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Política

Eleições 2026: conheça todos os candidatos ao governo de Minas Gerais

Onze candidatos disputam o comando do segundo maior colégio eleitoral do país

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 set 2026, 10h23
Cleitinho, Patrus Ananias, Kalil e Mateus Simões
Cleitinho, Patrus Ananias, Kalil e Mateus Simões, os candidatos que lideram as intenções de voto para o governo de Minas Gerais (Carlos Moura/Agência Senado | Luis Macedo/Câmara dos Deputados | Amira Hissa/Divulgação | Tauan Alencar/MME/Reprodução)
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Minas Gerais terá onze candidatos ao governo nas eleições de 2026. A disputa pelo Palácio Tiradentes reúne Alexandre Kalil (PDT), Ben Mendes (Missão), Cleitinho Azevedo (Republicanos), Flávio Roscoe (PL), Gabriel Azevedo (MDB), Henrique Áreas (PCO), Indira Xavier (UP), Mateus Simões (PSD), Patrus Ananias (PT), Rafael Duda (PSTU) e Túlio Lopes (PCB).

Minas Gerais é o segundo maior colégio eleitoral do Brasil, atrás apenas de São Paulo, e tem cerca de 16,3 milhões de eleitores aptos a votar em 2026. O vencedor assumirá o governo de Minas Gerais para um mandato de quatro anos a partir de 2027. Se nenhum dos onze candidatos obtiver a maioria dos votos válidos no dia 4 de outubro, os dois mais votados disputarão o segundo turno em 25 de outubro.

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Quem é Alexandre Kalil (PDT)?

Ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil volta a disputar o governo de Minas Gerais. Aos 67 anos, concorre pelo PDT em uma chapa que também reúne a federação PSDB-Cidadania. O candidato a vice é Carlos Mosconi (PSDB). Kalil já concorreu ao governo mineiro em 2022.

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Quem é Ben Mendes (Missão)?

Advogado, Ben Mendes disputa o governo mineiro pelo Missão. Aos 38 anos, é o mais jovem entre os onze candidatos ao cargo e concorre em chapa formada apenas pelo partido. Cabo David Souza (Missão) é o candidato a vice.

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Quem é Cleitinho Azevedo (Republicanos)?

Senador por Minas Gerais, Cleitinho Azevedo concorre ao governo pelo Republicanos. Natural de Divinópolis, tem 44 anos e chegou ao Senado nas eleições de 2022, depois de exercer mandato de deputado estadual. A chapa também reúne o Podemos e tem Luis Eduardo Falcão Ferreira (Republicanos) como candidato a vice.

Quem é Flávio Roscoe (PL)?

Empresário, Flávio Roscoe é o candidato do PL ao governo de Minas Gerais. Nascido em Belo Horizonte, tem 54 anos e concorre em uma chapa formada pelo próprio partido. Ellen Miziara (PL) é a candidata a vice.

Quem é Gabriel Azevedo (MDB)?

Professor de ensino superior, Gabriel Azevedo disputa o governo mineiro pelo MDB. Nascido em Belo Horizonte, tem 40 anos e já presidiu a Câmara Municipal da capital. A chapa é formada apenas pelo MDB e tem Maria Helena de Quadros Lopes como candidata a vice.

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Quem é Henrique Áreas (PCO)?

Jornalista e redator, Henrique Áreas representa o PCO na disputa pelo governo de Minas Gerais. Natural de Ribeirão Preto, em São Paulo, tem 41 anos. Estevão Gomes, também do PCO, é o candidato a vice.

Quem é Indira Xavier (UP)?

Auxiliar de escritório, Indira Xavier é a candidata da Unidade Popular ao governo mineiro. Natural de Maceió, em Alagoas, tem 41 anos e é a única mulher entre os onze nomes na disputa. Renato Campos (UP) integra a chapa como candidato a vice.

Quem é Mateus Simões (PSD)?

Atual governador de Minas Gerais, Mateus Simões disputa a reeleição pelo PSD. Aos 45 anos, concorre por uma coligação formada por PSD, União Brasil, PP, Novo, Avante, PRD, Solidariedade, Mobiliza, DC e Agir. Danilo de Castro (União Brasil) é o candidato a vice.

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Quem é Patrus Ananias (PT)?

Deputado federal, Patrus Ananias é o candidato do PT ao governo de Minas Gerais. Natural de Bocaiúva, no norte do estado, tem 74 anos e já foi prefeito de Belo Horizonte e ministro nos governos petistas. Sua coligação reúne PT, PCdoB, PV, PSB, PSOL e Rede. Jarbas Soares (PSB) é o candidato a vice.

Quem é Rafael Duda (PSTU)?

Técnico de mineração, metalurgia e geologia, Rafael Duda disputa o governo pelo PSTU. Nascido em Belo Horizonte, tem 41 anos e concorre em chapa formada apenas pelo partido. Diana de Cássia (PSTU) é a candidata a vice.

Quem é Túlio Lopes (PCB)?

Professor de ensino superior, Túlio Lopes é o candidato do PCB ao governo de Minas Gerais. Nascido em Belo Horizonte, tem 44 anos e concorre em chapa formada pelo próprio partido. Warlen Nunes (PCB) é o candidato a vice.

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