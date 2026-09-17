Eleições 2026: conheça todos os candidatos ao governo do Rio de Janeiro

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A corrida pelo governo do Rio de Janeiro em 2026 está acirrada, com nove candidatos buscando o Palácio Guanabara. Conheça o perfil de cada um dos postulantes, incluindo figuras como Eduardo Paes, Douglas Ruas, Anthony Garotinho e William Siri, e entenda o que está em jogo na disputa pelo terceiro maior colégio eleitoral do país.

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Nove candidatos disputam o governo do Rio de Janeiro nas eleições de 2026. A corrida pelo Palácio Guanabara reúne Eduardo Paes (PSD), Douglas Ruas (PL), Anthony Garotinho (Republicanos), William Siri (PSOL), André Marinho (Novo), Cyro Garcia (PSTU), Coronel Busnello (Missão), Juliete Pantoja (UP) e Luan Monteiro (PCO).

O Rio é o terceiro maior colégio eleitoral do país, com cerca de 12,8 milhões de pessoas aptas a votar. Se nenhum candidato alcançar mais da metade dos votos válidos no dia 4 de outubro, os dois primeiros colocados avançarão para o segundo turno em 25 de outubro.

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Quem é Eduardo Paes (PSD)?

Ex-prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes disputa o governo estadual pelo PSD. Bacharel em Direito, já foi vereador e deputado federal e comandou a prefeitura carioca em quatro mandatos. Jane Reis (MDB) é a candidata a vice.

Quem é Douglas Ruas (PL)?

Deputado estadual, Douglas Ruas é natural de São Gonçalo, formado em Direito e servidor concursado da Polícia Civil. Em 2026, assumiu a presidência da Assembleia Legislativa do Rio. Fernanda Louback (PL) integra a chapa.

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Quem é Anthony Garotinho (Republicanos)?

Anthony Garotinho foi prefeito de Campos dos Goytacazes por dois mandatos e governou o Rio de Janeiro entre 1999 e 2002. Em 2026, ele volta a disputar o Palácio Guanabara pelo Republicanos. O ex-integrante do Bope André Monteiro é o candidato a vice.

Quem é William Siri (PSOL)?

Economista e vereador do Rio, William Siri foi eleito para a Câmara Municipal em 2020 e conquistou novo mandato em 2024. Ligado politicamente à zona oeste da capital, disputa o governo estadual pelo PSOL. A professora Juliana Carvalho é a candidata a vice.

Quem é André Marinho (Novo)?

Formado em Ciência Política pela Universidade de Nova York, André Marinho tornou-se conhecido pela atuação como comunicador e humorista. Em 2026, estreia em uma disputa eleitoral para o Executivo pelo Novo. A tenente-coronel Erigreyce Monteiro é a candidata a vice.

Quem é Cyro Garcia (PSTU)?

Historiador, professor e ex-bancário, Cyro Garcia já exerceu mandato de deputado federal e presidiu o Sindicato dos Bancários do Rio. Um dos fundadores do PSTU, volta a disputar o governo fluminense. Perciliana Rodrigues completa a chapa.

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Quem é Coronel Busnello (Missão)?

Coronel da Polícia Militar, João Jacques Soares Busnello construiu a carreira profissional na segurança pública e passou por funções no Bope e em outras unidades da corporação. Ele concorre pelo Missão, com Rafael Luz como vice.

Quem é Juliete Pantoja (UP)?

Educadora popular e militante de movimentos de moradia, Juliete Pantoja já disputou o governo do Rio em 2022 e a Prefeitura da capital em 2024. Em 2026, volta à eleição estadual pela Unidade Popular. Bia Martins é a candidata a vice.

Quem é Luan Monteiro (PCO)?

Luan Monteiro Paschoal Pires é militante do PCO e já participou de outras disputas eleitorais para vereador e deputado estadual. Em 2026, concorre ao governo fluminense tendo Caetano Albuquerque como candidato a vice.