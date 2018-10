O candidato do Novo ao governo de Minas Gerais, Romeu Zema, é favorito para se eleger neste domingo (28), segundo pesquisa boca de urna divulgada pelo Ibope. Ele tem 66% dos votos válidos, contra 34% do ex-governador Antonio Anastasia (PSDB). Os votos válidos excluem os brancos e nulos.

Zema supreendeu na reta final do primeiro turno ao ser o mais votado, com 42,73% dos votos válidos. As pesquisas, até então, mostravam uma disputa entre Anastasia, que liderava, e Fernando Pimentel (PT). O tucano acabou ficando em segundo, com 29,06%.

O candidato do Novo passou a crescer após pedir voto para Jair Bolsonaro (PSL) — e para João Amoêdo, presidenciável de seu partido — durante o debate entre os candidatos da rede Globo.

O Ibope ouviu 3.200 eleitores neste domingo. A margem de erro é de três pontos porcentuais, e o nível de confiança de 99%. A pesquisa foi registrada sob os números MG-01759-2018 e BR-06445/2018.