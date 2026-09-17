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Política

Eleições 2026: conheça todos os candidatos a presidente

Doze candidaturas foram validadas pela Justiça Eleitoral para disputar o Palácio do Planalto

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 set 2026, 10h18 | Atualizado em 17 set 2026, 10h41
Prédio do Palácio do Planalto, sede do governo federal do Brasil, em Brasília
Prédio do Palácio do Planalto, sede do governo federal do Brasil, em Brasília (Antônio Cruz/Agência Brasil)
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Eleições 2026: conheça todos os candidatos a presidente Priorizar nos meus resultados Google

A eleição presidencial de 2026 terá doze candidatos na disputa pelo Palácio do Planalto. O primeiro turno será realizado no dia 4 de outubro e, se nenhum concorrente alcançar a maioria dos votos válidos, o segundo turno ocorrerá no dia 25 de outubro.

Além de presidente, os eleitores escolherão governadores, deputados federais e estaduais ou distritais e dois senadores.

Entre os nomes estão o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que tenta a reeleição; o senador Flávio Bolsonaro (PL); os governadores Ronaldo Caiado (PSD) e Romeu Zema (Novo); além de candidatos de partidos que buscam ampliar espaço na disputa nacional.

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Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

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Quem é Lula (PT)?

Luiz Inácio Lula da Silva disputa a reeleição pelo PT. Presidente da República pela terceira vez, governou o país entre 2003 e 2010 e voltou ao Palácio do Planalto em 2023. Sua chapa tem o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) novamente como candidato a vice. A coligação reúne PT, PCdoB, PV, PSB, PDT, PSOL e Rede.

Quem é Flávio Bolsonaro (PL)?

Senador pelo Rio de Janeiro, Flávio Bolsonaro concorre à Presidência pelo PL. Filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, iniciou a carreira política na Assembleia Legislativa do Rio, onde cumpriu mandatos como deputado estadual antes de chegar ao Senado, em 2019. Alfredo Gaspar (PL) é o candidato a vice de sua chapa.

Quem é Ronaldo Caiado (PSD)?

Médico e governador de Goiás, Ronaldo Caiado disputa o Palácio do Planalto pelo PSD. Antes de assumir o governo goiano, exerceu mandatos de deputado federal e senador. Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD, integra a chapa como candidato a vice.

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Quem é Romeu Zema (Novo)?

Romeu Zema é empresário e governador de Minas Gerais. Eleito pela primeira vez em 2018, conquistou a reeleição em 2022 e chega a 2026 como candidato presidencial do Novo. O senador Eduardo Girão compõe a chapa como vice.

Quem é Augusto Cury (Avante)?

O escritor e psiquiatra Augusto Cury concorre à Presidência pelo Avante. Conhecido pela produção de livros nas áreas de comportamento e desenvolvimento pessoal, disputa pela primeira vez uma eleição. O ex-deputado Júlio Delgado é o candidato a vice.

Quem é Renan Santos (Missão)?

Empresário e um dos fundadores do Movimento Brasil Livre, Renan Santos disputa a Presidência pelo Missão. A legenda, criada a partir do grupo político, participa pela primeira vez de uma eleição presidencial. Aroldo Medina é o candidato a vice.

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Quem é Samara Martins (UP)?

Samara Martins é odontóloga e candidata da Unidade Popular. A chapa é formada integralmente pela sigla, com Raquel Brício como candidata a vice-presidente.

Quem é Hertz Dias (PSTU)?

Professor, Hertz Dias representa o PSTU na corrida presidencial. Militante político e sindical, ele disputa a eleição tendo Vanessa Portugal como candidata a vice.

Quem é Edmilson Costa (PCB)?

Edmilson Costa é o candidato do PCB. Com trajetória ligada ao partido e à militância de esquerda, concorre ao Palácio do Planalto em chapa com Cleusa Santos.

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Quem é Rui Costa Pimenta (PCO)?

Jornalista e presidente do PCO, Rui Costa Pimenta volta a disputar a Presidência da República. Ele já concorreu ao cargo em quatro eleições anteriores e tem Antônio Carlos como candidato a vice.

Quem é Clariana Barão (DC)?

Advogada, Clariana Barão representa a Democracia Cristã na corrida presidencial. A candidata tem Fabiana Torquato como vice em uma chapa formada pela própria legenda.

Quem é Wilson Grassi (Democrata)?

Veterinário, Wilson Grassi Júnior disputa a Presidência pelo Democrata. Suêd Haidar integra a chapa como candidata a vice-presidente.

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Presidência da República
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