maahs (PCB), Ricardo Salles (Novo), Simone Tebet (PSB), Soninha Francine (Cidadania), Weller Gonçalves (PSTU) e William Teixeira (Agir).

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Quem é André do Prado (PL)?

Deputado estadual, André do Prado é um dos candidatos do PL ao Senado. O parlamentar construiu sua carreira política na Assembleia Legislativa paulista, da qual também foi presidente.

Quem é Dra. Eliana Ferreira (PSTU)?

Advogada, Eliana Lúcia Ferreira disputa o Senado pelo PSTU. O partido apresenta duas candidaturas no estado nesta eleição.

Quem é Ednelson Cesaretti (PCO)?

Professor do ensino médio, Ednelson Cesaretti é o candidato do PCO ao Senado por São Paulo.

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Quem é Geraldo Rufino (Podemos)?

Empresário, Geraldo Rufino concorre ao Senado pelo Podemos.

Quem é Guilherme Derrite (PP)?

Deputado federal e ex-secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite concorre a uma das duas vagas no Senado pelo PP.

Quem é Guto Schiavetto (Missão)?

Empresário, Ricardo Augusto Mangue Schiavetto, conhecido como Guto Schiavetto, representa o Missão na disputa pelo Senado paulista.

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Quem é Maíra de Souza (UP)?

Professora do ensino fundamental, Maíra Dias de Souza concorre pela Unidade Popular, que também apresenta dois nomes para as duas vagas disponíveis.

Quem é Márcio Alves (UP)?

Eletricista, Márcio Alves dos Santos forma com Maíra de Souza a dupla de candidatos da UP ao Senado paulista.

Quem é Marina Silva (Rede)?

Ex-senadora pelo Acre e ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva disputa desta vez uma cadeira no Senado por São Paulo. Ela também foi candidata à Presidência da República em três eleições anteriores e ocupou uma cadeira na Câmara dos Deputados.

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Quem é Petter Maahs (PCB)?

Servidor público municipal, Petter Maahs é o candidato do PCB a uma das vagas no Senado por São Paulo.

Quem é Ricardo Salles (Novo)?

Deputado federal por São Paulo e ex-ministro do Meio Ambiente entre 2019 e 2021, Ricardo Salles disputa uma das vagas pelo Novo.

Quem é Simone Tebet (PSB)?

Advogada e ex-senadora, Simone Tebet concorre ao Senado por São Paulo pelo PSB. Ela disputou a Presidência em 2022 e posteriormente foi ministra do Planejamento e Orçamento.

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Quem é Soninha Francine (Cidadania)?

Publicitária e ex-vereadora de São Paulo, Soninha Francine concorre pelo Cidadania. Ao longo da carreira política, também ocupou funções na administração municipal paulistana.

Quem é Weller Gonçalves (PSTU)?

Trabalhador metalúrgico, Weller Pereira Gonçalves é o segundo candidato do PSTU ao Senado por São Paulo.

Quem é William Teixeira (Agir)?

Profissional de relações públicas, William Teixeira de Oliveira disputa uma das vagas pelo Agir.