Eleições 2026: conheça todos os candidatos ao Senado em Minas Gerais

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Minas Gerais terá 16 candidatos ao Senado nas eleições de 2026, com cada eleitor podendo escolher dois nomes. Este guia essencial apresenta um breve perfil de cada concorrente, detalhando suas trajetórias profissionais e políticas, para ajudar você a conhecer melhor quem são e o que propõem para o futuro do estado.

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Minas Gerais tem 16 candidatos na disputa pelo Senado nas eleições de 2026. Como neste ano serão renovados dois terços do Senado, cada eleitor mineiro poderá escolher dois nomes na votação do dia 4 de outubro.

Quem é Aécio Neves (PSDB)?

Economista, Aécio Neves nasceu em Belo Horizonte e atualmente exerce mandato de deputado federal. Foi deputado federal entre 1987 e 2002, presidiu a Câmara dos Deputados entre 2001 e 2002, governou Minas Gerais de 2003 a 2010 e foi senador entre 2011 e 2019. Gustavo Galassi e Marcelo Heringer são seus suplentes.

Quem é Ana Luiza do MLB (UP)?

Ana Luiza Cardoso de Macedo, registrada como Ana Luiza do MLB, é auxiliar de laboratório e nasceu em Januária, em Minas Gerais. Ela não exerceu cargos anteriores. Sandro Alberto e Christino Almeida, ambos da UP, são seus suplentes.

Quem é Arcanjo Pimenta (MDB)?

Arcanjo Carlos Pimenta é industrial e advogado. Nascido em Belo Horizonte, ele não exerceu cargos anteriores. Sua chapa tem Placidino Stábile como primeiro suplente e Nena Marchese como segunda suplente.

Quem é Áurea Carolina (PSOL)?

Cientista política e educadora, Áurea Carolina de Freitas e Silva foi vereadora de Belo Horizonte entre 2017 e 2018 e deputada federal entre 2019 e 2023. Nascida em Tucuruí, no Pará, disputa o Senado pelo PSOL. Raquell Guimarães, da Rede, e Felipe Fonseca, do PSOL, são os suplentes.

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Quem é Carlin Moura (Avante)?

Advogado e jornalista, Carlos Magno de Moura Soares, o Carlin Moura, já foi vereador de Contagem, deputado estadual e prefeito do município entre 2013 e 2016. Edilson Nascimento e Tião Nara são seus suplentes.

Quem é Carlos Viana (PSD)?

Jornalista e professor, Carlos Alberto Dias Viana é senador por Minas Gerais desde 2019. Nascido em Braúnas, busca permanecer no Senado pelo PSD. Sua chapa tem Misael Varella como primeiro suplente e Ilce Rocha como segunda suplente.

Quem é Domingos Sávio (PL)?

Veterinário, produtor agropecuário e empresário, Domingos Sávio Campos Resende tem uma longa trajetória em cargos eletivos. Foi vereador e prefeito de Divinópolis, deputado estadual e exerce mandato de deputado federal desde 2011. Braulio Braz e Pablo Gontijo são seus suplentes.

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Quem é Fidélis Alcântara (UP)?

Publicitário, Fidélis Oliveira Alcântara nasceu em Coluna, em Minas Gerais. Ele não exerceu cargos anteriores. Karen Graciella e Elson Violante formam a chapa como suplentes.

Quem é Jordano Metalúrgico (PSTU)?

Metalúrgico e comerciário, Jordano Carvalho dos Santos, o Jordano Metalúrgico, nasceu em São João del Rei e não exerceu cargos anteriores. Oraldo Paiva e José João são os suplentes.

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Quem é Juíz Ramon Moreira (DC)?

Advogado e juiz aposentado, Ramon Moreira nasceu em Campo Belo e disputa o Senado pela Democracia Cristã. Rita de Cássia Alves Rezende e Noel Gonçalves de Oliveira são seus suplentes.

Quem é Manoel Carvalho (MDB)?

Zootecnista e empresário, Manoel Teodoro Pereira de Carvalho Filho foi vereador de Muriaé entre 2013 e 2020, secretário municipal de Agricultura entre 2017 e 2020 e vice-prefeito do município entre 2025 e 2026. Kelvin Faria e Ivanise são os suplentes de sua candidatura.

Quem é Marcelo Aro (PP)?

Jornalista, Marcelo Guilherme de Aro Ferreira foi vereador de Belo Horizonte entre 2013 e 2015 e deputado federal de 2015 a 2023. Depois, ocupou as secretarias estaduais da Casa Civil, entre 2023 e 2025, e de Governo, entre 2025 e 2026. Professora Marli e Tileléo são seus suplentes.

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Quem é Marco Antônio Superman (Novo)?

Advogado e professor, Marco Antônio Moreira da Costa, registrado como Marco Antônio Superman, nasceu em São Paulo e não exerceu cargos anteriores. Diego Moreira e Bruno Lopes, ambos do Novo, são seus suplentes.

Quem é Marília Campos (PT)?

Psicóloga e dirigente sindical, Marília Aparecida Campos foi vereadora de Contagem, deputada estadual e prefeita do município entre 2021 e 2026. Nascida em Ouro Branco, disputa uma vaga no Senado pelo PT. Luciana Costa e Laércio Cintra, ambos do PSB, integram a chapa como suplentes.

Quem é Tião Pessoa (PCO)?

Administrador e programador, Sebastião de Oliveira Pessoa, o Tião Pessoa, nasceu em Alpinópolis. Ele não exerceu cargos anteriores. Dalila de Almeida e Fernando Lirio são os suplentes da candidatura do PCO.

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Quem é Victória Mello Vic (PSTU)?

Professora, Victória Mello Vic nasceu em Santo Antônio do Pinhal, em São Paulo. Ela não exerceu cargos anteriores. Andrea Carla e Israel Pinheiro são seus suplentes na disputa.