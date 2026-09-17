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Política

Eleições 2026: conheça todos os candidatos ao governo de São Paulo

Sete candidatos disputam o comando do maior colégio eleitoral do país

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 set 2026, 10h19 | Atualizado em 17 set 2026, 10h40
Fachada do Palácio do Planalto, edifício branco com telhado curvo, brasão da República no centro, janelas escuras e colunas. Bandeiras hasteadas na frente, gramado verde em primeiro plano e céu azul claro. Ramos de árvores escuros no canto superior esquerdo
Palácio dos Bandeirantes, sede do governo estadual de São Paulo (./Divulgação)
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Sete candidatos concorrem ao governo de São Paulo nas eleições de 2026. O atual governador, Tarcísio de Freitas (Republicanos), busca um segundo mandato e volta a enfrentar Fernando Haddad (PT), seu adversário no segundo turno da eleição estadual de 2022. A disputa também reúne candidaturas de PCB, PCO, Agir, PSTU e Unidade Popular.

São Paulo possui cerca de 34,1 milhões de eleitores e é o maior colégio eleitoral do Brasil. O primeiro turno está marcado para o dia 4 de outubro. O vencedor governará São Paulo entre 2027 e 2030. Caso nenhum candidato obtenha mais da metade dos votos válidos em 4 de outubro, os dois mais votados disputarão o segundo turno no dia 25.

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Quem é Tarcísio de Freitas (Republicanos)?

Governador de São Paulo desde 2023, Tarcísio de Freitas disputa a reeleição pelo Republicanos. Engenheiro civil e militar da reserva, foi ministro da Infraestrutura no governo Jair Bolsonaro entre 2019 e 2022. Felício Ramuth (MDB), atual vice-governador, permanece na chapa.

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Quem é Fernando Haddad (PT)?

Professor e advogado, Fernando Haddad volta a disputar o Palácio dos Bandeirantes quatro anos depois de chegar ao segundo turno contra Tarcísio. Ex-prefeito de São Paulo, ex-ministro da Educação e candidato à Presidência em 2018, Haddad comandou o Ministério da Fazenda a partir de 2023 e deixou o cargo em 2026 para concorrer ao governo paulista. Márcio França (PSB) é o candidato a vice.

Quem é Carlos Machado (PCB)?

Historiador, professor e educador popular, Carlos Machado concorre pelo PCB. Natural de Franca, no interior paulista, participou de movimentos estudantis e populares e foi candidato a vice-prefeito do município em 2024. Felipe Queiroz (PCB) integra a chapa.

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Quem é Izadora Dias (PCO)?

Izadora Dias é estudante de Letras e militante do PCO. Atua no coletivo João Cândido, ligado ao partido, e concorre ao Executivo paulista com Nivaldo Orlandi (PCO) como vice.

Quem é Policial Edjane (Agir)?

Cabo da Polícia Militar de São Paulo, Edjane Lima de Souza já disputou eleições para vereadora e deputada federal. Em 2026, concorre ao governo paulista pelo Agir, tendo Renata Bolsonaro como candidata a vice.

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Quem é Vera Lúcia (PSTU)?

Vera Lúcia Salgado é formada em Ciências Sociais, militante sindical e uma das fundadoras do PSTU. Já concorreu à Prefeitura de São Paulo e disputou a Presidência da República em eleições anteriores. Renata França é a candidata a vice.

Quem é Vivian Mendes (UP)?

Comunicadora e militante política, Vivian Mendes é uma das fundadoras da Unidade Popular. Em 2022, concorreu ao Senado por São Paulo. Agora disputa o governo estadual, com Marcelo Pereira (UP) como vice.

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