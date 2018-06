Eleições 2018: o que pensa Flávio Rocha, pré-candidato do PRB

Privatizações

Diz que terá um “plano agressivo de privatizações”. Questionado por VEJA, disse ser a favor da privatização da Petrobras

Programas sociais

Embora ainda não detalhe como vai funcionar, promete a criação do “Bolsa Família 2.0”.

Previdência Social

Defende a reforma do atual sistema previdenciário.

Reforma Trabalhista

O empresário é a favor da reforma aprovada pelo governo Temer, sobretudo pelas restrições à abertura de ações judiciais pelos trabalhadores e a extinção da contribuição sindical. “Filiação e a contribuição a um sindicato devem ser uma escolha”.

Segurança Pública

Entre suas propostas está o fim do regime semiaberto, o aumento do limite de 30 anos para cumprimento de pena e uma lei de execução penal mais rigorosa.

Política econômica

Propõe reduzir o estado brasileiro para 40 a 50%, apostando no enxugamento da máquina pública. Com as privatizações que defende, espera arrecadar entre 600 e 700 bilhões de reais, dinheiro que seria usado para reduzir a dívida pública