O ex-prefeito de São Paulo João Doria (PSDB) tem leve vantagem sobre o atual governador de São Paulo, Márcio França (PSB), segundo pesquisa de boca de urna divulgada pelo Ibope neste domingo (28). Ele tem 52 % dos votos válidos, contra 48% do adversário. Os votos válidos excluem brancos e nulos. Eles estão tecnicamente empatados dentro da margem de erro de dois pontos porcentuais.

No primeiro turno, Doria foi o mais votado – recebeu 31,77% dos votos. França ficou em segundo, com 21,53%. O candidato do PSB recebeu apenas 89.133 votos a mais que Skaf, que teve 21,09%.

A reta final das campanhas de Doria e França foi marcada por ataques mútuos. Doria tentou colar sua imagem à de Jair Bolsonaro (PSL), apoiando-se no antipetismo. Já o atual governador reforçou a ideia de falta de compromisso de Doria, que deixou a Prefeitura de São Paulo, embora tenha prometido que cumpriria todo o mandato. Ele também conseguiu apoio de Skaf e do senador eleitor Major Olímpio (PSL).

O Ibope ouviu 6.800 eleitores neste domingo (28). A margem de erro é de dois pontos porcentuais, e o nível de confiança de 99%. O levantamento foi registrado sob os números SP-00714/2018 e BR-06398/2018.