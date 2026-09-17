Eleições 2026: conheça todos os candidatos a presidente

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A eleição presidencial de 2026 terá doze candidatos na disputa pelo Palácio do Planalto, com o primeiro turno agendado para 4 de outubro e o segundo para 25 de outubro. Conheça os perfis e as chapas dos principais concorrentes, incluindo Lula, Flávio Bolsonaro, Ronaldo Caiado e Romeu Zema, e os demais postulantes ao cargo máximo do país.

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A eleição presidencial de 2026 terá doze candidatos na disputa pelo Palácio do Planalto. O primeiro turno será realizado no dia 4 de outubro e, se nenhum concorrente alcançar a maioria dos votos válidos, o segundo turno ocorrerá no dia 25 de outubro.

Além de presidente, os eleitores escolherão governadores, deputados federais e estaduais ou distritais e dois senadores.

Entre os nomes estão o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que tenta a reeleição; o senador Flávio Bolsonaro (PL); os governadores Ronaldo Caiado (PSD) e Romeu Zema (Novo); além de candidatos de partidos que buscam ampliar espaço na disputa nacional.

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

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Quem é Lula (PT)?

Luiz Inácio Lula da Silva disputa a reeleição pelo PT. Presidente da República pela terceira vez, governou o país entre 2003 e 2010 e voltou ao Palácio do Planalto em 2023. Sua chapa tem o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) novamente como candidato a vice. A coligação reúne PT, PCdoB, PV, PSB, PDT, PSOL e Rede.

Quem é Flávio Bolsonaro (PL)?

Senador pelo Rio de Janeiro, Flávio Bolsonaro concorre à Presidência pelo PL. Filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, iniciou a carreira política na Assembleia Legislativa do Rio, onde cumpriu mandatos como deputado estadual antes de chegar ao Senado, em 2019. Alfredo Gaspar (PL) é o candidato a vice de sua chapa.

Quem é Ronaldo Caiado (PSD)?

Médico e governador de Goiás, Ronaldo Caiado disputa o Palácio do Planalto pelo PSD. Antes de assumir o governo goiano, exerceu mandatos de deputado federal e senador. Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD, integra a chapa como candidato a vice.

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Quem é Romeu Zema (Novo)?

Romeu Zema é empresário e governador de Minas Gerais. Eleito pela primeira vez em 2018, conquistou a reeleição em 2022 e chega a 2026 como candidato presidencial do Novo. O senador Eduardo Girão compõe a chapa como vice.

Quem é Augusto Cury (Avante)?

O escritor e psiquiatra Augusto Cury concorre à Presidência pelo Avante. Conhecido pela produção de livros nas áreas de comportamento e desenvolvimento pessoal, disputa pela primeira vez uma eleição. O ex-deputado Júlio Delgado é o candidato a vice.

Quem é Renan Santos (Missão)?

Empresário e um dos fundadores do Movimento Brasil Livre, Renan Santos disputa a Presidência pelo Missão. A legenda, criada a partir do grupo político, participa pela primeira vez de uma eleição presidencial. Aroldo Medina é o candidato a vice.

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Quem é Samara Martins (UP)?

Samara Martins é odontóloga e candidata da Unidade Popular. A chapa é formada integralmente pela sigla, com Raquel Brício como candidata a vice-presidente.

Quem é Hertz Dias (PSTU)?

Professor, Hertz Dias representa o PSTU na corrida presidencial. Militante político e sindical, ele disputa a eleição tendo Vanessa Portugal como candidata a vice.

Quem é Edmilson Costa (PCB)?

Edmilson Costa é o candidato do PCB. Com trajetória ligada ao partido e à militância de esquerda, concorre ao Palácio do Planalto em chapa com Cleusa Santos.

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Quem é Rui Costa Pimenta (PCO)?

Jornalista e presidente do PCO, Rui Costa Pimenta volta a disputar a Presidência da República. Ele já concorreu ao cargo em quatro eleições anteriores e tem Antônio Carlos como candidato a vice.

Quem é Clariana Barão (DC)?

Advogada, Clariana Barão representa a Democracia Cristã na corrida presidencial. A candidata tem Fabiana Torquato como vice em uma chapa formada pela própria legenda.

Quem é Wilson Grassi (Democrata)?

Veterinário, Wilson Grassi Júnior disputa a Presidência pelo Democrata. Suêd Haidar integra a chapa como candidata a vice-presidente.