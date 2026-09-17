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Política

Eleições 2026: conheça todos os candidatos ao governo do Rio de Janeiro

Nove nomes disputam o Palácio Guanabara

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 set 2026, 11h19
View of the building where the headquarters of the Government of the State of Rio de Janeiro works. The historic building of 1853, which in the past was the official home of Princess Isabel during the period of the Empire of Portugal in Brazil, is currently the workplace of the Governor of the State of Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezao. The building is located in the neighborhood of Laranjeiras, in the south zone of the city of Rio de Janeiro, Brazil, on December 5, 2016. (Photo by Luiz Souza/NurPhoto via Getty Images)
Palácio Guanabara, sede do governo fluminense (Luiz Souza/NurPhoto/Getty Images)
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Nove candidatos disputam o governo do Rio de Janeiro nas eleições de 2026. A corrida pelo Palácio Guanabara reúne Eduardo Paes (PSD), Douglas Ruas (PL), Anthony Garotinho (Republicanos), William Siri (PSOL), André Marinho (Novo), Cyro Garcia (PSTU), Coronel Busnello (Missão), Juliete Pantoja (UP) e Luan Monteiro (PCO).

O Rio é o terceiro maior colégio eleitoral do país, com cerca de 12,8 milhões de pessoas aptas a votar. Se nenhum candidato alcançar mais da metade dos votos válidos no dia 4 de outubro, os dois primeiros colocados avançarão para o segundo turno em 25 de outubro.

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Quem é Eduardo Paes (PSD)?

Ex-prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes disputa o governo estadual pelo PSD. Bacharel em Direito, já foi vereador e deputado federal e comandou a prefeitura carioca em quatro mandatos. Jane Reis (MDB) é a candidata a vice.

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Quem é Douglas Ruas (PL)?

Deputado estadual, Douglas Ruas é natural de São Gonçalo, formado em Direito e servidor concursado da Polícia Civil. Em 2026, assumiu a presidência da Assembleia Legislativa do Rio. Fernanda Louback (PL) integra a chapa.

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Quem é Anthony Garotinho (Republicanos)?

Anthony Garotinho foi prefeito de Campos dos Goytacazes por dois mandatos e governou o Rio de Janeiro entre 1999 e 2002. Em 2026, ele volta a disputar o Palácio Guanabara pelo Republicanos. O ex-integrante do Bope André Monteiro é o candidato a vice.

Quem é William Siri (PSOL)?

Economista e vereador do Rio, William Siri foi eleito para a Câmara Municipal em 2020 e conquistou novo mandato em 2024. Ligado politicamente à zona oeste da capital, disputa o governo estadual pelo PSOL. A professora Juliana Carvalho é a candidata a vice.

Quem é André Marinho (Novo)?

Formado em Ciência Política pela Universidade de Nova York, André Marinho tornou-se conhecido pela atuação como comunicador e humorista. Em 2026, estreia em uma disputa eleitoral para o Executivo pelo Novo. A tenente-coronel Erigreyce Monteiro é a candidata a vice.

Quem é Cyro Garcia (PSTU)?

Historiador, professor e ex-bancário, Cyro Garcia já exerceu mandato de deputado federal e presidiu o Sindicato dos Bancários do Rio. Um dos fundadores do PSTU, volta a disputar o governo fluminense. Perciliana Rodrigues completa a chapa.

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Quem é Coronel Busnello (Missão)?

Coronel da Polícia Militar, João Jacques Soares Busnello construiu a carreira profissional na segurança pública e passou por funções no Bope e em outras unidades da corporação. Ele concorre pelo Missão, com Rafael Luz como vice.

Quem é Juliete Pantoja (UP)?

Educadora popular e militante de movimentos de moradia, Juliete Pantoja já disputou o governo do Rio em 2022 e a Prefeitura da capital em 2024. Em 2026, volta à eleição estadual pela Unidade Popular. Bia Martins é a candidata a vice.

Quem é Luan Monteiro (PCO)?

Luan Monteiro Paschoal Pires é militante do PCO e já participou de outras disputas eleitorais para vereador e deputado estadual. Em 2026, concorre ao governo fluminense tendo Caetano Albuquerque como candidato a vice.

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