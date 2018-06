Eleições 2018: país começa a montar uma tempestade perfeita

Era para ser a eleição da renovação e do sepultamento daquilo que se convencionou chamar de “velha política”. Até aqui, porém, a campanha de 2018 tem sido fonte de notícias que trazem mais susto que perspectiva. Os extremos têm notável musculatura. De um lado está um capitão da reserva que, em vez de portar-se como candidato a presidente, parece fazer campanha para delegado de polícia — e agora lida com fantasmas de seu passado (veja a reportagem). De outro, um ex-presidente encarcerado, cujo nome nem deveria aparecer nas pesquisas, já que sua candidatura inexiste, mas contribui para dar um ar de realismo fantástico ao pleito: o preferido do eleitorado dorme e acorda vendo o sol quadrado.

É um cenário raro de ver em qualquer democracia do mundo. Para completar o desalento, o centro ideológico, que normalmente incorpora o equilíbrio político, murcha a olhos vistos — e, assim, dissemina-se a impressão de que o país pode estar começando a montar uma tempestade perfeita.